Matti Vanhanen kommentoi Ohisalon aikomusta harkita jopa hallituksesta lähtöä: ”En sitä uhkailuna kokenut”

Vanhasen viesti hallituksesta lähdöllä uhkailleille vihreille on, ettei kannata hötkyillä.

Valtiovarainministeri Matti Vanhanen luottaa hallituksen löytävän budjettiriihessä yhteisen sävelen ilmasto- ja ympäristötoimista. Pienintä yhteistä nimittäjää kannattaa lähteä etsimään sieltä, mistä se on löydetty aiemminkin.

– Uusiutuvan energian määrää ja energiankäytön tehokkuutta pitää lisätä. Pitää olla keinot, ei vain verot ja maksut, joilla estetään jonkin homman tekeminen, vaan jolla energiaa pystytään tuottamaan päästöttömällä tavalla. Tähän näkökulmaan pitää keskittyä.

Merkittävässä roolissa on teknologian kehittyminen. Vanhanen nostaa esimerkkinä esiin itseään ilahduttaneen Saksan päätöksen suunnata koronaelvytyksessä massiiviset seitsemän miljardia euroa vetyteknologian kehittämiseen. Niistä kaksi miljardia menee Pohjois-Afrikkaan, jossa vetyä ryhdytään tuottamaan auringolla.

– Kun Saksa tekee sen autoteollisuusmaana, on se varma merkki, että vetyteknologia tulee autoihin. Ja se on sitten korvaamassa fossiilista bensaa ja dieseliä. Reaalinen vaihtoehto pitää kehittää ja tuottaa. Kun siinä on onnistuttu, on helppoa löytää keinot, joilla houkuttavuutta käyttää fossiilisia polttoaineita pienennetään.

Vihreiden puheenjohtaja Maria Ohisalo latasi viikko sitten Iltalehdessä puolueen harkitsevan hallituksesta lähtöä, jos ilmastotoimissa ei edetä. Vanhasen unia lausunto ei vienyt.

– En sitä uhkailuna kokenut. Kaikilla hallituspuolueilla on tiedossa toisten herkät kysymykset, joiden kautta jokainen arvioi yhteistyötä.

Konkaripoliitikkona Vanhanen suuntaa vihreille myös hienoisen piikin. Vanhasen viestin voi tiivistää sanomalla, ettei vihreiden kannata hötkyillä. Pitkässä juoksussa ratkaisuja kyllä löytyy. Hän alleviivaa uusiutuvan energian määrän kasvaneen ja vastaavasti kasvihuonekaasujen määrän laskeneen systemaattisesti hänen ykköshallitukensa ajasta vuodesta 2003 lähtien.

– Määrätietoisesti pitää jatkaa. Nämä ovat pitkäjänteisiä toimia. Vihreät ovat olleet joissakin ratkaisuissa mukana, mutta eivät läheskään kaikissa niissä, jotka ovat tuoneet tämän hyvän tilanteen, joka meillä on.

Matti Vanhanen uskoo, että Suomi kuuluu niihin EU-maihin, jotka pääsevät ilmastotavoitteisiinsa vuoteen 2030 mennessä.

Vanhanen katsoo ilmastopolitiikan kehityksen olevan Suomessa jo hyvässä vauhdissa, vaikka ilmastokysymysten asiantuntijat ovat kritisoineet hallituksen saavan hitaasti aikaan konkreettisia toimia kunnianhimoisen ohjelmansa toteuttamiseksi.

– Harva bisnes on tällä hetkellä investoimassa uuteen öljyn tai dieselin käyttöön. He tunnistavat, että se on mennyttä maailmaa.

Vanhanen alleviivaa, että hänelle henkilönä ja myös keskustalle puolueena ilmastotoimet ovat aina olleet ”tavattoman tärkeitä”.

– Ne tehdään siten, että niillä edistetään samalla taloutta, työllisyyttä ja alueellista kehitystä. Olen hyvinkin varma ja vakuuttunut siitä, että ilmastopolitiikan osalta Suomi kuuluu niihin maihin, jotka EU:n sisällä pääsevät vuoteen 2030 mennessä tavoitteisiinsa.