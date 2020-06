Pohjoismaiden ministerikokous ei tuntenut armoa – matkustusrajoitukset Ruotsiin pysyvät, Ohisalo väläytti tiukempia rajoituksia

Sisäministeri Maria Ohisalo (vihr) sanoo, että Suomi avaa rajojaan varovaisemmin kuin muu Eurooppa.

Matkustamiseen Ruotsiin ja Ruotsista ei tullut muutosta Pohjoismaiden sisäministerien kokouksessa perjantaina.

Muilla Pohjoismailla on keskenään rajat auki keskinäiselle matkailulle, eikä omaehtoista kahden viikon karanteenia tarvita. Ruotsin osalta kaikkien Pohjoismaiden matkustusrajoitukset pysyvät ennallaan. Ruotsiin ei pidä matkustaa, ja Ruotsista tulevan pitää asettua kahdeksi viikoksi karanteenia vastaaviin oloihin.

– Tämä ilmaantuvuusluku, 8 uutta tartuntaa 100 000 asukasta kohti 14 vuorokauden aikana koskee kaikkia maita, myös Ruotsia. EU:n tasolla tämä ilmaantuvuusluku on 16, mutta Suomi on ottanut tiukemman linjan, sisäministeri Maria Ohisalo (vihr) sanoi kokouksen jälkeen tiedotustilaisuudessaan.

Ohisalo sanoo, että Suomi haluaa edetä pienemmin ja varovaisemmin askelin matkustusrajoitusten poistamisessa kuin muut.

– Koronan ensireaktio on hälvennyt, kun ravintolat on taas avattu ja rajoja avataan matkustelulle. Haluamme seurata, mitä tapahtuu, kun yhä useammat ihmiset alkavat matkustaa, Ohisalo perusteli.

Miten Ruotsi näkee ja kokee itseensä kohdistuvat rajoitukset?

– Niistä olemme saaneet lukea mediasta. Kaikkien yhteinen toive on, että voitaisiin palata normaaliin mahdollisimman pian. Ruotsin kanssa on keskusteluja käyty hyvässä hengessä, Ohisalo sanoi.

Länsi-Pohjan sairaanhoitopiirin alueen lääkärit Tornion seudulla pitävät epidemiauhkaa vakavana ja suosittelevat, että Ruotsissa käyntejä vältettäisiin.

Ohisalo muistutti perustuslain mukaisesta oikeudesta, jossa jokainen Suomen kansalainen voi lähteä Suomesta ja palata Suomeen ilman estettä.

– Se on edelleen niin. Asia onkin jokaisen omassa harkinnassa. Jokainen suomalainen on hoitanut vastuunsa hienosti. Suomi on onnistunut epidemian hoidossa hyvin, mutta virus ei ole vielä kadonnut mihinkään, Ohisalo muistutti.

Ruotsalaisten tuloa Suomeen voidaan yhä rajata.

– Rajavartiolaitos panee toimeen hallituksen tekemiä päätöksiä. Jos sairaanhoitopiirit katsovat, että tilanne rajalla on yhä vakava, niin pitäisikö jonkinlaisia rajoituksia ottaa käyttöön jopa enemmän, Ohisalo pohdiskeli.

Ohisalo sanoi, että vielä ei ole yhteistä käsitystä siitä, millaista lisäystä uusien tartuntojen määrässä voitaisiin kutsua toiseksi koronavirusaalloksi.

– Se on ennen kaikkea Terveyden ja hyvinvoinninlaitoksen THL:n terveydenhuollon asiantuntijoiden määriteltävissä. Suomessa käyrä on nyt vahvasti alaspäin, mutta emme ole tehneet yhteistä määritelmää, mikä määrä uusia tartuntoja täyttäisi virallisesti uuden aallon kriteerin, Ohisalo sanoi.

Ohisalo myös toivoi, ettei valmiuslain mukaisia rajoituksia tarvitsisi ottaa enää uudelleen käyttöön. Ohisalo piti tarkkarajaisia ja paikallisia rajoituksia tarkoituksenmukaisempina, jos rajoituksiin täytyy vielä turvautua. Ne eivät välttämättä koskisi koko maata.

– Meillä on pohjoismainen hyvinvointivaltiomalli puolustettavana. Stressitesti ei ole vielä ohi. Huoli on noussut etenkin koronakriisin aiheuttamista sosiaalisista ja taloudellisista vaikutuksista kuten syrjäytymisestä ja eriarvoisuudesta. Se voi äkkiä näkyä sisäisen turvallisuuden töissä, Ohisalo muistutti.

Turvapaikanhakijatilanteesta Ohisalo sanoi sen verran, että koronakriisi laski hakemusten määrää selvästi.

– Suurin osa hakijoista oli jo maassa rajojen sulkeutuessa. Rajoilla hakemuksia ei juurikaan tehty. Koronakriisi on hidastanut myös maasta poistamisia. Kun tautitilanne maailmalla helpottuu, sekin tilanne palautuu normaaliksi.