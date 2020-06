Tutkija Boltonin kirjaväitteistä: ”En usko, että vaikuttaa Suomen ja Venäjän suhteisiin”

Ulkopoliittisen instituutin tutkijan Henri Vanhasen mielestä tasavallan presidentin väitetyissä puheissa ei ole mitään sellaista, mikä ei kestäisi päivänvaloa.

Tutkija Henri Vanhanen Ulkopoliittisesta instituutista ei usko, että väitteillä Sauli Niinistön ja Donald Trumpin välisistä, venäjän presidentti Vladimir Putinia, koskevista keskusteluista, on vaikutusta Suomen ja Venäjän välisiin suhteisiin.

Yhdysvaltain presidentin entisen turvallisuusneuvonantajan John Boltonin mukaan Niinistö halusi kertoa Trumpille kolme pointtia Venäjästä ja siitä, miten Putinia käsitellään. Niinistö muistutti Trumpia siitä, että Putin on taistelija ja että Trumpin pitäisi iskeä sen takia takaisin, jos hyökkäys tulisi. Niinistö painotti Putinin kunnioittamisen tärkeyttä, sillä jos luottamuksen saavuttaa, Putin saattaa olla tahdikkaampi.

Presidentit Trump ja Niinistö tapasivat Helsingissä 16. heinäkuuta 2018.

Henri Vanhanen toteaa, että asiaa on hankala arvioida ennen kuin Tasavallan presidentin kanslia (TPK) kommentoi sitä. TPK:sta viestitettiin Ilta-Sanomille, ettei presidentti Niinistö kommentoi asiaa sunnuntai-iltana.

– Näkisin sen aika johdonmukaisena siihen verrattuna, mitä Niinistö on aiemmin Venäjästä kommentoinut, Vanhanen sanoo.

Kirjan mukaan Niinistö lisäksi varoitti Trumpia kuin nyrkkeilyotteluun osallistuvaa, ettei Trump saisi antaa tuumaakaan periksi. Bolton kertoo Niinistön sanoneen puheensa lopuksi, että kasakka ottaa sen, mikä on huonosti kiinni.

– Niinistö on esittänyt tämän kasakkavertauksen aiemminkin julkisuudessa, joten tuntuu uskottavalta, että hän on voinut näin sanoa. En usko, että tässä on mitään uutta ja yllättävää Venäjän suuntaan, Vanhanen sanoo.

John Bolton on entinen USA:n kansallisen turvallisuuden neuvonantaja.

Vanhasen mukaan Venäjän kanssa on ollut tapana keskustella herkistä aiheista suljettujen ovien takana.

– Suomi ei ole perinteisesti lähtenyt julkisesti ojentamaan Venäjää, vaikka toisinaan tätäkin on toivottu, hän sanoo.

Vanhasen mielestä Niinistön puheissa ei ole mitään, mikä ei kestäisi päivänvaloa. Hän ei usko, että Niinistön ja Putinin keskinäinen luottamus horjuu.

– Vaikea varmaksi arvioida, mutta en oikein usko. Niinistön puheissa kaikuu tietynlainen hienovaraisuus Putinia kohtaan. En näe, että tässä olisi mitään ristiriitaa, vaan tämä menee yksi yhteen Suomen Venäjä-linjausten kanssa.