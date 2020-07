Paavo Väyrynen antoi Kulmunin puheenjohtajuudelle tukensa MT:ssa – Kulmuni: ”Näissä tehtävissä ei valita tukijoita...”

Keskustan puheenjohtaja Katri Kulmuni haluaa jatkaa puheenjohtajana syyskuun jälkeenkin. Tukijakseen hän on saanut jo ainakin Paavo Väyrysen.

Keskustan puheenjohtaja ja entinen valtiovarainministeri Katri Kulmuni kommentoi Ilta-Sanomille varsin niukkasanaisesti saamiaan esiintymiskoulutuksia ja niistä koituneita kuluja.

Kulmuni kertoi perjantaina Facebook-tilillään, että on maksanut koulutuksiaan vastanneen summan työ- ja elinkeinoministeriölle ja valtiovarainministeriölle. Hän myös kertoi ottaneensa lainaa saadakseen koulutuslaskun maksettua.

– Olen kantanut poliittista vastuuta niin kuin poliittisen johtajan täytyy, Kulmuni kommentoi eroonsa johtanutta esiintymiskoulutusjupakkaa.

Valtiovarainministerin paikalta erottuaan Kulmuni ilmoitti, että hänellä on nyt aikaa keskittyä aikaisempaa paremmin puolueen johtamiseen. Puheenjohtaja onkin parhaillaan koko Suomen käsittävällä kampanjakierroksella. Ilta-Sanomat tavoitti keskustan puheenjohtajan kuntavaalistartista varsinaissuomalaisesta Loimaan kaupungista.

Istuvalla puheenjohtajalla on vahva tahto jatkaa puheenjohtajan tehtävissä myös puolueen syyskuussa pidettävän puoluekokouksen jälkeen. Kulmuni valittiin tehtäväänsä viime syyskuussa paikkansa jättäneen Juha Sipilän seuraajaksi. Kulmunin vastaehdokas oli nykyinen puolustusministeri Antti Kaikkonen.

Tämän syksyn puoluekokoukseen odotetaan jälleen kunnon kisaa. Lupaavin ehdokas on varmasti Annika Saarikko, joka on kertonut ilmoittavansa päätöksestään lähteä kisaan kesän loppuun mennessä. Takarajaksi päätökselleen hän on asettanut 6. elokuuta, jolloin hän palaa äitiysvapaalta pestiinsä tiede- ja kulttuuriministeriksi.

Muutama päivä sitten oman panoksensa asiaan antoi keskustan konkaripoliitikko Paavo Väyrynen, joka kertoi Maaseudun Tulevaisuudelle kannattavansa Kulmunin uudelleenvalintaa keskustan puheenjohtajaksi. Väyrystä Saarikon otteet eivät ole vakuuttaneet ja Kulmunin linja on Väyrysen mukaan ”alkiolaisempi” kuin Saarikon.

Kulmuni ei halunnut arvioida syitä sille, miksi Väyrynen on asettunut niin vahvasti hänen tuekseen. Puheenjohtaja muistutti, että heillä on Väyrysen kanssa yhteistä työhistoriaa vuosikymmenen takaa. Kulmuni työskenteli Väyrysen lehdistöavustajana vuodesta 2010 tämän ollessa ulkomaankauppa- ja kehitysministerinä.

– Minun tehtäväni ei ole arvioida, että miksi eri ihmiset tukevat minua. Kaikki tukevat varmasti erilaisilla perusteilla. Näissä tehtävissä ei valita tukijoita, vaan tukijat valitsevat, keitä kannattavat.

Kulmuni ei kertonut ovatko he edelleen Väyrysen kanssa tiiviisti yhteyksissä. Hän tyytyi vain toteamaan, että tuntee konkarin pitkältä ajalta.

Moninkertainen ministeri ja Keskustan entinen puheenjohtaja Väyrynen ajautui omassa puolueessaan sivuraiteelle ja erosi puolueesta 2018. Hän palasi keskustan jäseneksi viime vuonna, kun Kulmunista oli tullut puolueen puheenjohtaja.