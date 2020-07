”Se on minulle sellaista rauhoittumista”, pääministeri Sanna Marin sanoo siivoamisesta.

”Sanna tykkää pitää asiat järjestyksessä”, entinen opiskelukaveri kertoo.

Pääministeri Sanna Marin (sd) pitää järjestelmällisyydestä ja siisteydestä. Asia käy ilmi Helsingin Sanomien Kuukausiliitteessä tänään julkaistusta laajasta henkilökuvasta, jossa käsitellään sitä, millainen Sanna Marin on kulisseissa. Lehden mukaan Marinin ja hänen puolisonsa Markus Räikkösen kotona ”tavarat ovat aina paikoillaan, matot suorassa ja paikat jynssätty”.

– Sanna tykkää pitää asiat järjestyksessä. Kun Sanna tuli kylään, sitä mietti, että alkaako se siivota meilläkin, Marinin opiskelukaveri Ulla Tirronen kertoo HS:lle.

Marin kertoo välillä siivoavansa myös Helsingin Meilahdessa sijaitsevassa pääministerin virka-asunnossa Kesärannassa, vaikka siellä käykin siivooja. Marin kuvailee, että siivotessa voi parhaimmillaan päästä samanlaiseen flow-tilaan kuin lapsena maalatessa.

– Se on minulle sellaista rauhoittumista. Siinä voi keskittyä täysin yhteen konkreettiseen asiaan, ja työn jäljen näkee heti. Se on minulle mielenrauhan hakemista ja muiden asioiden poissulkemista, sanoo pääministeri.

Valtioneuvoston verkkosivujen mukaan vuonna 1873 valmistunut Kesäranta oli alun perin kaksikerroksinen puurakennus, jonka pohjakaava oli neliömäinen. Myöhemmin huvilaan rakennettiin muun muassa 20 metrin korkuinen näkötorni ja merenpuoleinen kuisti. Pihapiirissä ovat myös rantasauna sekä talousrakennus, vahtitupa, huvimaja, laituri ja tenniskenttä.

Kesärantaa on remontoitu ja kunnostettu uudelleen vuosikymmenten saatossa, ja vanhat rakennukset on suojeltu asemakaavalla. Yläkerran entiset vierasmajoitustilat on muutettu yksityisasumiseen sopiviksi.

Katso esittely Kesärannasta:

Torstaina uutisoitiin, että Sanna Marinin 65-vuotias isä Lauri kuoli viime viikolla.

Pääministeri oli aiemmin avannut Vogue-lehden haastattelussa välejään isäänsä.

– Jos kysyt minulta, tunnenko, että minulla on isä, vastaisin, etten tunne. En ole kasvanut hänen kanssaan, joten sanoisin, että minulla ei ole isää, Marin sanoi Voguelle.

Marin onkin kertonut tavanneensa isänsä vain yhden kerran viimeisen 30 vuoden aikana. Marin varttui äitinsä ja tämän uuden kumppanin kanssa sateenkaariperheessä.

Marin on aiemmin sanonut Ilta-Sanomille, ettei isättömyys jättänyt häneen mitään erityistä jälkeä.

– Itselläni on ollut hyvä lapsuus, nuoruus ja elämä. Lämmin ja rakastava perhe. Ei minulle ole jäänyt minkäänlaista tunnetta osattomuudesta tältä osin.