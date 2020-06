Perustuslakivaliokunta: Suomi hyväksyi hätälainat vastoin valiokunnan kantaa

Eduskunnan perustuslakivaliokunnan mukaan Euroopan vakausmekanismin koronavirusepidemian aiheuttamiin terveydenhuoltomenoihin myönnetyt lainat eivät sisällä sellaista ehdollisuutta kuin pitäisi.

Eduskunnan perustuslakivaliokunta moittii päätöstä, jonka mukaan Euroopan vakausmekanismin (EVM) rahoitusta voidaan myöntää koronavirusepidemian aiheuttamien terveydenhoitomenojen kattamiseen. Valiokunnan kanta käy ilmi sen keskiviikkona julkaisemasta lausunnosta.

Euroryhmässä ja Eurooppa-neuvostossa tehtiin huhtikuussa päätös, jonka mukaan EVM:n tällä hetkellä käytössä olevasta 410 miljardin euron kapasiteetista yli puolet eli 240 miljardia euroa voidaan käyttää COVID 19 -pandemiaan liittyviin terveydenhuollon, tarjottavan hoidon ja ennaltaehkäisemisen suoriin ja epäsuoriin kustannuksiin.

– Toisin kuin perustuslakivaliokunta on kannanotoissaan edellyttänyt, ohjelman kohdalla on sovittu, ettei siihen sovelleta EVM-sopimuksen mukaista yleistä talouspoliittista ehdollisuutta EVM-sopimuksen aikaisemman tulkinnan ja sitä koskevan oikeuskäytännön mukaisesti, lausunnossa todetaan ja jatketaan:

– Kun talouspoliittisen ehdollisuuden perusteena on ollut pyrkimys varmistaa, että velka maksetaan takaisin, riski siihen, ettei näin tapahdu on käytännössä nyt noussut, mikä käytännössä nostaa myös riskiä siihen, että Suomen tulee maksaa EVM:in lisää pääomaa. Tällä on vaikutusta valiokunnan aikaisempiin kannanottoihin, joissa se on korostanut, etteivät EVM-sopimuksen muutokset saa lisätä Suomen rahoitusvastuuta EVM-sopimuksen enimmäismääristä.

Suomi hyväksyi toukokuussa Suomi 540 miljardin euron koronapaketin, jonka mukaan EVM:n kautta myönnettäisiin EU-maille hätälainaa koronaviruksen aiheuttamien terveydenhuoltomenojen kattamiseen. Lainan saamisen ehtona ei ole taloudellista ehdollisuutta, kuten EVM-lainoissa aiemmin.

Julkisoikeuden apulaisprofessori Pauli Rautiainen arvioi aiemmin Perustuslakiblogissa, että vaikuttaa siltä, ettei silloinen valtiovarainministeri Katri Kulmuni (kesk) vaatinut euroryhmässä huhtikuussa perustuslakivaliokunnan edellyttämää ehdollisuutta.

– Valtiovarainministeri käveli perustuslakivaliokunnan kantojen yli, Rautiainen kirjoitti.