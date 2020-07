Hallitus pohtii ovien avaamista EU:n ulkopuolisten maiden turisteille – sisäministeri Maria Ohisalo: ”Suomelle on tarkkaa, että koronan ilmaantuvuus on matala”

–Viimesijaisesti turismia voisi tulla kaikista kolmansista maista. Siinä välissä on aika monta mahdollista askelta joita voidaan ottaa, sisäministeri Maria Ohisalo sanoo.

Maria Ohisalon mukaan matkailualalle on pystyttävä luomaan turvallisuutta syksyn ja talvikauden osalta, mutta harkinta ovien avaamisesta EU:n ulkopuolisille maille pitää tehdä tarkkaan. Lapin talvikauden pelastamiseksi myös kysymystä ovien avaamisesta kiinalaisille on harkittava.

Hallitus kokoontuu keskiviikkona kello 11 neuvottelemaan koronan vuoksi tekemistään rajapäätöksiä. Suomen on määrä avata liikennettä isoon joukkoon Euroopan maita 13. heinäkuuta, jos koronatartuntojen määrän nähdään pysyneen niissä riittävän alhaisella tasolla.

Sisäministeri Maria Ohisalon (vihr) mukaan keskustelua käydään myös siitä, voidaanko listalle lisätä EU-komission niin sanotulta vihreältä listalta EU:n ulkopuolisia kolmansia maita. Kyse on maista, joihin EU katsoo liikennettä olevan mahdollista lisätä pikkuhiljaa.

– Totta kai Suomi pohtii myös sitä ehdotusta. Kyse on EU:n ehdotuksista, joista jokainen jäsenvaltio itse tekee päätöksensä. Suomelle on tarkkaa se, että koronan ilmaantuvuus on matala.

Kriteerinä hallituksella on taudin ilmaantuvuus 100 000 asukasta kohden kahden viikon sisällä. Ohisalon mukaan Suomi on alleviivannut keskimäärin matalampaa koronan ilmaantumista kuin EU-maat yleisesti.

– Pidämme tarkasti huolta siitä, ettei tauti ainakaan tästä syystä enempää leviä.

Ovien avaamisesta kolmansiin maihin on tehtävä päätöksiä, jotta matkailuala pystyy ennakoimaan tulevia sesonkeja.

– Tautitilanne huomioiden pitää pohtia sitä, että esimerkiksi matkailuala ei nykyisellään pääse tekemään samalla tavalla töitä kuin normaalisti. Sillä ei ole oikein kunnon näkymää kesälle syksylle tai joululle. Meidän pitäisi pystyä tuottamaan turvallisuutta sinne, jotta ihmiset voisivat suunnitella matkojaan.

Ohisalo painottaa, että kaikissa rajojen avaamista koskevissa päätöksissä tulee edetä askel kerrallaan.

– Viimesijaisesti turismia voisi tulla kaikista kolmansista maista. Siinä välissä on aika monta mahdollista askelta, joita voidaan ottaa.

Matkailuala tarvitsee turvallisen näkymän

Kiinalaiset turistit ovat Lapin-matkailun kultakaivos. Kiina on EU:n vihreällä listalla ehdollisena. Siltä odotetaan vahvistusta vastavuoroisuudelle. Lapin turismille myös tärkeä Japani on listalla ilman ehdollisuutta. Ohisalon mukaan Suomen pitää tarkkaan miettiä, voiko matkailua avata kiinalaisille.

– Monen ihmiset elinkeino riippuu siitä. Jos tauti ei ole laskusuuntainen, mennään sen mukaan. Meillä täytyy aina olla myös valmius palata takaisin askelissa. Voimme joutua tekemään kiristyksiä, jos taudin kuva muuttuu.

EU-komission 30. kesäkuuta julkaisema vihreä lista kolmansista maista käsittää toistaiseksi 14 maata. Ne ovat Algeria, Australia, Kanada, Georgia, Japani, Montenegro, Marokko, Uusi-Seelanti, Ruanda, Serbia, Etelä-Korea, Thaimaa, Tunisia ja Uruguay.

Ohisalo kuvaa hallituksen tarkastelun perustuvan kolmioon, jonka kulmat muodostavat juridiikan asettamat reunaehdot, taloudelliset ja sosiaaliset vaikutukset ja epidemiatilanne.

– Mietitään, mitä tämä meille ylipäätään maksaa. Mikä on poliittisesti mahdollista? Siinä tämä kokonaisharkinta on tärkeää.

Venäjän ja Ruotsin raja mahdollisesti pitkäänkin kiinni

Venäjän ja Ruotsin rajan avaamiseen voi Ohisalon mukaan mennä vielä pitkäänkin. Venäjän todellinen tautitilanne on mysteeri, eikä se ole EU:n vihreällä listalla. Venäjä pitää myös itse rajojaan tiukasti kiinni.

– Kyse ei ole vain siitä mitä Suomi tekee. Suomi toimii tautitilanteen mukaisesti. Sen mukaan rakennetaan Suomen exit-suunnitelmaa. Tarkoitus on päästä eroon rajoitteista mahdollisimman paljon kohti normaalitilannetta.

Ruotsin koronatilanne ei osoita laantumisen merkkejä. Sen kohdalla rajoituksia tuskin ollaan höllentämässä. Ohisalo on keskustellut useampaan otteeseen Ruotsin sisäministerin kanssa ja arvioi maan ymmärtävän, miksi raja on pysynyt suljettuna.

– Kaikki näkevät, mikä tautitilanne missäkin maassa on.

Ohisalo on kertonut eri yhteyksissä Suomen olevan valmis tukemaan Ruotsia, jos sillä on siihen tarvetta. Pohjois-Suomen ja Pohjois-Ruotsin sairaanhoitopiirit ovat Jällivaarassa esiin tulleen koronaepidemian vuoksi käyneet keskusteluja mahdollisesta Suomesta saatavasta avusta muiden kuin koronapotilaiden hoitamiseen.

– Tämä on sosiaali- ja terveysministeriön tonttia, mutta itse ajattelen niin, että jos meillä on esimerkiksi omaa tuotantoa suojavarusteissa tai jos testikapasiteettia on onnistuttu hankkimaan paljon, voiko niistä antaa jonkin määrän Ruotsiin, Ohisalo sanoo.

Kiinnostaako Ruotsia Suomen jäljityssovellus?

Yksi mahdollisuus Ruotsin auttamiseen voisi olla myös Suomessa elokuussa valmistuva puhelinsovellus, jonka on tarkoitus helpottaa koronavirustartuntojen jäljittämistä.

– Onko se malli, jota kannattaa tarjota Ruotsille? Ylipäätään tällaisten sovellusten tulisi olla mahdollisimman avoimia ja maailmanlaajuisesti meidän tulisi pystyä tarjoamaan toisillemme mahdollisimman paljon apua.

Pohjoismaiden sisäministerit ovat kokoontuneet etäyhteyksin viimeisen parin kuukauden aikana neljästi ja käyneet tiivistä vuoropuhelua. Viides kokous on tulossa elokuulle.

– Olemme pystyneet hyvin luomaan yhteistä ajatusta siitä, miten tärkeää vapaaliikkuvuus Pohjoismaiden välillä on ja siksi normaaliin palaamisesta mahdollisimman pian pitäisi pitää kiinni.