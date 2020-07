Suomi höllentää matkustusrajoituksia ensi viikosta alkaen – Sisäministeri: Suomi etenee varovasti

–Mihinkään ei lähdetä sairaana ja jos lähdetään, lähdetään testiin, perhe- ja peruspalveluministeri Krista Kiuru muistutti hallituksen tiedotustilaisuudessa.

Hallitus päätti keskiviikkona uusista matkustusrajoitusten poistoista. Sisäministeri Maria Ohisalo (vihr) kertoi hallituksen tiedotustilaisuudessa, että maahantulon rajoituksista luovutaan 13. heinäkuuta alkaen seuraavien EU-maiden välillä: Alankomaat, Belgia, Italia, Itävalta, Kreikka, Malta, Saksa, Slovakia, Slovenia, Unkari, Liechtenstein ja Sveitsi.

Lisäksi liikenne Kyproksen, Irlannin, Andorran, San Marinon ja Vatikaanin välillä sallitaan rajoituksitta.

Hallitus on terveysviranomaisten kanssa arvioinut näiden maiden tautitilanteen sellaiseksi, että rajavalvonnasta voidaan luopua. Suomi ei siis ole luopumassa rajavalvonnasta kaikkien EU-maiden välillä, vaan Ruotsin, Espanjan, Luxemburgin, Portugalin, Puolan, Ranskan, Ruotsin ja Tsekin tasavallan välistä liikennettä valvotaan edelleen.

Euroopan ulkopuolisista valtioista Suomi avaa liikenteen Algerian, Australian, Georgian, Japanin, Uuden-Seelannin, Ruandan, Etelä-Korean, Thaimaan, Tunisian, Uruguayn ja Kiinan välillä. Liikenne avataan rajoituksetta kuitenkin vain työmatkaliikenteen ja muun välttämättömän liikenteen osalta.

Matkustusrajoitusten poisto tarkoittaa sitä, että liikkuessa hyväksyttyjen maiden välillä kahden viikon karanteeniaikaa ei tarvita. Hallituksen peruskriteeri sille, mihin maihin matkustusta avataan on, että maiden tartuntojen ilmaantuvuusluku on enintään kahdeksan uutta tapausta 100 000 henkilöä kohden edellisen 14 vuorokauden aikana.

Rajoituksia voidaan tarvittaessa palauttaa, jos maiden tartuntatilanne muuttuu radikaalisti.

Erillisenä kohtanaan hallitus käsitteli vielä Thaimaasta tulevien marjanpoimijoiden tilannetta. Poimijoiden maahantulo sallitaan 13. heinäkuuta alkaen, jos heillä on suomalainen yritys työnantajana.

Suomi etenee rajoitusten purkamisen suhteen varovaisesti, sisäministeri Ohisalo kommentoi hallituksen päätöksiä. Ensisijaisesti hallitus pitää kiinni Euroopan mittakaavassa varsin tiukasta rajoituksesta, jossa maassa saa esiintyä vain kahdeksan tautitapausta 100 000 henkilöä kohden kahden viikon sisällä.

– Toissijaisesti voidaan harkita rajoitusten poistamista niiden maiden osalta, joissa on enintään kymmenen uutta tautitapausta 100 000 henkilöä kohden 14 vuorokauden ajalta.

Matkustuskuplaan alun alkaen kuuluneessa Islannissa tartuntatapaukset ovat viime aikoina lisääntyneet. Islannin tapauksesta keskusteltiin hallituksen kesken ja kokonaisuusarvioinnin perusteella hallitus päätti säilyttää Islannin liikenteen rajoituksettomana. Ohisalon mukaan Islanti on vakuuttanut, että sillä on tilanne hallussa.

Linjaukset pätevät paitsi Euroopan sisärajoihin myös ulkorajaliikenteen arvioimiseen. Rajoituksia tarkastellaan uudelleen kahden viikon kuluttua. Vertailun vuoksi kerrottakoon, että Suomessa ilmaantuvuusluku on tällä hetkellä noin yksi tapaus 100 000 henkilöä kohden.

– Hallitus suosittelee välttämään tarpeetonta matkustusta muualle paitsi maihin, joiden osalta on luovuttu maahantulon rajoituksista. Henkilökohtaisesti suosittelen kotimaan matkailua ihan jokaiselle. Se on paras keino tukea kotimaan yrittäjiä, sisäministeri vinkkasi.

Ulkoministeri Pekka Haavisto (vihr) totesi, että vaikka Suomessa tilanne on varsin hyvä, maailmalla korona ei ole missään nimessä ohi. Maailmanlaajuisesti tilanne on pahin Yhdysvalloissa ja tartuntoja on paljon myös esimerkiksi Intiassa.

– Työmatkaliikenteen osalta ulkorajojen lievennys on hyvin tärkeä. Se on tärkeä myös kansalliselle lentoyhtiöllemme, koska tässä on Japanin ja Kiinan yhteyksistä kysymys.

Jos tilanne pysyy avatuissa kolmansissa maissa hyvänä seuraavan kahden viikon ajan, voidaan heinäkuun lopulla pohtia myös muun kuin työmatkaliikenteen avaamista, ulkoministeri totesi.

Ulkoministeri halusi korostaa, että ministeriön kanta on, että listaamattomiin maihin ei edelleenkään matkusteta. Lisäksi matkustaessa listalla oleviinkin maihin on otettava selvää paikallisten viranomaisten suosituksista.

Korona-aiheiden ohella ulkoministeriltä tiedusteltiin hänen näkemystään Helsingin Sanomien saamiin tietoihin. HS uutisoi keskiviikkona tietoihinsa vedoten, että poliisi epäilisi Haavistoa kahdesta rikoksesta. Haavisto sanoi, ettei voi kommentoida keskeneräistä asiaa.

– Minulla ei ole siihen oikeutta, että tässä mielessä työni jatkuvat normaalisti ja perustuslakivaliokunta käsittelee omaa työtään normaalisti.

Vihreiden puheenjohtaja Ohisalo ei myöskään kommentoinut asiaa vedoten samaan syyhyn kuin ulkoministeri.

Haavisto tai Ohisalo eivät suostuneet kommentoimaan HS:n uutisointia Haaviston rikosepäilyistä.

Lentokentistä vastaavaa tahoa ei vieläkään päätetty

Rajoitusten hellittämisen yhteydessä odotuksena on, että myös lentoliikenne kasvaa. Koronakriisin alussa lentokentälle saapuneita ei ohjeistettu asianmukaisella tavalla, mikä johti siihen, että jopa riskialueilta palanneet saattoivat jatkaa lentokentältä matkaansa joukkoliikennevälineissä. Vastuutahoa asialle ei löytynyt. Syyksi sanottiin tietokatkos.

Perhe- ja peruspalveluministeri Krista Kiuru (sd) totesi tilaisuudessa, että lentokenttien ohjeistuksessa epäonnistuttiin. Asiasta vastaavaa tahoa tai uusia toimenpiteitä lentokenttien varalle ei ole vielä ministerin mukaan päätetty.

– Täytyy muistaa, että lentokenttä on paikka, jossa on todella monella viranomaisella ja ministeriöllä vastuunsa.

Asiasta käytiin keskiviikon neuvotteluissa lähetekeskustelu.

Perhe- ja peruspalveluministeri Krista Kiuru toi esille, että hygieniasta ja turvavälistä tulee pitää edelleen kiinni.

Kiuru muistutti tilaisuudessa, että vaikka tilanne näyttää nyt hyvältä, ei siihen pitäisi tuudittautua. Pitämällä turvavälejä, huolehtimalla hygieniasta ja välttämällä tarpeettomia lähikontakteja koronavirusta voidaan ehkäistä. HUS:n alueella positiivisten näytteiden osuus on ollut useamman viikon ajan laskussa ja sairaalahoidossa on enää vain yksittäisiä potilaita.

Syksyn aikana koronatorjuntaan lisätään uusi työkalu, kun Suomessa otetaan käyttöön tartuntaketjujen jäljitykseen tarkoitettu sovellus.

– Kukaan ei varmuudella tiedä toisesta aallosta, milloin se tulee, tuleeko se, millaisena se tulee. Tärkeintä on se, että emme jää tumput suorassa odottamaan, vaan kaikkeen on varauduttava.

– Mihinkään ei lähdetä sairaana ja jos lähdetään, lähdetään testiin, Kiuru tiivisti.