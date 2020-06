Raportti paljastaa: Näin Onni Sarmaste nappasi 4 980 000 euron maskikaupan itselleen Tiina Jylhän nenän edestä

Huoltovarmuuskeskuksen hallituksen tilaama raportti kuvaa, kuinka epäonniset maskikaupat syntyivät.

Huoltovarmuuskeskus maksoi miljoonia Onni Sarmasteen yritykselle, vaikka yhtiön veroveloista tiedettiin etukäteen. Tiina Jylhän yrityksen kanssa taas ryhdyttiin kauppoihin, vaikkei sillä ollut arvonlisäverotunnistetta tai luottoluokitusta.

Tällaisia yksityiskohtia paljastuu selvityksestä, jonka konsulttiyhtiö Deloitte laati Huoltovarmuuskeskuksen (HVK) sisäiseen käyttöön. Selvitystä varten haastateltiin HVK:n omia työntekijöitä.

Sarmasteelle maksettiin jopa kahdesti, kun rahansiirtopalvelu jäädytti ensimmäisen maksun. Toinen maksu tehtiin, vaikkei ensimmäinen ollut vielä palautunut HVK:lle.

Ratkaiseva hetki: Sarmaste vastasi puhelimeen

Selvityksessä kuvataan yksityiskohtaisesti, kuinka kaupanteko Sarmasteen ja Jylhän yritysten kanssa eteni.

HVK:n silloinen perustuotanto-osaston johtaja Jyrki Hakola kertoi selvityksen mukaan Sarmasteen lähestyneen häntä maaliskuun 27. päivänä ja tarjonneen suojavälineitä Jylhän virolaisen yrityksen The Look Medical Caren edustajana. Puhelussa Sarmaste kertoi, että hänellä on terveydenhuoltoon soveltuvia suojaimia tarjolla Kiinassa. Todistaakseen tuotteiden laadun hän lähetti Hakolalle laatusertifikaatteja ja muuta dokumentaatiota.

Seuraavana päivänä The Look Medical Care toimitti Hakolalle tilausvahvistuksen Sarmasteen kanssa neuvotellun pohjalta. Sitä seuravana päivänä Hakola sai kuitenkin samansuuruiset, liki viiden miljoonan euron proforma-laskut sekä Jylhän The Look Medical Carelta että Sarmasteen LDN Legal Partnersilta.

Hakola kertoi selvityksen mukaan tiedustelleensa sekä Sarmasteelta että The Look Medical Caren edustajalta, kumman yrityksen kanssa kauppatoimia jatketaan. The Look Medical Caren edustaja ei Hakolan mukaan vastannut tiedusteluun mutta Sarmaste vastasi hänelle puhelimessa, että maksu suoritetaan Sarmasteen omalle yritykselle LDN Legal Partnersille.

Sarmasteen mukaan maksu tuli suorittaa belgialaisen rahansiirtopalvelun tilille, koska siten se saataisiin välitettyä nopeasti Kiinaan. Sarmaste sanoi myös, että virolaiselle yhtiölle maksaessa riskinä on, ettei rahoja saada maksettua Kiinaan vaaditussa aikataulussa.

Hakola vahvisti kaupan sähköpostissa Sarmasteelle ja perui The Look Medical Caren tarjouksen.

Miljoonamaksu lähti, vaikka veroveloista tiedettiin

Maaliskuun toiseksi viimeisenä päivänä HVK maksoi LDN Legal Partnersille kassamaksuna 4 980 000 euroa. Laskun asiatarkasti Hakola ja sen hyväksyivät HVK:n silloinen hallintojohtaja Asko Harjula ja toimitusjohtaja Tomi Lounema.

Seuraavana päivänä Sarmaste soitti Hakolalle ja ilmoitti, että belgialaiseen rahansiirtopalveluun tehty maksu oli jäädytetty. Samassa yhteydessä Sarmaste pyysi, että maksu suoritettaisiin hänen toisen yrityksensä Finance Group Helsingin suomalaiselle tilille.

VTT:n laboratoriotesteissä Tampereella paljastui, etteivät Suomen valtion Kiinasta tilaamat hengityssuojaimet sovellu sairaalakäyttöön.

Alkuperäinen, belgialaiselle rahansiirtopalvelulle siirretty summa ei ollut vielä palautunut HVK:n tilille. Sarmaste vakuutti, että niin tapahtuisi. Todisteeksi hän esitti rahansiirtopalvelu TransferWiselta saatua dokumentaatiota.

Hakolan ja Harjulan tietoon tuotiin, että Sarmasteen yrityksellä Finance Group Helsingillä oli ainakin 10 000 euroa verovelkaa. Deloittelle kerrottiin Hakolan puntaroineen asiaa ja päätyneen siihen, että uusi maksu voidaan tehdä verovelasta huolimatta ja tilanteessa, jossa belgialaiselle rahansiirtopalvelulle maksettu summa ei ollut vielä palautunut. Asko Harjula hyväksyi menettelyn.

HVK maksoi 4 980 000 euroa Sarmasteen yritykselle Finance Group Helsingille maaliskuun viimeisenä päivänä kello 14.07. Belgialaiselle siirtopalvelulle aiemmin maksettu summa palautui vajaata tuntia myöhemmin kello 14.52.

Jylhäkin sai miljoonadiilin

Sarmasteen toimittamien suojavälineiden kuljetus Kiinasta Suomeen oli sovittu siten, että LDN Legal Partners järjestäisi ne Kiinan Guangzhoun lentokentälle. HVK järjestäisi lennon, jolla ne tuotaisiin Guangzhousta Suomeen.

Tavarat oli tarkoitus tuoda Suomeen kerralla huhtikuun 1. päivänä. Selvityksen mukaan Finnairin charter-lentoa jouduttiin siirtämään kahdesti Sarmasteen pyynnöstä, kun tilaus ei ollutkaan vielä valmis.

Sarmasteen kanssa tehdyn kaupan jälkeen Jylhän yritys The Look Medical Care lähestyi Hakolaa useaan otteeseen ja tarjosi uusia sopimuksia. Yrityksen kanssa sovittiin tuotepaketista, joka mahtuisi suojainkuljetuksia varten varatussa lentokoneessa vapaana olevaan tilaan.

Yritys toimitti Hakolalle 5 130 000 euron arvoisen proforma-laskun 2. huhtikuuta. Maksu suoritettaisiin kahdessa erässä: puolet ennakkomaksuja ja puolet, kun tilaus olisi lastausvalmis. Laskun allekirjoitti Tiina Jylhä.

Hakola vahvisti tilauksen aamupäivällä. Iltapäivällä Hanselin asiantuntija vahvistaa, ettei Jylhän yrityksellä ollut alv-tunnistetta tai luottoluokitusta. Asiasta viestitään Hakolalle ja Harjulalle.

Siitä huolimatta HVK maksoi The Look Medical Carelle 2 655 000 euroa virolaista pankkiyhteyttä käyttäen.

Huhtikuun 3. päivänä Huoltovarmuuskeskuksen toimitusjohtaja Tomi Lounema kertoi, että Suomeen on tilattu 11 lentokoneellista suojavarusteita koronapandemian vastaiseen taisteluun.

Kuljetus järjestettiin lopulta 6. huhtikuuta, kun lentoa ei voitu siirtää enempää. Kaikkia Sarmasteen lupaamia tarvikkeita ei saatu mukaan. Suhteessa lentokoneen tilavuuteen Sarmaste toimitti vain kolmasosan tuotteista, mutta kauppasummaa katsoen suurimman osan.

Huhtikuun 8. päivänä VTT:n laboratoriotesteissä Tampereella paljastui, etteivät Suomen valtion Kiinasta tilaamat hengityssuojaimet sovellu sairaalakäyttöön.

Maskisoppa kiehahti isosti

Samana päivänä, 8. huhtikuuta selvisi, että virolainen Luminor-pankki oli jäädyttänyt maksun Tiina Jylhän The Look Medical Carelle. Jylhän pyynnöstä Hakola lähetti Luminoriin ja Viron sisäministeriöön sähköpostin, jossa vakuutti HVK:n tehneen kyseisen maksun ja pyysi jäädytettyjen rahojen vapauttamista.

Huhtikuun 9. päivänä koko maskisoppa räjähti silmille, kun Suomen Kuvalehti paljastaa Sarmasteen ja Jylhän välisen kiistan ja erikoisen vyyhden kaupan taustalla. Jylhä väitti sopineensa maskitoimituksesta HVK:n kanssa. Hänen mukaansa Sarmaste vei miljoonakaupan ilmoittamalla Huoltovarmuuskeskukselle väärän belgialaisen tilinumeron. Sarmasteen versio oli päinvastainen ja hän väitti, että hän on tehnyt yrityksensä kautta suorat kaupat.

Tomi Lounema pyysi eroa HVK:n johdosta huhtikuun kymmenentenä maskikohun keskellä.

Huhtikuun 9. päivän iltana HVK järjesti tiedotustilaisuuden, jossa Tomi Lounema kertoi HVK:n näkemyksiä siitä, mitä maskisotkussa on tapahtunut. Lounema kertoi tiedotustilaisuudessa, että keskus teki kaupat Onni Sarmasteen kanssa. Lisäksi keskus teki erillisen sopimuksen Tiina Jylhän kanssa. Keskus sopi molempien kanssa noin 5 miljoonan euron kaupoista. Jylhän kanssa tehty sopimus maksettiin Louneman mukaan puoliksi ja se jäädytettiin. Sarmasteelle rahat maksettiin kokonaan.

Tämän jälkeen julkisuuden kautta tuli tietoon mm. Onni Sarmasteen 11-sivuisesta ulosottorekisteristä sekä HS:n tieto siitä, että Jylhän kauneusklinikka markkinoi suojamaskeja väärennetyllä sertifikaatilla. Viimeinen niitti on, kun pääministeri Sanna Marin (sd) kertoi IS:n haastattelussa 10. huhtikuuta, ettei Tomi Lounema nauti enää pääministerin luottamusta HVK:n toimitusjohtajana.

Tomi Lounema pyysi eroa HVK:n johdosta samana päivänä. Asiasta kertoi tiedotustilaisuudessa ministeri Tuula Haatainen (sd). Seuraavana päivänä (11. huhtikuuta) Hakola ja Harjula vapautettiin työvelvoitteesta.

Hakola kertoi saaneensa vielä huhtikuun 22. päivänä The Look Medical Caren edustajalta puhelun, jossa hänelle kerrottiin rahojen olevan edelleen jäädytettyinä virolaispankissa.