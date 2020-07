UM:n virkamiesten edunvalvoja Haaviston tilanteesta: ”Toivottavasti oikeudelliset argumentit ratkaisevat tämän tilanteen, eivätkä poliittiset”

Ulkoministeri Pekka Haavisto on ollut vaitonainen poliisin esitutkinnasta ja rikosepäilyistä.

Juha Parikka pitää ilahduttavana sitä, että apulaisvaltakunnansyyttäjä ei nähnyt syitä esittää rikosepäilyitä ulkoministeriön virkakuntaa kohtaan.

Ulkoasiainhallinnon virkailijayhdistyksen, UHVY:n puheenjohtaja, lähetysneuvos Juha Parikka pitää tämänhetkistä tilannetta ulkoministeriössä haasteellisena. Tilannetta mutkistaa se, että ulkoministeri Pekka Haavisto (vihr) toimii Parikan mukaan esitutkinnasta huolimatta Pasi Tuomisen korkeimpana esimiehenä.

– Olen edelleen sitä mieltä, että henkilöstöasiat pitäisi ottaa pois. Tämä on henkilökohtainen mielipiteeni, eikä meillä ole yhdistyksessä kannanottoa suuntaan tai toiseen, Parikka sanoo.

UHVY on ulkoasiainhallinnon suurin ammattijärjestö.

Parikka totesi Ilta-Sanomien haastattelussa helmikuussa, että ulkoministeriltä tulisi ottaa pois ulkoministeriön henkilöstöhallintoa koskevat asiat poliisitutkinnan ajaksi. Henkilöstöasioiden erottaminen toiselle taholle ei olisi kuitenkaan ihan yksinkertaista.

Nyt, kun esitutkinta on valmistunut, Parikan mukaan henkilöstöasiat pitäisi antaa toiselle ministerille viimeistään siinä vaiheessa, jos Haaviston tapaus etenee valtakunnanoikeuteen. Yhdistys pitää tärkeänä, että asia tutkitaan perusteellisesti.

– Toivotaan, että saataisi nopeasti ratkaisu. Ensimmäinen kommenttimme asiaan oli: kuulostaa vakavalta, on selvitettävä perusteellisesti. Sillä tiellä ollaan.

– Toivottavasti oikeudelliset argumentit ratkaisevat tämän tilanteen, eivätkä poliittiset. Nyt ollaan oikeusvaltion ytimessä, hän totesi.

Ulkoasiainvirkailijayhdistyksen puheenjohtaja Juha Parikka toivoo edelleen, että ulkoministeri ei tutkinnan aikana hoitaisi henkilöstöasioita.

Ulkoministerin muun virankuvan suorittamisesta pidättäytymiselle Parikka ei näe syytä. Hän viittaa IS:n haastattelemien asiantuntijoiden lausuntoihin siitä, että mitään juridista velvollisuutta ministerin virasta pidättäytymiseen ei ole.

Julkisoikeuden emeritusprofessori Teuvo Pohjolainen totesi IS:lle, että Suomessa on tällaisissa tapauksissa erilainen käytäntö kuin muualla Euroopassa.

– Se on enemmänkin jokaisen omassa harkinnassa. Jos katsotaan tilannetta eurooppalaisella tasolla, niin yleensä tällaisissa tapauksissa vetäydytään viranhoidosta siksi ajaksi, kun asian käsittely on kesken. Suomessa on kuitenkin ollut se käytäntö, että jatketaan tehtävässä ikään kuin mitään ei olisi tapahtunut, Pohjolainen kuvasi.

Niinikään julkisoikeuden professori Jukka Viljanen taas muistutti syyttömyysolettamasta ja siitä, että Haaviston ministeripestin jatko ei ole niinkään oikeudellinen vaan poliittinen kysymys.

Poliisi ja valtakunnansyyttäjä selvittivät maanantaina valmistuneessa esitutkinnassa, onko Haavisto syyllistynyt virkarikokseen pyrkiessään syrjäyttämään ulkoministeriön konsulipäällikkö Pasi Tuomisen virastaan, vaikka al-Holia koskevat asiat oli otettu häneltä jo pois.

Helsingin Sanomien tietojen mukaan poliisi epäilee Haavistoa kahdesta rikoksesta: virkarikoksesta ja yhteistoimintavelvoitteen rikkomisesta. Asiasta kysyttäessä ulkoministeri totesi keskiviikkona, että ei voi kommentoida keskeneräistä asiaa. Myöskään puolueen puheenjohtaja Maria Ohisalo ei kommentoinut asiaa.

Apulaisvaltakunnansyyttäjä Jukka Rappe kertoi torstaina, että Haaviston lisäksi esitutkinnassa ei tullut esille muita henkilöitä, joita voitaisi epäillä rikoksesta. Ulkoministeriön muuta henkilökuntaa, kuten korkeaa virkamiesjohtoa, on myös kuultu asiassa.

Ulkoasiainhallinnon virkailijayhdistyksen Juha Parikka kertoo IS:lle, että uutinen on virkamieskunnan näkökulmasta ilahduttava.

Vaikka apulaisvaltakunnansyyttäjä ei epäilekään muita rikoksista, oikeuskansleri selvittää vielä esimiesten ja avustajien osallisuutta vastaanottamiensa kanteluiden perusteella. Oikeuskansleri voi nostaa syytteen, jos kokee sen olevan tarpeellista.