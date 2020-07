Li Andersson katsoo IS:n haastattelussa hallituksella olevan nyt tuhannen taalan paikka ratkaista turveriita: ”Kerrankin on rahoitusta käytettävissä”

Li Andersson katsoo EU:n elvytysrahojen tarjoavan hallitukselle ainutlaatuisen mahdollisuuden ratkaista sen riveissä kytevä turveriita.

Opetusministeri Li Andersson alleviivaa, ettei hallitus voi syksyn budjettiriihessä jättää ratkomatta sen sisällä riitaa aiheuttanutta kysymystä turpeen verottamisesta. Anderssonin mukaan asian ratkaisemiselle on nyt erittäin otollinen paikka EU:lta Suomelle juuri sen kaltaisiin kysymyksiin tulossa olevien elvytysrahojen vuoksi.

Hallitus on linjannut, että turpeen energiakäyttö tulisi puolittaa vuoteen 2030 mennessä, mutta keskusta on verokohtelun muuttamisessa tiukasti omassa poterossaan.

– Meillä on nyt tuhannen taalan paikka tehdä tästä strategia, koska oikeudenmukaisen siirtymän rahastosta rahaa on tulossa juuri fossiilisista energiasta irtautumiseen. Kerrankin on rahoitusta käytettävissä siihen, että voimme tukea sekä turvealan yrittäjiä että maakuntia, joissa turve on merkittävä elinkeino, Andersson näkee.

Anderssonin mukaan hallituksen on pakko saada syyskuun budjettiriihessä aikaiseksi päätöksiä myös ilmasto- ja ympäristökysymyksistä. Hallituksen ilmastotoimet ovat edelleen valmistelussa. Anderssonin mukaan päätöksiä tulee pystyä tekemään energiaverouudistuksen kokonaisuuden osalta turpeen lisäksi myös lämmityspolttoaineista. Lisäksi aikaan pitäisi saada loppuvaalikauden jatkoaskeleet.

Hallituksen päästöttömän liikenteen tiekartta valmistuu vasta loppuvuodesta. Andersson toivoo, että silti myös liikenteeseen liittyviä ensimmäisiä päätöksiä saadaan aikaan.

– Vasemmistoliitossa haluamme ainakin katsoa verotukseen liittyvät kysymykset. Esimerkiksi työsuhdeautojen osalta painopiste pitäisi saada siirrettyä täyssähköautoihin. Silloin käytettyjä autoja tulee lisää markkinoille myös nopeammin.

Täysin ilman ohjausta ei saada mitään aikaan

Hallitusohjelman yksi kantava ajatus on tuloeroja vähentävän politiikan tekeminen ja sen tulee päteä myös ilmastopolitiikkaan. Andersson katsoo, että suurin vähennyspotentiaali Suomessa on erityisesti isoissa kaupungeissa alle viiden kilometrien automatkojen vähentämisessä. Oikeudenmukaisen siirtymän helpottamiseksi hän on jo aiemmin ehdottanut eräänlaista syrjäseutujen tuloverovähennystä.

– Käsittääkseni Ruotsissa on tehty kunnianhimoista ohjaavaa ympäristöpolitiikkaa, mutta verovähennysten avulla on samalla huomioitu vaikutuksia eri paikoissa asuviin ihmisiin.

Valtiovarainministeri Matti Vanhanen sanoi IS:n haastattelussa, ettei ilmastotoimissa voi olla kyse vain veroista ja kielloista, joilla jonkin asian tekemistä estetään. Andersson katsoo, ettei täysin ilman ohjaavaa politiikkaa saada mitään aikaiseksi.

– Keskusta oli viime vaalikaudella tekemässä hyvin kunnianhimoista kivihiilen kieltolainsäädäntöä. He ovat siis aiemmin olleet myös valmiita hyvinkin ohjaaviin päätöksiin.

Polttomoottoriautoihin liittyvät toimet ovat kuumentaneet Suomessa tunteita eduskuntavaaleista alkaen. Andersson on hyvin perillä niihin liittyvistä herkkyyksistä.

– Keskeistä on tukea siirtymistä vähäpäästöisyyteen niin konversioiden avulla vanhojen autojen osalta kuin verotuksella uusien osalta.

Andersson on Vanhasen tapaan seurannut ilahtuneena Saksan koronaelvytyksessään autojen vetyteknologiaan tekemää miljardien jättisatsausta. Hän nostaa esiin Lappeenrannan ja Lahden LUT-yliopistojen osaamista asiassa.

– Meillä olisi hyvää saumaa olla siinä myöskin eturintamassa, koska meillä on osaamista. Olisi vallankumouksellista, jos polttomoottoreihin sopiviin vähäpäästöisiin polttoaineisiin olisi mahdollista päästä. Se ei enää vaatisi ajoneuvon vaihtoa.