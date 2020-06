Pääministeri Marin: Ruotsin rajaa ei välttämättä avata koko kesänä

Neuvotteluihin saapuneet ministerit arvioivat, että rajakysymykset tulevat olemaan päivän neuvotteluiden haastavimmat.

Hallitus neuvottelee Säätytalolla jäljellä olevista koronarajoituksista luopumisesta. Asialistalla ovat ainakin rajakysymykset, yli 70-vuotiaiden toimintasuosituksen ja etätyösuosituksen päivittäminen.

Neuvotteluihin saapunut pääministeri Sanna Marin (sd) arvioi, että rajakysymyksistä käydään eniten keskustelua. Marinin mukaan normaalimpaan tilanteeseen tulisi pyrkiä, mutta huomioon on otettava tautitilanteet myös muissa maissa.

– Pitää edetä varovasti ja asteittain.

Pääministeri Sanna Marin totesi Säätytalon portailla, että olisi toivonut jotain konkreettisia suosituksia talouden suhteen jo tässä vaiheessa.

Pääministeri ei suoraan sanonut, saadaanko jo tänään matkustuslistalle lisättyä uusia maita Baltia, Norjan, Islannin ja Tanskan lisäksi. Jos joitain rajoja avataan, pitää niissä tautitilanteen olla vähintään sama kuin jo avatuissa maissa.

Ruotsin tilanteeseen Marin suhtautui varauksella.

– Jos Ruotsin tilanne on nykyisen kaltainen ja paheneva, en usko, että rajoituksia höllennetään (koko kesän aikana). Tietenkin kaikki toivomme, että tautitilanne Ruotsissa paranisi ja pääsisimme palaamaan normaalimpaan kanssakäymiseen myös Ruotsin osalta.

Oikeusministeri ja Rkp:n puheenjohtaja Anna-Maja Henriksson totesi Ruotsin kohtalosta, että tilanteeseen pitää pyrkiä tekemään fiksuja ratkaisuja, jotka pohjautuvat ajankohtaisiin tautitietoihin.

– On haasteellinen tilanne, koska tautitilanne ei Ruotsissa ole vielä niin hyvä. Sukulaisten pitää päästä myös käymään Suomessa, Henriksson linjasi.

Oikeusministeri Anna-Maja Henriksson linjasi, että sukulaisten olisi päästävä kulkemaan Suomen ja Ruotsin välillä vapaasti.

Esimerkiksi Saksassa on jo herätelty toiveita siitä, että Suomi avaisi Saksan ja Suomen välisen liikenteen. Saksassa on kuitenkin viime päivinä paljastunut uusia tautipesäkkeitä. WHO:n mukaan tautitilanne ei ole maailmalla rauhoittumassa vaan ennemminkin kiihtymässä.

Myös Suomessa on varauduttava mahdollista toista aaltoa varten. Pääministeri Marin totesi, että hallitus on kevään aikana tehnyt monia päätöksiä, joiden on tarkoitus helpottaa mahdolliseen toiseen aaltoon varautumista. Hän listasi, että lainsäädäntöön on jo tuotu ja ollaan tuomassa tarvittavia työkaluja, suojavarusteita on hankittu ja kotimainen tuotanto ohjattu käyntiin.

– Heti syysistuntokauden alussa viedään eduskuntaan esityksiä, joilla voidaan varautua toiseen aaltoon.

Sosiaali- ja terveysvaliokunnassa käsitellään parhaillaan taudin jäljitykseen tarkoitettua mobiilisovellusta, joka on tarkoitus ottaa käyttöön syksyllä.

– Teemme strategiamme testaa, jäljitä ja hoida -ajattelun perusteella välineitä, ja toivottavasti niiden kanssa pärjäämme. Tietenkin toivomme myös, että isoa toista epidemiaa ei tulisi, Marin totesi.

Syksyllä edessä on myös toimenpiteet Suomen talouden tervehdyttämiseksi. Tämän päivän neuvotteluissa käsitellään tänään myös Martti Hetemäen exit-ryhmän talousraportin esittämiä suosituksia.

Marin kertoi tiedotusvälineille, että Hetemäen ryhmä esittää jatkotyötä kokonaisuuden osalta. Syksyn budjettiriiheen valmistaudutaan kuitenkin näiden suositusten pohjalta.

– Olisin ehkä toivonut, että olisimme saaneet jo tässä vaiheessa hieman konkreettisempia ehdotuksia näihin neuvotteluihin. Ymmärrän kyllä hyvin sen, että kun toimintaympäristössä on paljon epävarmuuksia, niin jatkotoimenpiteitäkin tarvitaan.

Sisäministeri Maria Ohisalo (vihr) taas totesi, että hallitus on sitoutunut tekemään elvytystoimia ja tarvittaessa myös lisää kriisitoimia. Hänen mukaansa on lisäksi keskusteltava rakenteellisista uudistuksista.

– Miten rakennetaan suomalaista yhteiskuntaa siten, että 2030-luvulla Suomen talous on kestävällä pohjalla.