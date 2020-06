Hallitus lähetti viestin hoivakoteihin – vierailuja pyrittävä järjestämään

Hallitus toivoo suomalaisten viettävän juhannusta ulkoilmasta nauttien ja käsihygienian muistaen.

Buffetpöydät aukeavat taas juhannuksen jälkeisenä maanantaina, ja kokoontumisrajoituksista voidaan näillä näkymin luopua kokonaan lokakuun alussa.

Hallitus päätti keskiviikkona päivämääristä, joiden mukaan rajoitustoimista voidaan askel kerrallaan luopua – jos tautitilanne pysyy hyvänä.

Samalla hallitus lähetti viestin hoitokoteihin: turvallisten tapaamisten järjestäminen asukkaiden ja omaisten välille on paitsi sallittua, myös erittäin toivottavaa.

Hoivakotien johtajille jää tosin edelleen mahdollisuus kieltää vierailut, jos vierailuja ei pystytä järjestämään turvallisella tavalla ja se katsotaan parhaaksi ratkaisuksi.

– Haavoittuvaisessa asemassa olevat ihmiset ympärivuorokautisessa hoivassa eivät voi joutua tilanteeseen, jossa toisen oikeus tavata läheisiään vaarantaa toisen ihmisen terveyden tai jopa hengen, perhe- ja peruspalveluministeri Krista Kiurun (sd) sanoi tiedotustilaisuudessa.

Samalla puretaan suositus vierailujen välttämisestä sairaaloissa. Myös niiden kohdalla voidaan kuitenkin käyttää alueellista harkintaa.

Yllä olevalla videolla hallituksen tiedotustilaisuus koronarajoitusten purusta.

Ravintoloiden osalta seuraavat höllennykset tulevat siis voimaan ensi maanantaina. Silloin asiakaspaikkamääriä saa nostaa 75 prosenttiin tavallisesta, kun se nyt on ollut 50 prosenttia.

Anniskeluaika pitenee kello yhteen yöllä, ja ravintolat saavat olla auki kahteen. Nyt anniskelu on pitänyt lopettaa iltakymmeneltä ja ravintolat sulkea yhdeltätoista.

Kaikilla asiakkailla pitää edelleen olla oma paikka.

Jos kaikki menee hyvin, lopuistakin rajoituksista voidaan luopua heinäkuun 13. päivänä.

Kokoontumisrajoitukset muuttuvat niin, että heinäkuussa yli 500 hengen tilaisuudet on sallittu ulkona ja elokuun puolella myös sisällä.

Tilaisuuksissa täytyy edelleen noudattaa THL:n ja opetus- ja kulttuuriministeriön ohjeita muun muassa turvaväleistä ja käsihygieniasta.

Kokonaan kokoontumisrajoituksista ollaan siis luopumassa lokakuun ensimmäisenä päivänä, jos tilanne pysyy hyvänä.

Kun rajoituksia höllennetään, kaikille suomalaisille annetaan iso vastuu, tiede- ja kulttuuriministeri Hanna Kosonen muistutti.

– On kuitenkin selvää, että tautitapauksia voi tulla lisää. Se on täysin mahdollista. Jos tautitilanne pahenee, valitettavasti meillä on velvollisuus rajoituksia tarkastella uudelleen, Kosonen sanoi.

Toistaiseksi rajoitusten purkaminen ei ole pahentanut tautitilannetta, ja tilanne näyttää rauhalliselta, pääministeri Sanna Marin (sd) arvioi keskiviikkona poistuessaan hallituksen neuvotteluista Säätytalolta.

Koronaviruksen tartuttavuusluku on nyt noin 0,4–0,8.

Ministereiltä kysyttiin tiedotustilaisuudessa myös evästystä juhannuksen viettoon.

Ministerit toivovat suomalaisten nauttivan kesäisestä luonnosta.

– Haluamme toivottaa kaikille hyvää juhannusta tästä tautitilanteesta huolimatta, Kiuru sanoi ja muistutti turvavälien ja käsihygienian merkityksestä.