PS:n Mäenpää kommentoi äänestyksen jälkeisiä tuntojaan: ”En mitään suurta riemua tunne”

Juha Mäenpää kertoo, että yrittää toimia jatkossa eri tavalla, jos omat tavat antavat sen periksi.

Eduskunta äänesti perjantaina Juha Mäenpään (ps) syytesuojasta. Syytesuojan säilyttämisen puolesta äänesti 54 edustajaa, mikä vesitti syytesuojan murtamiseen tarvittavan viiden kuudesosan enemmistön. Syyttämisluvan puolesta äänesti 121 edustajaa.

Äänestyksen kohde kertoo Ilta-Sanomille, ettei ole tuloksesta sen enempää riemuissaan kuin murheissaankaan. Hän toivoo, että asia voitaisi nyt laittaa päätökseensä.

– Tämä oli yksi työpäivä politiikassa. En mitään suurta riemua tunne. Enemmänkin tämä varmaan kuuluu tällaiseen työhön, Mäenpää tiivisti tuntemuksensa

Mäenpään syyttämistä puolsivat valtakunnansyyttäjän lisäksi myös perustuslakivaliokunta ja valiokunnan kuulemat asiantuntijat. Valiokunnan mietinnöstä jätettiin valiokunnan kahden kokoomusedustajan toimesta vastalause, johon perussuomalaiset jäsenet yhtyivät.

Valtakunnansyyttäjä Raija Toiviainen on rikosoikeudellisen arviointinsa perusteella todennut, että Mäenpäätä olisi hänen vieraslajipuheistaan todennäköisesti syytetty kansanryhmää vastaan kiihottamisesta, jos syyttämislupa olisi eduskunnalta hellinnyt.

Miten suhtaudut siihen, että on mahdollista, että ilman kansanedustajan asemaa sinua syytettäisi vakavasta rikoksesta?

– Minun mielestäni tässä on laki kaikille sama. Kaikkia koskee yhteinen perustuslaki ja kaikilla Suomen kansalaisilla on oikeus hakeutua eduskuntaan. Eli me olemme täysin samanarvoisia saman lain edessä. Niille, jotka tänne pääsevät, niin heille on tällaisella perustuslaillisella pykälällä taattu sananvapautta korkeammalle. Se koskee kaikkia Suomen kansalaisia.

– Mulla se saattaa päättyä noin kolmen vuoden päästä, se laajennettu puheoikeus. Ei jatku mulla sen jälkeen, jos en tule uudelleen valituksi.

Kansanedustajalle taataan laaja sananvapaus perustuslaissa. Sen mukaan kansanedustajaa ei saa asettaa syytteeseen hänen valtiopäivillä lausumiensa mielipiteiden vuoksi, ellei eduskunta ole siihen suostunut päätöksellä, jota vähintään viisi kuudesosaa annetuista äänistä on kannattanut.

Syytesuojan tarkoitus on suojella poliittisen puheen vapautta, mutta sitä ei ole tarkoitettu suojelemaan kansanedustajia rikoksilta.

Mäenpää kokee, että hänen tapauksessaan kyse oli pyrkimyksestä rajoittaa sananvapautta.

Aiotko toimia jatkossa eri tavalla?

– Yritän, mutta oma tapani on pääosin, että toimin salissa spontaanisti. Ikään kuin johdatuksen tai sellaisen avulla. Sitten joskus spontaanissa puheenvuorossa saattaa lipsahtaa. Yritän kiinnittää huomiota sanavalintoihini siten, että niitä ei kukaan tulkitsisi eri tavoin kuin itse ajattelen asiaa, Mäenpää mallailee.