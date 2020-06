Pääministeri Sanna Marin ja Petteri Orpo eivät ainakaan vielä ole saaneet välejään selvitettyä. Orpo myös lyö painetta Matti Vanhasen niskaan. – Jos hän ei nyt onnistu, niin mitä keskusta enää tekee hallituksessa, Orpo sanoo IS-erikoishaastattelussa.

Eduskunnan kevätistuntokausi päättyi perjantaina, mutta kokoomuksen puheenjohtajan Petteri Orpon ja pääministeri Sanna Marinin (sd) välienselvittely jäi tekemättä.

Orpo sanoo tarjonneensa Marinille keskustelumahdollisuutta, mutta ”projekti on vielä kesken”. Orpo peräänkuuluttaa hallituksen ja opposition väliseen keskusteluun hyviä tapoja.

– Ei siitä voi suuttua, että oppositio tekee oppositiopolitiikkaa. Jos ajatellaan, millaista oppositiopolitiikkaa Sdp teki viime hallituskaudella, on suorastaan kohtuutonta, että meitä ja minua yritetään vaientaa sitä tehdessämme. Se ei kuulu parlamentarismiin. Olen valmis keskustelemaan ja olen sitä ehdottanutkin.

Marin syytti Orpoa pääministerille varsin poikkeuksellisella tavalla koronakriisin keskellä toukokuun puolivälissä syntyneessä Twitter-taistossa valheellisen oppositiopolitiikan tekemisestä. Joulukuussa Marin sivalsi kokoomusta ministeriaitiosta eikö teitä hävetä -heitolla al-Hol-välikysymyskeskustelussa.

Koska keskusteluyhteyttä ei ole syntynyt, on paikallaan kysyä, ovatko kokoomuksen ja Sdp:n välit Marinin aikana valahtaneet peruuttamattomasti pakkaselle? Syyskuun puoluekokouksen jälkeen Marin johtaa paitsi hallitusta, myös Sdp:tä.

– Tämä on yksipuolinen juttu. Hyökkäykset ovat tulleet pääministerin suunnalta. Ei minulla ole politiikassa henkilökohtaisia ongelmia. Lähestyn asioita asiakeskeisesti. Eri puolueiden kesken Suomessa asioista pitää pystyä sopimaan. Mikään vihanpito ei ole tästä maailmasta.

Kahden perinteikkään suuren puolueen välit eivät ole aivan samantekevä asia Suomessa, jossa koalitioita on pystytty perinteisesti rakentamaan moneen suuntaan. Kokoomus elättelee edelleen toivetta, että vihervasemmistohallitus kaatuisi syksyn budjettiriihessä sovittamattomiin ristiriitoihin.

–Hyökkäykset ovat tulleet pääministerin suunnalta, Orpo sanoo pääministeri Sanna Marinista.

Jos jokin puolue Marinin hallituksesta lähtee, on Orpolle kristallinkirkasta, ettei kokoomuksesta siihen paikkaajaa saa. Asian voi tosin nähdä myös niin, ettei siitä sellaista myöskään haluttaisi.

– Tähän hallitukseen emme mene. Ei ole itseisarvo päästä hallitukseen, mutta Suomi ansaitsee ja tarvitsee tässä vakavassa tilanteessa paremman ja vastuullisemman hallitusohjelman. Niihin neuvotteluihin me olemme valmistautuneet.

Jos hallitus kaatuisi budjettiriihessä, eduskunnassa ensin käytävistä hallitusneuvotteluista ryhmien välillä tulisi mutkikkaat. Jos ratkaisua ei löytyisi, kokoomus on keskellä koronakriisiäkin valmis uusiin vaaleihin.

” Vaikka Vanhanen on olemassa, uskoni ei ole kovin korkealla.

Keskustan puheenjohtajakisaan lähtöä harkitseva Annika Saarikko sanoi IS:n haastattelussa, ettei mikään puolue voisi kääntää hallituksesta lähtöä keskellä kriisiä isänmaalliseksi teoksi. Orpon näkemyksiä koronakriisi ei ole hetkauttanut. Hän painottaa opposition toimineen isänmaan etu edellä koko koronakriisin akuutin vaiheen. Yhtään välikysymystä kriisin keskellä ei ole jätetty.

– Jälkihoidossa painottuu hallituksen vastuuton talouspolitiikka. Suomi on menossa holtittomaan velkaantumiseen ja se uhkaa suomalaisten hyvinvointia ja palveluita vakavasti tulevina vuosina ja vuosikymmeninä. Siihen verrattuna on paljon pienempi paha, että vasemmistohallitus kaatuisi ja maassa olisi hallitus, joka tekisi vastuullista politiikkaa.

Kriisiviikonloppunsa jälkeen keskusta näyttää kuitenkin istuttaneen Matti Vanhasen valtionvarainministeriksi pitkällä tähtäimellä etsimään kaikille hallituspuolueille taloudesta ja työllisyydestä kelpaavaa ratkaisua. Vanhasen tuoreet linjaukset käyvät Orpolle, mutta muiden hallituksessa eivät.

– Vanhasella on huomattavasti vastuullisempi linja kuin muulla hallituksella. Tuemme valtionvarainministeri Matti Vanhasta, vaikka hallitusta vastaan. Mutta nyt tarvitaan niitä tekoja.

Orpo epäilee, ettei muu hallitus ole Vanhasen talousavauksiin sitoutunut. Hän listaa Marinin väläyttäneen Sdp:n vaaliohjelmasta yritysverojen korottamista ja vasemmistoliiton Paavo Arhinmäen sanoneen juuri, ettei velalla ole väliä, koska valtion ei sitä kaikkea koskaan tarvitse takaisin maksaa.

– Pääministerin lausunto siitä, että syksyllä päätetään uudesta työllisyystavoitteesta, on ihan uskomaton. Mitä sitten? Ei se tavoitteesta päättäminen tuo yhtään työpaikkaa, vaan päällä pitäisi olla valmistelu keinoista, joilla kasvua saadaan aikaan. Ja niistä sitten pitäisi päättää budjettiriihessä.

Orpo seuraa mielenkiinnolla, pystyykö Vanhanen todella saamaan jonkin muutoksen ”hallituksen rahanjakoon”.

– Vaikka Vanhanen on olemassa, uskoni ei ole kovin korkealla, että hallitus pystyisi tulopuolesta ja sopeutuksesta sopimaan ainakaan uskottavasti. He varmasti tulevat paketoimaan jonkin kauniin kokonaisuuden ja sanovat, että nyt meillä on suunnitelma.

Jos vaikeat päätökset eivät synnyt budjettiriihessä, Orposta on täysin selvää, ettei niitä saada tehdyksi myöskään kevään kehysriihessä kuntavaalien alla. Seuraavana syksynä pelataan jo eduskuntavaaleja.

– Jos Vanhanen ei nyt onnistu, niin kysymykseni on, mitä keskusta enää tekee Marinin hallituksessa.

Mutta jätetään hallitus rauhaan ja katsotaan kokoomuksen omaa tekemistä. Kun eduskuntakausi alkoi, kokoomuksen eduskuntaryhmässä oli viisi kansanedustajaa, jotka olivat aiemmin toimineet oppositiossa. He olivat Ilkka Kanerva, Ben Zyskowicz, Paula Risikko, Arto Satonen ja Sari Sarkomaa. Oppositiopolitiikan tekeminen 12 vuoden hallitusvastuun jälkeen on ollut näyttäytynyt tahmealta ja sekavalta.

– Ei oppositiopolitiikka ala tuosta vaan silmänräpäyksessä. En ole halunnut lähteä siihen, että haemme pikavoittoja. Omaa vaihtoehtoa lähdetään rakentamaan perusteellisen ohjelmatyön kautta. Se on tärkeää, vaatii sinnikkyyttä ja vähän jaksamistakin.

” Hallitus rakentaa 1970-luvun Suomea, jossa valtio tekee kaiken.

Kokoomus lyö ohjelmatyönsä tulokset tiskiin Porin puoluekokouksessa syyskuun alussa. Orpon mukaan siellä julkaistava uusi poliittinen tavoiteohjelma tulee olemaan ”jykevä” ja vahvasti tulevaisuuteen katsova. Sillä mennään kunta- ja eduskuntavaaleihin ja ryhdytään tekemään syksyllä aiempaa tiukempaa oppositiopolitiikkaa.

– Keskeistä on Suomen kestävän kasvun ja hyvinvoinnin turvaaminen. Kokoomus on moderni eurooppalainen tulevaisuuspuolue, ja se tulee näkymään.

Orpo haluaa viedä rekeä suuntaan, jossa työstä jää enemmän käteen, työehdoista saa sopia työpaikoilla, läheisestä pienpanimosta voi tilata tuotteita kotiin ja jokainen voi valita, mistä sosiaali- ja terveyspalvelunsa hakee. Hallituksen Orpo näkee tekevän ihan päinvastaista.

– Hallitus rakentaa 1970-luvun Suomea, jossa valtio tekee kaiken. Sen kaikki elvytystoimet perustuvat julkisen sektorin paisuttamiseen. Koronaa hoidettiin ja sotea tehdään valtiokeskeisesti. Ideologinen lataus näkyy kaikessa. Kokoomus on yksilön lähtökohdista Suomea rakentava ja markkinatalouteen uskova eurooppalainen puolue. Tämä on se, millä tulemme haastamaan hallitusta.

Kokoomuksen kannatus on junnannut tasaisesti 17 prosentin kieppeillä, eikä se ole saanut käännettyä oppositioasemaansa suuremmin edukseen. Orpo vetoaa koronakriisin latistaneen oppositiopolitiikan tekemisen mahdollisuuksia ja laittaneen kannatusluvut myllerrykseen. PS on tullut roimasti alas, Sdp noussut kärkeen, keskusta on katastrofissa ja vihreät menettäneet asemiaan.

– Suhteellinen kilpailuasetelma on parantunut ja olemme pystyneet pitämään kannatuksemme vaikka korona-aikana oppositiopolitiikan tekeminen on ollut erittäin vaikeaa tai jopa ihan kiellettyä aivan pääministeristä alkaen. Tavoitteet ovat korkeammalla, mutta suunta on oikea.

Vastuullinen taloudenpito on kokoomuksen kivijalka. Orpon mukaan puolueen on kuitenkin pystyttävä tuomaan myös muita ajatuksiaan paremmin esille.

– Olen sanonut sen omalle väelle, että kovalla talouspolitiikalla Suomessa saa 17 prosentin kannatuksen. Nyt haluan, että tuomme siihen rinnalle uusia asioita ohjelmatyöstä ja niiden kautta pystymme viestimään, että meillä on järkeviä ehdotuksia laajasti yhteiskunnan ja Suomen kehittämiseen.

Syksyllä edessä ovat talouden- ja työllisyyden lisäksi esimerkiksi oppivelvollisuus- ja sote-väännöt.

– Sote on muuttunut hallituksen ideologiseksi hankkeeksi, jossa rakennetaan isoja julkisia monopoleja. Kokoomus nostaa syksyllä myös ilmastonmuutosta voimakkaasti esille, koska hallitus ei toimi siinä.

Kevätistuntokauden päätteeksi esiin nousi taas vihervasemmistolle mieluinen kysymys siitä, mikä erottaa kokoomuksen tietyissä kysymyksissä perussuomalaisista.

Kokoomuksen kaksi perustuslakivaliokunnan jäsentä Wille Rydman ja Heikki Vestman allekirjoittivat ensimmäisinä vastalauseen valiokunnan Juha Mäenpään (ps) syytesuojan murtamista puoltaneeseen mietintöön. Itse äänestyksessä kaikkiaan neljä kokoomuslaista oli murtamista vastaan.

– Minun, puoluejohdon ja eduskuntaryhmän enemmistön linja oli ihan selkeä, että syyttämislupa voidaan antaa. Meillä on tässä asiassa muutamia, jotka olivat eri mieltä. Puolueen linjassa ei ole mitään epäselvää, Orpo alleviivaa.

–Olen katsonut syntyneiden kohujen aiheita huolestuneena. Naisvihamielinen kirja kuitattiin sillä, että tuli tehtyä virhe. Ei sillä, että olisi irtisanouduttu sisällöstä, Orpo kommentoi perussuomalaisten puheenjohtajan Jussi Halla-ahon toimintaa.

Perussuomalaisten kanssa al-Holia koskeneeseen välikysymykseen Orpo katsoo puolueen lähteneen ulkoministeri Pekka Haavisto (vihr) tehtävien hoitoon liittyneiden kysymysten vuoksi.

– Se ei ole arvopohjainen kysymys. Kyse on puhtaasti siitä, onko hän käyttänyt väärin ministeriasemaansa ja sen takia siitä on nyt poliisitutkinta käynnissä.

Krp:n tutkinta ei valmistunut ennen eduskunnan istuntotaukoa. Orpo pitää harmillisena, että prosessi on pitkittynyt ja uskoo sen haitanneen ulkoministerin ”tärkeää työtä”.

Kokoomuksen konservatiivisiipi vetää esimerkiksi maahanmuuttokysymyksissä ajoittain niin tiukkaa linjaa, että liberaalisiipeä vaikuttaisi heikottavan. Orpon mukaan hänelle itselleen on aivan selvää, millainen puolue kokoomus on.

– Sivistynyt ja suvaitsevainen puolue, jolle kansainvälisyys, avoin yhteiskunta ja ihmisarvo ovat kristallinkirkkaita arvoja.

Orpo painottaa kokoomuksella olevan oma paikkansa arvokentässä, eikä se ole siirtynyt siitä mihinkään.

– Olisi hölmöä, jos liikkuisimme. Me olemme omia itsejämme. Ei siitä mitään tule, että jokin puolue yrittää olla toisen light-versio.

Oppositiossa valmistaudutaan hallituksen kohtalon syksyyn, ja sen innoittamana perussuomalaisten puheenjohtaja Jussi Halla-ahokin näyttäisi lähteneen piirun aiempaa töytevämmin siivoamaan oman pesänsä sotkuja. Orpon mukaan hänellä ja Halla-aholla on oppositiopolitiikassa hyvä henkilökohtainen keskusteluyhteys. Yhdistävä tekijä löytyy hallituksen esitysten kritisoinnista.

Muuten Orpo ei Halla-ahon mahdollisista puolueen siistimisotteista ole vakuuttunut.

– Olen katsonut syntyneiden kohujen aiheita huolestuneena. Naisvihamielinen kirja kuitattiin sillä, että tuli tehtyä virhe. Ei sillä, että olisi irtisanouduttu sisällöstä. Tässä puhutaan sellaisista asioista, että pitkä tie on vielä kuljettavana.

Lähtökohtaisesti perussuomalaisten suuruisen puolueen tulisi Orposta olla valmis vastuunkantamiseen.

– Jotta vastuussa voi olla, pitää pystyä olemaan sellainen kumppani, joka pystyy saamaan hallitusohjelman aikaan. Jos Jussi Halla-aho toimii niin, on se hyvä asia. En hirveästi haluaisi käyttää aikaa siihen että arvioin heidän tekemisiään.

Koska Ano Turtiainen istuu määräaikaisen erottamisen jälkeen omassa ryhmässään vuodenvaihteeseen, on kokoomuksella ja perussuomalaisilla syysistuntokaudella molemmilla salissa 38 edustajaa. Orposta väliaikainen muutos tulisi huomioida eduskuntatyöskentelyssä, mutta painottaa asian olevan puhemiesneuvoston ja eduskunnan käsissä.

– Esimerkiksi kyselytunnilla voisi olla kohtuullista, jos kokoomus saisi joskus olla ensimmäisen kysymyksen esittäjä. Tämäntyyppisiä asioita toivon, että puhemiesneuvosto harkitsisi.

” Haluan jatkaa kokoomuksen puheenjohtajana Porissa.

Palataan kokoomuksen Porin puoluekokoukseen ja suomalaisen politiikan ripeästi muuttuviin tilannekuviin. Vuosi sitten kokoomuksen oppositiotien alkaessa, puolueen kentältä kuului viestiä siitä, että Poriin pitäisi saada puheenjohtajakisa.

Sitä viriteltiin vielä alkuvuodestakin. Viimeistään koronakriisi näyttäisi pyyhkineen halut Orpon haastamisesta. Suurta suosiota mielipidekyselyissä saanut Antti Häkkänen on sanonut olevansa Orpon takana ja hakee jatkoa varapuheenjohtajuudelleen. Myös Elina Lepomäki hakee varapuheenjohtajaksi.

Orpo ei muiden ajatuksia kommentoi, mutta sanoo tehneensä tänä vuonna ”todella paljon töitä” kokoomuksen kuvan kirkastamiseksi ja oppositiopolitiikan terävöittämiseksi. Ennen koronakriisiä Suomi tuli kierrettyä kahdesti, kohtaamisia on takana tuhansia.

– Haluan jatkaa kokoomuksen puheenjohtajana Porissa. Se on minulle iso tahtotila. Katsotaan, miten tämän menee. Mieltä lämmittää se, että tuntuu siltä, että luottamusta on.

Sitten Orpo haluaa johdattaa kokoomuksen kuntavaalivoittoon. Mutta entä jos sitä ei tule?

– Kaksi vuotta Porista eteenpäin on se puoluekokous, joka on iso harkinnan paikka sekä itselle että puolueelle. Siitä lähdetään loppusuoralle kohti eduskuntavaaleja. Pitää itse pysähtyä ja kaikkien pitää pysähtyä miettimään. Silloin täytyy katsoa, että on täysi isku päällä. En ole valtaan takertuvaa sorttia.