Eduskunta varautuu etätyön jatkamiseen syksyllä – korona viivyttänyt muuta lainsäädäntöä

Puhemies Anu Vehviläinen kertoo kuitenkin toivovansa, että syksyllä voitaisi palata normaaliin järjestykseen.

Puhemies Anu Vehviläinen kertoi torstain tiedotustilaisuudessa, että eduskunnan etätyömahdollisuuksia parannetaan sen varalta, että Eduskuntataloon ei voida täysimittaisesti palata vielä syksylläkään. Eduskunta jää tauolle ensi viikosta alkaen.

– Suurin ja hartain toive on, että koronaviruksen osalta tilanne olisi se, että päästäisi aloittamaan normaalisti alkusyksynä. Koko kevään toiminut koronaryhmä on arvioinut tilannetta. Seuraava kokous on elokuun puolivälissä ja silloin on tarkoitus tehdä normaalit askelmerkit syyskuun alkuun.

– Toive on, että syyskuussa istuntosali olisi täynnä.

Istuntosalissa on saanut olla korkeintaan neljännes edustajista kerrallaan eikä esimerkiksi yleisölehtereille ole ollut pääsyä koko keväänä. Valiokunnan etäkokouksissa ei voida tehdä päätöksiä tai äänestää, sillä se on vaatinut fyysistä läsnäoloa. Etäkokouksissa ei puhemiesneuvoston päätöksen mukaan olla voitu käsitellä myöskään vaiteliaisuutta vaativia asioita tai salaisia asiakirjoja.

Tähän toivotaan syksylle muutoksia. Eduskunnan pääsihteeri Maija-Leena Paavola kertoo, että virkamiesryhmä on kevään aikana työstänyt työjärjestyksen muutosta, joka mahdollistaisi etä-äänestysmahdollisuuden esimerkiksi valiokuntatyössä. Esitys on tällä hetkellä perustuslakivaliokunnan arvioitavana.

Korona on vaikuttanut merkittävästi paitsi kansanedustajien työskentelytapoihin, mutta myös eduskunnassa käsiteltäviin sisältöihin. Puhemies Vehviläinen sanoi uskovansa, että edessä on erityisen kiireinen syksy, kun politiikan painopiste siirtyy terveydestä talouteen.

Kevään aikana hallitus on jättänyt yli 100 esitystä, joista useimmat ovat käsitelleet koronaa maaliskuussa tehdyn linjauksen mukaan. Päätöksiä on tehty tavallista nopeammassa käsittelyssä.

Vehviläisen mukaan koronan priorisoinnin takia hallitukselta jäi monia esityksiä antamatta. Myöskään kansalaisaloitteita ei ole puhemiesneuvoston suosituksen mukaan kevään aikana käsitelty valiokunnissa.

– On jäänyt jättämättä merkittävääkin lainsäädäntötyötä, esimerkiksi sote-keskuksiin liittyen hoitotakuu. On hallituksen asia arvioida, mitä kohtia priorisoidaan.

– Hallitus on arvioinut ja kertonut julkisuuteenkin, että tavoitteena on, että koko sote-lakipaketti voitaisi antaa eduskunnalle syksyn loppuvaiheessa. Toivon hartaasti, että tässä aikataulussa pysytään.

Korona on vaikuttanut merkittävästi myös opposition toimintaan, sanoo Vehviläinen. Kevään aikana annettiin vain yksi välikysymys, jonka perussuomalaiset kuitenkin myöhemmin veti pois. Opposition tärkeimpiä viikoittaisia areenoita on suullinen kyselytunti, johon osallistuminen on istuntosalin erityisjärjestelyjen takia ollut rajoitettua.