Ohisalo saa tukea vihreiden piirijohtajilta: ”Jos hallitus ei sitoudu ilmastonmuutoksen torjuntaan, ei meidän paikkamme ole siellä”

Turpeesta luopuminen, raideliikenne, yritystuet ja biokaasu. Siinäpä osa vihreän kentän ehdotuksista syksyn ilmastotoimiksi.

Vihreiden puheenjohtaja Maria Ohisalo kiisti Ilta-Sanomien haastattelussa uhkailleensa hallituksen kaatumisella sanoessaan kesäkuun lopulla vihreiden joutuvan miettimään hallituksessa oloa, jos ilmastotoimissa pysähdytään tai mennään taaksepäin.

– Eivät vihreät tietenkään helpolla mitään uhkauksia esitä. En pidä uhkauksena sitä, että sanoin ilmastotoimien olevan vihreille ykkönen, mutta niissä pitää koko ajan mennä eteenpäin.

Puheenjohtajan lausunnot saavat kannatusta vihreiden piirijärjestöistä. IS tavoitti vihreiden kahdentoista piirin puheenjohtajista kymmenen kertomaan näkemyksiään.

– Kyllä Ohisalo on sanonut ääneen sen, mikä on puolueen linja. Syy, miksi olemme hallituksessa on että haluamme tehdä töitä ilmastonmuutoksen pysäyttämisen eteen. Jos hallitus ei sitoudu ilmastonmuutoksen torjuntaan, ei meidän paikkamme ole siellä, Varsinais-Suomen piirin puheenjohtaja Mari Kousa-Kuusisto toteaa suoraan.

– Ymmärrän Ohisalon ja muiden vihreiden turhautumisen. Paljon on puhuttu ilmastotoimista, paljon sisällytetty hallitusohjelmaan, mutta vähän on konkreettisesti vielä tehty mitään, Lapin piirijohtaja Timo Törmänen kommentoi.

Ohisalon kesäkuinen lausahdus ei ollut ainoa laatuaan, vaan vihreät uhkasi myös alkuvuodesta jäädä pois Vuosaaren ilmastokokouksesta, kun hallituksen hidas toiminta ei miellyttänyt puoluetta. Ohisalo totesi IS:n haastattelussa, että ei pidä tätä temppuiluna, vaan hallitusohjelman noudattamisen korostamisena.

Tätä mieltä ollaan myös piirijohtajien keskuudessa. Hallitusohjelman ilmastokirjauksia pidetään hyvinä ja vihreiden tavoitteiden mukaisina. Tarve konkreettisille toimille on piirijohtajien puheiden perusteella ilmeinen.

Puolueen puheenjohtaja ja sisäministeri Maria Ohisalo saa tukea puheilleen piireistä. Jos konkreettisia toimia ei syksyllä saada, vihreiden voi olla vaikea perustella hallituksessa pysymistä.

Puheenjohtajien keskuudessa vallitsee syvä yksimielisyys siitä, että koronatoimenpiteiden jälkeen on jälleen palattava hallitusohjelman kirjausten toteuttamisen pariin. Kentältä nostetaan muutamia ilmastotoimia korkealle marssijärjestyksessä. Kaiken halkova perusajatus on, että tulevan syksyn elvytystoimissa tulee ottaa huomioon kestävän kehityksen periaatteet ja ilmastotavoitteet.

– On tulossa isoja investointeja ja panostuksia, ja niitä tehdessä täytyy pitää huoli, että ne ovat samalla ilmastoystävällisiä. Ei pidä laittaa rahaa sellaisiin kohteisiin, jotka eivät vastaa kestävän kehityksen tavoitteita, Uudenmaan piirijohtaja Outi Huusko kommentoi.

Keskeiset kokonaisuudet ilmastotoimissa ovat sellaisia, joilla saadaan päästöjä vähennettyä ja hiilinieluja lisättyä.

Yksittäisistä toimista etenkin liikenneratkaisut korostuvat vastauksissa. Hallitus onkin jo päättänyt panostaa raideliikenteeseen Suomen eteläisessä osassa, mutta sujuvampaa raideliikennettä toivotaan myös pohjoisen suuntaan. Ratatöillä saataisi myös nostettua työllisyyttä, puheenjohtajat kehuvat.

– Jos saataisi raideyhteyksiä parannettua ja nopeutettua Rovaniemi–Helsinki -välillä esimerkiksi viiteen tuntiin, vähentäisi se lentoliikennettä. Mahdollisuuksien mukaan voitaisi siirtää myös tavarakuljetusta raiteille, jotta esimerkiksi Rovaniemen ja Oulun välistä rekkaliikennettä saataisi rauhoitettua, Lapin piirijohtaja Törmänen toteaa.

Oulun piirin puheenjohtaja Seppo Sorvari komppaa naapuripiirin puheenjohtajan näkemystä ja lisää, että etenkin pitkien välimatkojen pohjoisessa tärkeänä pidetään myös biokaasuun panostamista sähköautoilun lisäämisen ohella.

Suomi-rata ja Turun tunnin juna saavat rahoitusta, mutta vihreissä toivotaan myös pohjoisen rataosuuksiin panostuksia. Kuvan juna lähestyy Salon rautatieasemaa.

Toinen keskeinen ilmastotoimi syksylle olisi turpeesta luopuminen asteittain. Puheenjohtajien keskuudessa on varsin hyvin tiedossa, että turve vetää hallituskumppani vihreitä ja keskustaa kauemmas toisistaan.

– Turve tulee olemaan sellainen kysymys, jossa koetellaan hallituksen yhtenäisyyttä, varsinkin koronakevään jälkeen. Toivon, että emme anna periksi, Varsinais-Suomen piirin johtaja Mari Kousa-Kuusisto toteaa.

Turpeesta luopuminen energiakäytössä edistäisi heidän mukaansa merkittävästi hallitusohjelmatavoitetta hiilineutraalista Suomesta ja luopumista fossiilisten polttoaineiden käytöstä. Kuten puheenjohtaja Ohisalokin IS:n haastattelussa linjaa, siirtymäaika on vihreiden mukaan kuitenkin varmistettava tuottajille oikeudenmukaisella tavalla.

Keskeisenä nähdään myös ilmastolle haitallisten tukien lopettaminen. Tuet halutaan kohdentaa kestävän kehityksen tukemiseen. Savo-Karjalan piirin puheenjohtaja Simo Räty arvelee, että tämä sopisi myös oppositiopuolue kokoomukselle.

– Kyllä kokoomuskin varmasti tykkäisi siitä, että valtion kassaa vahvistettaisi poistamalla haitallisia tukia, hän arvioi.

Hallitusohjelman mukaisesti yritystukia on leikattu vaatimattomasti, vain 120 miljoonalla. Ohisalo totesi, että leikattavaa tai uudelleen suunnattavaa löytyy kyllä, sillä ilmastolle ja ympäristölle haitallisia tukia on yhteensä 3,5 miljardin edestä.

Irtiotoilla medianäkyvyyttä?

Mennyt viikko on näyttäytynyt epätavallisen tuulisena hallitusyhteistyön kannalta. Alkuviikosta Maria Ohisalo sai hallituskumppani keskustan puolustusasemiin toteamalla Ylen haastattelussa, että hallitusneuvotteluissa sovittua turvapaikanhakijoiden teknistä valvontaa ei sisäministeriön selvityksen mukaan olisi järkevää toteuttaa jalkapannoin. Asiasta oli vääntöä puolueiden välillä jo neuvotteluiden aikana.

Toinen kiista saatiin aikaan hallituksen työllisyystoimista. Keskustan mukaan työllistävät toimenpiteet pitäisi saada jo budjettiriiheen. Muiden hallituspuolueiden mukaan lisätalousarvion neuvotteluissa sovittiin aikataulun joustavoittamisesta.

Keskustan ja vihreiden julkisuuteen tuomat puheenvuorot vievät toisinaan eri suuntiin. Keskustan puheenjohtaja ja silloinen valtiovarainministeri Katri Kulmuni (vas) ja Maria Ohisalo kuvattiin helmikuussa kyselytunnilla.

Vihreiden piirijohtajat näkevät, että näin monen puolueen hallituksessa on luonnollista, että välillä kipinöi. Kun enää ei tarvitse keskittyä pelkkään koronaan, on odotettavaa, että puolueet tekevät omia nostojaan, kentältä kommentoidaan. Kriisin väistyessä kipupisteet tulevat esille, kun puolueet muistuttavat heille tärkeistä hallitusohjelman osista.

Eikä neuvottelupöydissä edes kipinöi niin kovin kuin julkisuudesta voisi luulla, IS:lle kerrotaan. Lisäksi keskeisimmät kiistan aiheet ovat kyllä olleet tiedossa hallitusneuvotteluista alkaen.

– Osin tuntuu siltä, että haetaan medianäkyvyyttä – puolin ja toisin. Tähän mennessä on mennyt hyvin ottaen huomioon koronan tuomat haasteet, Vaasan piirin puheenjohtaja Tuomas Ojajärvi toteaa.

Koronakriisin hoitamisesta hallitus saa piirijohtajilta puhtaat paperit.

Etenkin maakuntien piireistä korostetaan keskustan ja vihreiden yhtymäkohtia. Kiistoja ja irtiottoja pidetään harmilloisina, sillä puolueilla pitäisi olla paljonkin yhteistä asiaa ajettavana. Kentältä korostetaan molempien ”vihreyttä”.

Yleisesti ottaen koronakriisin nähdään katkaisseen lupaavasti alkaneen hallitustyön. Hallitusohjelmaa pidetään vihreiden tavoitteiden mukaisena. Kentältä arvioidaan, että tällä hallituspohjalla on paljon yhteistä ja saavutettavaa ja vähemmän hävittävää.

– Nythän vasta nähdään, että miten hallitus lähtee oikeasti toimimaan, Kaakkois-Suomen piirin puheenjohtaja Juha Attenberg tiivistää.