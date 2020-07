Millaiset edellytykset Pekka Haavistolla on hoitaa ulkoministerin virkaa rikoksista epäiltynä? Oppositiolla erilaiset näkemykset

Oppositiossa on erilaisia näkemyksiä ulkoministeri Pekka Haaviston (vihr) edellytyksistä hoitaa tehtäväänsä rikoksista epäiltynä.

Perussuomalaisten mielestä Haaviston uskottavuus kärsii jo epäilyistä, kun taas kokoomuksessa uskotaan Haaviston ammatti-ihmisenä pystyvän hoitamaan virkaansa tässäkin tilanteessa. Kristillisdemokraattien mielestä Haaviston olisi pitänyt vetäytyä tehtävästä jo joulukuussa, kun oppositio esitti hänelle epäluottamusta.

– Sanoi hän itse mitä hyvänsä, niin totta kai tämä vaikuttaa hänen uskottavuuteensa ulkoministerinä sekä kotimaassa että myös kansainvälisesti, sanoo perussuomalaisten puheenjohtaja Jussi Halla-aho.

– On vaikea kuvitella, että kovin monessa maassa olisi mahdollista toimia ministerinä tässä tilanteessa.

Halla-ahon mukaan Haavistolla on kuitenkin juridiset edellytykset hoitaa tehtävää.

– Ehkä se, että hän roikkuu nyt tällaisessa tilanteessa omassa tehtävässään, kertoo vihreiden ajattelutavasta, että mitkään säännöt eivät koske heitä. Mielestäni tämä aiheuttaa enemmän pohdintaa muille hallituspuolueille, sillä tuskin tämä vihreissä aiheuttaa minkäänlaista pohdintaa.

Rikosepäilyssä on kyse Haaviston toiminnasta, joka kohdistui ulkoministeriön konsulipäällikköön al-Holin leirillä olevien Suomen kansalaisten asian käsittelyssä. Helsingin Sanomien tietojen mukaan keskusrikospoliisi epäilee Haavistoa virkarikoksesta ja yhteistoimintavelvoitteen rikkomisesta. Haavisto on kiistänyt syyllistyneensä rikoksiin.

Kokoomuksen eduskuntaryhmän puheenjohtajan Kai Mykkäsen mielestä Haaviston edellytyksiä toimia ulkoministerinä on syytä miettiä vasta siinä vaiheessa, jos valtakunnanoikeus kutsutaan koolle käsittelemään syytettä. Hänen mielestään tärkeintä on, että prosessi viedään perustuslakivaliokunnassa nopeasti ja asiallisesti eteenpäin.

– Uskon, että kyllä Haavisto ammatti-ihmisenä pystyy virkaansa hoitamaan tässäkin tilanteessa, mutta myös hänen kannaltaan, ja koko asian kannalta olisi hyväksi, että mieluummin ripeämmin kuin hitaasti tämä asia etenisi, Mykkänen sanoo.

Mykkänen uskoo perustuslakivaliokunnan tottuneen siihen, että sen käsiteltäväksi tulee oikeudellisia kysymyksiä, joissa puoluerajat pannaan sivuun ja keskitytään lain tarkoittamaan oikean ja väärän tulkitsemiseen.

– On tärkeää, että tämä on aidosti oikeudellinen prosessi, vaikka kansanedustajat joutuvatkin tätä hoitamaan. Tämä ei ole puoluepolitikoinnin paikka lainkaan.

Mykkäsen mukaan kokonaan ei voi väistää sitäkään, etteikö tapauksella olisi ulkoministerin kansainvälisen uskottavuuden kannalta merkitystä.

– Mutta tällaisessa tilanteessa, kun syytettä ei ole nostettu, olisi väärin tuomita jonkun muun kuin tuomioistuimen.

Mykkänen kommentoi kokoomuksen näkemyksiä, sillä puheenjohtaja Petteri Orpo oli kalastamassa pohjoisessa.

Haavisto on toiminut ulkoministerinä myös esitutkinnan aikana, joten siinä mielessä tilanne ei varsinaisesti muutu perustuslakivaliokunnan selvityksen aikana, sanoo kristillisdemokraattien puheenjohtaja Sari Essayah. Hänen mielestään valiokunnan pitää antaa nyt rauhassa tehdä työnsä.

Essayah sanoo, että kristillisdemokraattien mielestä Haaviston olisi pitänyt vetäytyä tehtävästä jo joulukuussa, kun oppositio esitti hänelle epäluottamusta.

– Kokonaisuudessaan katsottiin, että toiminta al-Hol -tilanteessa oli epäluottamuksen arvoista toimintaa.

Julkisoikeuden emeritusprofessori Teuvo Pohjolainen sanoi aiemmin IS:lle osanneensa odottaa, että rikoksen tunnusmerkistö täyttyy.

– Minusta yhteistoimintavelvoitteen rikkominen on aika ilmeistä. Tuomisen kanssa ei käyty mitään neuvotteluja toiseen tehtävään siirtämisestä, Pohjolainen sanoi.

Voiko Haavisto jatkaa ulkoministerin tehtävässä rikosepäilyn aikana?

– Mitään juridista velvollisuutta ei ole pidättäytyä ministerin tehtävän hoidosta. Se on enemmänkin jokaisen omassa harkinnassa. Jos katsotaan tilannetta eurooppalaisella tasolla, niin yleensä tällaisissa tapauksissa vetäydytään viranhoidosta siksi ajaksi, kun asian käsittely on kesken. Suomessa on kuitenkin ollut se käytäntö, että jatketaan tehtävässä ikään kuin mitään ei olisi tapahtunut, Pohjolainen kuvasi.

Apulaisvaltakunnansyyttäjä Jukka Rappe kertoo IS:lle, että keskusrikos­poliisin valmistuneessa esitutkinnassa ei ole löytynyt Haaviston rikosepäilyjen ohella muita epäilyjä.

Rappe kertoo teetättäneensä perustuslakivaliokunnan pyynnön mukaisen esitutkinnan keskusrikospoliisilla ja valvoneensa, että se on tehty kunnolla.

– Koska perustuslakivaliokunnalla on toimivalta ainoastaan ministerivastuuasioihin, niin olen seurannut tutkintaa siltäkin varalta, että jos siellä tulisi jotain muita rikosepäilyjä esille, joita pitäisi tutkia. Sellaista ei ainakaan tässä vaiheessa ole tullut esiin, Rappe toteaa.