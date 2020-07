Voiko rokotekaupoilla käydä kuten maskien kanssa? Näin Suomi valmistautuu hankkimaan koronarokotetta

Suomi yrittää saada koronarokotetta ainakin kolmea eri reittiä.

Kun hartaasti odotettu koronarokote valmistuu, kuka sitä saa ensimmäisenä? Tätä pohditaan parhaillaan sekä maiden että niiden kansalaisten osalta.

Se riippuu osin rokotteesta itsestään. Kehitteillä on useita, hieman erilaisia rokotteita, ja sama rokote tuskin on paras mahdollinen vaihtoehto kaikille. Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen ylilääkärin Hanna Nohynekin mukaan Suomeen tullaankin tarvitsemaan useita eri rokotteita.

– Yksi rokote tuskin pystyy suojaamaan kaikkia väestön osia, koska ihmisten immuniteetti ja kyky vastata rokotteeseen on niin erilainen, Nohynek sanoo.

Esimerkiksi iäkkäillä rokotteet eivät yleensä tehoa yhtä hyvin kuin nuorilla.

Hanna Nohynekin mukaan yksi rokote ei riitä.

Kun kyse on rokotteen jakamisesta eri maille, kysymys on toisella tavalla vaikea. Jos rokotetta halutaan jakaa ensin sitä eniten tarvitseville maille, miten tarve määritellään? Tarvitaanko rokotetta enemmän maassa, jossa epidemia on pitkällä, vai siinä jossa tautia ei vielä ole? sosiaali- ja terveysministeriön osastopäällikkö Päivi Sillanaukee kysyy.

Omat reunaehtonsa asettaa rokotetutkimus. Rokotteen tehoa on vaikea testata siellä, missä tautia ei juuri esiinny. Siksi Euroopassa ei juuri nyt tehdä yhtä paljon tutkimusta rokotteiden tehon selvittämiseksi kuin esimerkiksi Latinalaisessa Amerikassa.

Suomi on mukana useissa rokotehankinnoissa ja siten vaikuttamassa näihin päätöksiin. Sillanaukeen mukaan Suomi on ollut hereillä ja ilmoittautunut mukaan jokaiseen mahdolliseen hankintayhteenliittymiin varhaisessa vaiheessa.

– Aikaisemmin ei olisi voinut varauksia tehdä, Sillanaukee sanoo.

Mukaan on lähdetty kolmeen eri yhteenliittymään.

Suurin on Maailman terveysjärjestön WHO:n koordinoima. Sen kautta kukin maa voi ensi vaiheessa saada rokotetta 20 prosentille omasta väestöstään.

Tämän lisäksi Suomi on ilmoittanut halukkuudestaan tukea saman hankkeen kautta köyhempien maiden rokotteensaantia. On myös mahdollista, että tämä hankintareitti on lopulta ainoastaan matalan ja keskitulotason maiden käytössä. Sitovaa ilmoittautumista hankkeeseen ei olla vielä tehty, mutta olemalla mukana jo nyt Suomi voi kuitenkin vaikuttaa päätöksentekoon rokotteen jakamisesta.

Suomi on mukana myös EU-komission koordinoimassa yhteenliittymässä. Sen kautta pyritään rokottamaan joko loput 80 prosenttia väestöstä tai koko väestö, jos WHO:n kautta rokotetta päätetään kohdentaa vain matalan ja keskitulotason maille.

Voi myös käydä niin, että EU-komission hankintarenkaassa mukana oleminen sulkee oven WHO:n hankintareittiin. Asiasta päätetään elokuun loppuun mennessä.

Suomi on ilmoittanut myös kiinnostuksestaan lähteä mukaan neljän EU-maan aloittamaan allianssiin. Se saattaa vielä yhdistyä EU-komission rokotehankintoihin.

Saksa, Ranska, Italia ja Hollanti yllättivät kumppaninsa ja tekivät jo varauksen lääkeyhtiö Astra Zenecan kehittämästä, Oxfordin yliopiston tutkimukseen perustuvasta rokotteesta. Nelikko ilmoitti saman tien, että ottavat myös muita EU-maita mukaan. Jos ja kun rokote valmistuu, muutkin mukaan lähteneet pääsevät osaksi heti ensimmäisestä erästä.

– Varmuuden vuoksi lähdettiin myös siihen, mikäli tuon allianssin hankinta ei yhdisty myöhemmin EU-komission hankintarenkaaseen.

Lopulliset hankintapäätökset tehdään kansallisesti ja vasta sitten, kun rokote valmistuu. Siinä vaiheessa punnitaan, onko rokote riittävän tehokas ja turvallinen.

Ovea ei haluta sulkea myöskään siltä vaihtoehdolta, että Suomi neuvottelisi myöhemmin suoraan jonkin rokotetta valmistavan lääkeyhtiön kanssa. Suomen ei kuitenkaan kannata eikä edes saisi neuvotella samoista rokotteista samanaikaisesti komission kanssa, sillä se vain söisi molempien neuvotteluvoimaa.

Merkittäviä rokotekehityshankkeita on käynnissä myös Suomessa. Ne tuskin valmistuvat ensimmäisten joukossa mutta voivat vielä tulla tarpeeseen jollekin tietylle ihmisryhmälle.

Päivi Sillanaukeen mukaan rokotekaupat ovat hyvin erilaisia kuin maskikaupat.

Ensimmäisenä rokotetta saadaan Sillanaukeen mukaan todennäköisesti WHO:n kautta, sillä sen piirissä aloitettiin ensimmäisenä neuvottelut rokotekehittäjien kanssa.

Rokotehankinnoissa tilanne on Sillanaukeen mukaan hyvin erilainen kuin kevään suojainkaupoissa. Niiden markkinoita kuvattiin villiksi länneksi, jossa pieni toimija oli suurten armoilla.

Sillanaukeen vaikutelma on, että jokaisessa kolmessa hankintarenkaassa mukana olevat maat haluavat jakaa rokotteen maille tasaisesti eikä esimerkiksi niin, että ensimmäiset erät menisivät kokonaan ensimmäisinä mukaan ilmoittautuneille.

Yhteenliittymät eivät hänen mukaansa myöskään kilpaile keskenään samoista rokotteista vaan toimivat yhteistyössä keskenään.

– On ollut hienoa seurata, kuinka maailmassa on syntynyt aivan uudenlaista yhteistyötä tiedon välittämisessä ja osaamisen sekä resurssien jakamisessa akateemisen maailman, yritysmaailman, maiden ja kansainvälisten organisaatioiden välillä.

Suojainkaupat paljastivat myös tiedonkulun ongelmia Suomessa ja ministeriön sisällä, mutta Sillanaukeen mukaan rokotehankintoihin liittyvät prosessit ovat selkeitä, vastuut selvät ja tiedonkulku sujuvaa.

– Suomessa on hyvin selkeä rokotehankintaprosessi, oli jo ennen tätä, ja sen mukaan toimitaan tässä Covid-19-rokotteiden hankinnassa.