Annika Saarikolle satoi tukea puheenjohtajakisaan kotikentällä – ei ole vielä tehnyt päätöstään

Saarikko on valmistautunut äitiysvapaalta palaamiseen tapaamalla sekä pääministeri Marinin että keskustan puheenjohtajan Katri Kulmunin.

Keskustan kansanedustaja Annika Saarikko (kesk) ei ole vielä tehnyt päätöstään siitä, lähteekö ehdolle puolueen puheenjohtajaksi keskustan syyskuussa järjestettävään puoluekokoukseen. Hän toistaa jo julkisuudessa aikaisemminkin toteamansa aikataulun, eli aikoo pohtia asiaa heinäkuun ajan.

– Tämä on iso päätös, eikä sitä pidä tehdä heppoisin perustein. Haluan miettiä, mikä on paitsi keskustalle parasta myös oman elämän ja arjen sujumisen kannalta. Pohdinta on käynnissä, Saarikko kertoo.

Ilta-Sanomat tapasi pian äitiysvapaalta ministerin tehtäviin palaavan Saarikon hänen kotiseudullaan Loimaalla keskustan kunnallisvaalitapahtumassa. Saarikko ilmoitti tilaisuuden alussa olevansa käytettävissä kunnallisvaaliehdokkaaksi uudessa kotikunnassaan Oripäässä.

Saarikko päätti perheensä kanssa hiljattain muuttaa Turusta edesmenneen isänsä suvun tilalle Loimaan naapurikuntaan Oripäähän. Saarikko kertoo, että kesän aikana tätä peltojen keskellä, sivukylällä sijaitsevaa ”vaatimatonta maalaistaloa” on kunnostettu parempaan kuntoon.

Kotikentällä kannatus on vankkaa. IS:n jututtamat kampanjateltalla vierailleet toivoivat kovasti, että Saarikko lähtisi syksyn puoluekokouksessa ehdolle. Päätös muuttaa kaupungista maalle nähtiin esimerkillisenä tekona.

Saarikko sai keskustan kenttäväeltä ylivoimaista kannatusta myös MTV:n kyselyssä.

Kansanedustaja itse on luottamuksesta otettu.

– Luottamus tuntuu hyvältä ja arvostan sitä, että niin moni välittää siitä, että miten keskusta pärjää – siitähän siinä on kysymys. Nämä ihmiset, jotka ovat puolueen kannattajia tai aktiiveja miettivät, että miten keskusta pärjäisi paremmin ja saisi luottamusta ihmisiltä. Se tuntuu hyvältä.

Kesän jälkeen Saarikon perheessä alkaa muutosten syksy. Paitsi että Saarikko itse palaa elokuussa äitiysvapaalta tiede- ja kulttuuriministerin tehtäviin, perheen esikoinen Aarni aloittaa esikoulun ja Saarikon mies jää vuorostaan perhevapaalle.

– Kaikki vapaa-aika, mitä on, eletään Oripään kodista, Saarikko vakuuttaa.

Loppukesän puuhiin kuuluu ainakin pihapiirin vanhan piharakennuksen maalaaminen ja mansikoiden pakastaminen.

Ministerintehtäviin paluuseen Saarikko on varautunut istumalla alas sekä pääministeri Sanna Marinin (sd) että keskustan ministeriryhmän vetäjän, eli Katri Kulmunin kanssa. Hän kertoo odottavansa paluuta hyvillä mielin.

– Helpottaakseni myös omaa töihin paluutani halusin tavata molemmat, jotta tiedän, mitä minulta odotetaan ja millaiseen kokonaisuuteen pääsen mukaan. Meillä oli molempien kanssa hyvä keskustelu, Saarikko tiivistää.