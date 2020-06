STT sai asiakirjat: Tekir antoi konsultointia Kulmunin Instagram-kohuun liittyen – ministeriö maksoi laskun

Kulmuni kysyi joulukuussa pitäisikö al-Holin leiriltä tuoda Suomeen vain lapset vai lapset ja äidit.

Viestintätoimisto Tekir on antanut viestintäkonsultointia joulukuussa silloisen valtiovarainministeri Katri Kulmunin Instagram-kohuun liittyen ja laskuttanut tästä valtiovarainministeriötä. Asia selviää asiakirjoista, joita STT pyysi valtiovarainministeriöstä.

Kulmuni kysyi joulukuussa Instagram-tarinassaan, mitä mieltä ihmiset ovat siitä, pitäisikö al-Holin leiriltä tuoda Suomeen vain lapset vai lapset ja äidit.

Kulmuni poisti julkaisun pian ja myönsi tavan olleen epäonnistunut.

Kaikki Instagram-kohuun liittyvät konsultoinnit on tehty asiakirjojen mukaan Kulmunin silloisen erityisavustaja Kari Jääskeläisen toimeksiannosta. Valtiovarainministeriön käsityksen mukaan Kulmuni ei ole itse osallistunut näihin konsultointeihin.

Kulmuni julkaisi al-Hol-kyselyn torstaina 12. joulukuuta ja STT:n saamien asiakirjojen mukaan Tekirin hallituksen puheenjohtaja Harri Saukkomaa on jo seuraavana päivänä perjantaina 13. joulukuuta tehnyt Instagram-kohusta alustavan tilanneanalyysin. Tämä on maksanut 1 050 euroa.

15. joulukuuta Instagram-kohuun liittyvä viestintäkonsultointi on jatkunut. Tuntiselitteenä on tuolloin ollut seuranta, neuvonanto ja analyysi, ja laskun summa on ollut 2 450 euroa.

16. joulukuuta luvassa on puolestaan ollut somekohun tilanneanalyysi, jonka hinta on 1 400 euroa.

Muutama päivä myöhemmin Tekir on tehnyt katsauksen Kulmunin somekanaviin. Katsauksen hinta on ollut 700 euroa.

Kulmunin mukaan hänen saamansa harjoitukset ovat liittyneet ministerin tehtävään

Valtiovarainministeriö on pyytänyt sekä Jääskeläiseltä että Kulmunilta kommentteja Tekirin antamaan selvitykseen. Ainakin Kulmunin kommentit ovat jo saapuneet valtiovarainministeriöön, mutta niitä ei STT:lle vielä annettu.

Sähköpostitse STT:lle antamassaan vastauksessa Kulmuni ei suoraan vastaa kysymyksiin siitä, osallistuiko hän Instagram-kohuun liittyvään konsultointiin ja oliko hän konsultoinnista tietoinen. Kulmuni sanoo sähköpostissaan, että hänen työ- ja elinkeinoministeriölle toimittamastaan ja jo julkaistusta vastauksesta käyvät ilmi ne tilaisuudet, joihin hän on osallistunut.

Kulmuni on TEMille antamassaan vastauksessa listannut päivämääriä, jolloin hän on saanut konsultointia Tekiriltä. Joulukuussa Kulmuni on oman selvityksensä mukaan osallistunut vain yhteen koulutukseen joulukuun 3. päivänä eli ei siis päivinä, jolloin kohuun liittyvää konsultointia on annettu.

Kulmuni lisää, että TEMille antamassaan vastauksessa hän on kuvannut muutoinkin omaa toimintaansa.

– Kaikki edellä mainitut harjoitukset ovat koskeneet yleistä esiintymisvalmiuksien parantamista ministerin tehtävässä. En tiedä mistään muista Tekiriltä tilatuista palveluista tai Tekirin laskuista ilmenevistä toimenpiteistä. En ole niistä tiennyt, en ole niitä pyytänyt enkä ole niihin osallistunut. Ainoa asiakirja, jonka olen aikaisemmin nähnyt, on Tekirin antama tarjous, Kulmuni sanoi TEMille antamassaan vastauksessa.

STT ei tavoittanut Jääskeläistä kommentoimaan asiaa. STT tavoitti Tekirin hallituksen puheenjohtaja Harri Saukkomaan. Hän ei kommentoinut asiaa, sillä Tekirissä asian viestinnästä vastaa toimitusjohtaja Mikko Hämeenniemi. Hämeenniemi sanoi STT:lle, ettei Tekir tässä vaiheessa kommentoi asiaa. STT kysyi, oliko Kulmuni paikalla Instagram-kohuun liittyvissä konsultoinneissa. STT kysyi myös, annettiinko konsultointia puheenjohtajan roolia vai ministerin roolia varten.

Valtiovarainministeriö arvioi laskujen asianmukaisuuden

Valtiovarainministeriö pyysi viime viikolla Tekiriltä tarkkaa selvitystä kolmesta valtiovarainministeriölle osoitetun laskun perusteina olevista toimenpiteistä. Selvityksestä tuli eritellysti ilmetä, mihin tarkoituksiin laskuissa viitattua sparrausta, valmennusta, neuvonantoa ja analyysia on annettu.

Valtiovarainministeriölle tulleet laskut olivat joulukuulta 11 050 euroa, tammikuulta 5 100 euroa ja maaliskuulta 5 075 euroa. Hinnat ovat arvonlisäverottomia.

Instagram-kohuun liittyvän konsultoinnin lisäksi Tekir on antanut paljon muutakin konsultointia. Esimerkiksi maaliskuussa Tekir on antanut tiedotustilaisuuden viestien sparrausta ja käynyt läpi infotilaisuuksien materiaaleja.

Talouspäällikkö Jan Holmberg valtiovarainministeriöstä sanoo STT:lle, että VM tekee Tekirin selvityksen ja siihen annettujen kommenttien perusteella arvioinnin maksamistaan laskuista ja siitä, ovatko laskut olleet asianmukaisia ja ovatko ne kuuluneet ministeriölle. Jos ne eivät ole asianmukaisia, ministeriö pohtii, mihin toimenpiteisiin se ryhtyy. Holmberg painottaa, että mitään johtopäätöksiä ei tässä vaiheessa vielä ole.

Holmberg ei vielä torstaina uskaltanut sanoa, kuinka nopeasti asia saadaan vietyä loppuun.

Hän ei myöskään ottanut kantaa siihen, oliko Instagram-kohuun liittyvä konsultointi tehty nimenomaan valtiovarainministerin vai puolueen puheenjohtajan roolia varten.

– Jos valtiovarainministeri tekee jotain Twitterissä, Facebookissa tai Instagramissa, hän ei oikeastaan voi erottaa ministerin roolia ja puolueen puheenjohtajan roolia, Holmberg sanoo.

Kulmuni erosi ja lupasi maksaa kaiken omasta pussistaan

Kulmuni erosi valtiovarainministerin tehtävästään kesäkuun 5. päivänä viestintäkonsultoinnista syntyneen kohun takia. Valmennusta on hankittu Tekiriltä veroineen yli 56 000 eurolla. Summa koostuu viidestä laskusta, jotka on päivätty elokuun 2019 ja maaliskuun 2020 välille. Valmennuksen ovat maksaneet valtiovarainministeriö sekä työ- ja elinkeinoministeriö, sillä ennen tehtäväänsä valtiovarainministerinä Kulmuni toimi elinkeinoministerinä.

Kulmuni on ilmoittanut maksavansa kaiken takaisin omasta pussistaan. Hän on myös sanonut, ettei ollut tietoinen summan suuruudesta.

Työ- ja elinkeinoministeriö sai aiemmin tällä viikolla valmiiksi sisäisen tarkastuksensa viestintäkonsultoinnin laskutuksen ja tilaamisen epäselvyyksistä.

TEMin sisäisen tarkastuksen tekemän selvityksen mukaan Kulmunin entinen erityisavustaja Kari Jääskeläinen antoi ymmärtää toimivansa ministerin mandaatilla, vaikka hänellä ei sitä Kulmunin selvityksen mukaan ollut. Ministeriön mukaan osa viestintätoimisto Tekirin laskuttamista töistä oli tehty ennen sopimuksen solmimista ja Tekir on laskuttanut työstä, josta Kulmuni ei ole ollut selvityksensä mukaan tietoinen.