Asiasta on käynnissä poliisin esitutkinta.

Valtiovarainministeriö on pysäyttänyt selvityksensä liittyen entisen valtiovarainministeri Katri Kulmunin (kesk) viestintäkoulutusjupakkaan, sillä asiasta on käynnissä poliisin esitutkinta. Asiasta kertoo STT:lle valtiovarainministeriön talouspäällikkö Jan Holmberg.

VM pyysi kesäkuussa Tekiriltä selvitystä kolmen valtiovarainministeriölle osoitetun laskun perusteista.

Sen lisäksi valtiovarainministeriö pyysi Tekirin selvitykseen kommentteja Kulmunilta ja tämän entiseltä erityisavustaja Kari Jääskeläiseltä.

Viestintäkoulutushankinnat ovat Helsingin poliisin esitutkinnassa. Epäiltynä on tällä hetkellä yksi virkamies, joka on esiselvityksen perusteella laajasti osallistunut koulutushankintoihin. Esiselvityksen perusteella asiassa on syytä epäillä petosta ja virkavelvollisuuden rikkomista.