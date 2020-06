Sisäinen raportti paljasti ongelmia maskihankintojen esiselvityksissä – HVK:n toimitusjohtaja: Organisaatio on kantanut hyvin raskaasti vastuuta

Janne Känkäsen mukaan Huoltovarmuuskeskuksessa on pääsiäisen jälkeen ryhdytty joukkoon toimenpiteitä.

Huoltovarmuuskeskuksen sisäiseen käyttöön tarkoitettu raportti paljasti, ettei kauppakumppaneista keväällä aina tehty tarvittavia esiselvityksiä.

Huoltovarmuuskeskuksessa (HVK) on ryhdytty joukkoon toimenpiteitä sen jälkeen, kun sen hallituksen tilaama selvitys Onni Sarmasteen ja Tiina Jylhän kanssa tehdyistä maskikaupoista valmistui, toimitusjohtaja Janne Känkänen sanoo.

Känkänen astui HVK:n palvelukseen ja toimitusjohtajan tehtävään huhtikuun alkupuolella, kun molemmat kaupat oli jo tehty.

Deloitten laatima ja HVK:n sisäiseen käyttöön tarkoitettu selvitys paljasti, ettei kaikista uusista kauppakumppaneista välttämättä tehty keväällä tarvittavia taustaselvityksiä. Sarmasteen verovelat ja Jylhän arvonlisätunnisteen puute tosin olivat jo tiedossa, kun kaupat solmittiin.

– Organisaatio on uskoakseni kantanut hyvin raskaasti sitä vastuuta, joka näistä tapahtumista on kannettava. Kolme vanhaa työntekijää, mukaan lukien edellinen toimitusjohtaja, on lähtenyt talosta, Känkänen sanoo.

– Voin vakuuttaa, että sen jälkeen kaikki mahdolliset vastapuolitarkastukset on tehty. Uskon olevani oikeassa jos sanon, että missään julkisissa hankinnoissa ei ole tehty niin perinpohjaista taustatyötä vastapuoliriskeistä kuin me olemme sen jälkeen tehneet.

Suojainhankintoja varten perustettiin pääsiäisen jälkeen oma yksikkönsä, jonka vahvuus on ollut parhaimmillaan 15 henkeä. Vahvistuksia saatiin muun muassa valtion hankintayhtiö Hanselista sekä työ- ja elinkeinoministeriöstä. Mukana on ollut esimerkiksi juristeja sekä hankintatoimen ja ostotoiminnan ammattilaisia.

– Lisäksi olemme perustaneet sisäisen tarkastuksen toiminnon, joka tarkastaa prosesseja ja pyrkii tekemään havaintoja ja suosituksia jatkotoimenpiteiksi, mikäli niille esiintyy tarvetta. Sisäisen tarkastuksen toiminto kattaa niin suojainhankintayksikön toiminnan kuin myös laajemmin koko HVK:n hankintatoiminnan, Känkänen kertoo.

HVK ei ollut valmistautunut toimimaan hankintaorganisaationa tilanteessa, jossa vaadittiin erityisen nopeaa reagointia. Suojavälineiden tarve oli kasvanut nopeasti ja markkinatilanne oli erittäin vaikea. Isot maat hakivat jo omilla koneillaan tavaraa Kiinasta.

Selvityksen mukaan ”HVK:n päivittäisessä toiminnassa on erityisesti kriisin alkuvaiheessa pyritty lähinnä selviämään ja jouduttu tekemään päätöksiä, joihin on sisältynyt suurta liiketoiminnallista riskinottoa”.

Tarjosiko HVK:n toimintaa johtava hallitus heti alkuvaiheessa toimivalle johdolle riittävän tuen, vai jätettiinkö se yksin mahdottoman tehtävän eteen? Känkänen ei voi kysymykseen vastata, koska ei itse vielä tuolloin ollut HVK:n riveissä.

Hänen edeltäjänsä Tomi Lounema esitti eropyyntönsä maskikauppojen seurauksena.

– Siitä asti kun itse hyppäsin mukaan tilanteeseen, HVK:n hallitus on antanut erittäin aktiivisesti tukea ja pyrkinyt varmistamaan, että ne asiat selvitetään, jotka selvitettävä on. Ja rakentamaan meille myös keinot asian korjaamiseen.

Tästä kertoo Känkäsen mukaan myös Deloitten selvitys. Konsulttiyhtiö KPMG oli jo aiemmin laatinut oman raporttinsa, jonka pohjalta HVK:n hallitus antoi omat selvityksensä työ- ja elinkeinoministeriöön. Hallitus koki tarvitsevansa vielä tarkempia tietoja ja tilasi raportin myös Deloittelta.