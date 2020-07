Lähes puolet ei nimeä vielä suosikkiaan vuoden 2024 vaaleihin.

Ulkoministeri Pekka Haaviston (vihr) etumatka presidenttiehdokkaana on lyhentynyt selvästi verrattuina muihin, ilmenee Maaseudun Tulevaisuuden kyselystä. Helmikuussa tehdyssä kyselyssä Haavistoa kannatti 18 prosenttia vastanneista, nyt reilut 12 prosenttia.

Haaviston julkikuvaa on sotkenut al-Holin leirin suomalaisten naisten ja lasten ympärille syntynyt jupakka. Haaviston toiminnasta käynnistettiin poliisitutkinta sen jälkeen, kun eduskunnan perustuslakivaliokunta katsoi esitutkintakynnyksen ylittyneen. Ulkoministeri yritti siirtää konsulipäällikkö Pasi Tuomisen toisiin tehtäviin.

Haavisto on kuitenkin edelleen suosituin kyselyssä mainituista ehdokkaista. Suomen Pankin pääjohtaja Olli Rehn on listalla kakkosena. Hänen kannatuksensa on pysynyt helmikuun kyselyyn verrattuna vakaana 11 prosentissa.

Perussuomalaisten puheenjohtajan Jussi Halla-ahon suosio on pudonnut samalla jaksolla 9 prosentista hieman yli 6:een.

Pääministeri Sanna Marin poistuu Säätytalolta Helsingissä 17. kesäkuuta 2020.

Pääministeri Sanna Marin (sd) kiilaa Halla-ahon ohi vajaan 10 prosentin kannatuksella. Helmikuun kyselyssä Marin ei ollut vielä edes mukana.

Helsingin pormestari Jan Vapaavuori (kok) kerää vajaan 6 prosentin kannatuksen, europarlamentaarikko Eero Heinäluoma (sd) vajaat 5 prosenttia.

Vajaat puolet vastaajista ei osannut nimetä suosikkia Sauli Niinistön seuraajaksi. Vaalit on määrä pitää vuonna 2024.

Kyselyn toteutti Kantar TNS Agri, ja siihen vastasi juhannuksen alusviikolla reilut tuhat ihmistä. Tulosten virhemarginaali on kolme prosenttiyksikköä suuntaansa.