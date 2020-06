Ministerin erityisavustaja junaili 56 000 euron viestintäkoulutuksen, ministeriöt ja veronmaksajat maksoivat laskut.

Ex-elinkeinoministeri Katri Kulmunia (kesk) alettiin prepata esiintymisiä varten jo ennen kuin laskun maksaja tiesi mitään.

Asia selviää työ- ja elinkeinoministeriön (TEM) tänään julkaisemasta selvityksestä.

Kulmuni, hänen erityisavustajansa Kari Jääskeläinen ja viestintätoimisto Tekirin toimitusjohtaja Harri Saukkomaa tapasivat ministerin virkahuoneessa heinäkuun 26. päivä viime vuonna.

– Tapaamisen jälkeen kävin keskustelun Saukkomaan kanssa. Pyysin, että hän suunnittelee ministerille vaativiin viestintätilanteisiin sopivan valmennuskokonaisuuden. Ministeri Kulmuni pyysi minua ottamaan yhteyttä ministeriön viestintään ja hallintoon ja selvittämään kuinka viestintävalmennus voidaan järjestää, Jääskeläinen kertoi selvityksessä.

Kesti vielä tovi ennen kuin Jääskeläinen oli yhteydessä järjestämästään viestintäkoulutuksesta TEM:n virkamiesten kanssa.

Koulutusta ei ollut ministeriössä hyväksytty, mutta Kulmuni aloitti liki saman tein esiintymiskoulutuksensa Tekirin kanssa.

Kulmuni oli heinäkuun 31. päivä kolmen tunnin valmennuksessa Saukkomaan ja viiden muun Tekirin työntekijän kanssa. Koulutuksessa simuloitiin haastattelu- ja keskustelutilanteita.

– Olen ollut käsityksessä, että työ- ja elinkeinoministeriö oli jo tuolloin valinnut Tekirin toteuttamaan koulutuksen, Kulmuni sanoi selvityksessä.

Kulmunin viestintäkoulutus oli eritysavustaja Jääskeläisen junailema juttu, jonka lasku meni veronmaksajille. Jääskeläinen oli vetelemässä taustalla langoista, kun Kulmunista tehtiin keskustan puheenjohtajaa kesällä ja loppukesällä 2019.

Kulmunin eritysavustaja Kari Jääskeläinen junaili heinäkuussa esiintymiskoulutuksen Tekirin kanssa ja hoiti asian käytännön järjestelyt ministeriön kanssa elokuun alussa. Tämän jälkeen Jääskeläinen ei dokumenttien mukaan ole ollut yhteydessä ministeriöön, mutta Kulmunin koulutus on jatkunut ja laskuja Tekiriltä ministeriöön tullut.

Jääskeläinen oli ensi kerran yhteydessä TEM:n viestintään elokuun 5. päivä, kun hän kertoi ministerin haluavan viestintäkoulutusta, ja nimenomaan Tekiriltä.

Jääskeläinen ryhtyi järjestämään Tekirin sopimusta TEM:n Kari Klemmin kanssa sähköpostitse elokuun 6. päivä.

TEM ja Tekir allekirjoittivat sopimuksen ministeri Kulmunin esiintymiskoulutuksesta elokuun 8. päivä.

Koulutuksen laskutuksen oli määrä jäädä TEM:n käsityksen mukaan alle 20 000 euron.

Sopimuksessa oli puhe pääasiassa kolmesta koulutuksesta, joista kukin kestäisi kolme tuntia. Tämän verollinen hinta oli yhteensä 16 864 euroa.

Kulmuni saisi yhden valmennuksen keskustelutilaisuuteen, toisen puheen pitämiseen ja kolmannen kaksintaistelutilanteeseen.

Kulmunin preppaajana jokaisessa koulutustilaisuudessa oli Tekirin toimitusjohtaja Harri Saukkomaa.

TEM:n selvityksessä ei järin kyseenalaisteta sitä, liittyvätkö esiintymisvalmennukset ministerin tehtäviin vai puoluetehtäviin.

Kulmuni oli elokuussa myös keskustan varapuheenjohtaja, joka kävi puheenjohtajakisaa Antti Kaikkosen kanssa.

Milloin Kulmuni sitten oli Tekirin valmennettavana? Ja mitä koulutuksessa Kulmunille on prepattu?

Kulmunin piti siis saada kolme koulutusta, kolme eri kertaa, kolme tuntia kerralla, kolmeen eri asiaan: keskustelu- ja haastattelutilanteisiin, kaksintaisteluihin ja puheiden pitämiseen.

Heinäkuun 31. päivä Kulmuni sai Tekiriltä jo alussa mainitun preppauksen, koulutuspaketin ensimmäisen osan haastattelu- ja keskustelutilanteisiin, jossa olivat mukana Saukkomaa ja viisi muuta Tekirin työntekijää.

Heinäkuun koulutuksessa Kulmunia prepattiin vastaamaan kysymyksiin, joita toimittajat kysyvät. Valmennuksessa simuloitiin myös keskusteluja, jotta valmennettava osaisi varautua muiden keskustelijoiden argumentteihin ja väitteisiin.

Elokuun 14. päivä Kulmuni oli valmennuspakettinsa toisessa koulutuksessa.

Mukana koulutuksessa olivat Saukkomaa ja neljä muuta tekiriläistä, ja Kulmunia valmennettiin kolme tuntia kaksintaistelumaiseen keskusteluun.

Elokuun 25. päivä Kulmuni keskusteli 1,5 tuntia puhelimessa Saukkomaan ja Jääskeläisen kanssa tulevasta kolmannesta koulutuspaketista.

Koulutuksen kolmannessa osassa Kulmuni harjoitteli Saukkomaan ja neljän Tekirin työntekijän kanssa puheen pitämistä. Kulmuni on kertonut opetelleensa puoluekokouspuheen pitämistä.

Kulmuni harjoitteli Tekirin kanssa puheen pitämistä syyskuun 3. päivä. Kulmuni valittiin neljä päivää myöhemmin keskustan puheenjohtajaksi puoluekokouksessa Kouvolassa.

Kulmuni sai muutama päivä ennen puheenjohtajavaalia Tekiriltä veronmaksajien piikkiin valmennusta puoluekokouspuheen pitämiseen.

Alkuperäinen koulutus oli nyt pidetty, mutta Kulmunin esiintymisvalmennukset Tekirin kanssa jatkuivat.

TEM:n ja Tekririn sopimuksen mukaan toimenpiteiden ylittävästä työstä Tekirillä on myös oikeus laskuttaa.

Puheenjohtajaksi valitulla Kulmunilla oli tämän jälkeen vielä kaksi esiintymisvalmennusta Tekirin kanssa elinkeinoministerinä.

Näistä ensimmäinen oli 13. syyskuuta, jossa Kulmuni harjoitteli 3,5 tuntia Saukkomaan ja kolmen muun Tekirin työntekijän kanssa seuraavan aamun haastattelua Ykkösaamussa.

Kulmuni turvautui Tekirin apuun seuraavan kerran hallituskriisin aikana joulukuun 3. päivä. Kulmuni oli Saukkomaan ja Tekirin kolmen työntekijän prepattavana kello 18–20 illan A-Studiota varten.

Illan A-Studiossa Kulmunin lisäksi olivat hallituskriisistä keskustelemassa Sanna Marin (sd), Jussi Halla-aho (ps) ja Petteri Orpo (kok).

Hallituskriisi, elinkeinoministeri ja puoluejohtaja Katri Kulmuni kertoi keskustan näkemykset asiaan. Kulmuni sai hallituskriisin akuutissa vaiheessa kahden tunnin esiintymiskoulutuksen ennen illan A-Studiota. Kuvassa taustalla Kulmunin erityisavustaja Kari Jääskeläinen.

Kulmuni vaihtoi valtiovarainministeriksi joulukuun 10. päivä.

Elinkeinoministerinä Kulmunin esiintymiskoulutuksen maksoivat veronmaksajille 26 319 euroa.

Kulmuni jatkoi sparrausta Tekirin kanssa vielä valtiovarainministerinä ja ehti tehdä yhteensä 56 203 euron laskun veronmaksajille.

Kulmuni on luvannut maksaa itse kaikki koulutukset takaisin, ja hän erosi valtiovarainministerin tehtävästään.

Kulmunin esiintymiskoulutuksen uutisoi Suomen Kuvalehti pari viikkoa sitten. Viime viikolla Kulmuni jätti valtiovarainministerin tehtävät ja keskusta valitsi uudeksi valtiovarainministeriksi Matti Vanhasen.

Miten kaikki pääsi tapahtumaan?

Sitä TEM:n selvitys ei yksiselitteisesti kerro.

Yleensä poliitikkojen esiintymiskoulutukset maksaa puoluetoimisto tai poliitikko itse.

Puheenjohtajakisaa käyvän puheenjohtajaehdokkaan esiintymislaskuja ei maksa yksikään puoluetoimisto, koska puolue haluaa pitää näppinsä erossa henkilövaaleista ja kohdella kaikkia ehdokkaita tasapuolisesti.

Puheenjohtajan esiintymiskoulutuksen maksaja on vakiintuneen tavan mukaan puoluetoimisto.

Kulmuni on itse ollut ilmeisen tietämätön käytännöistä, ministerin ne tietää pitäisi.

– En ole laatinut, hyväksynyt tai allekirjoittanut ministeriön ja Tekirin välistä sopimusta tai vastaavaa VM:n kanssa tehtyä sopimusta. En ole tilannut Tekiriltä koskaan mitään. En ole ollut sopimusten yhteyshenkilö. En ole sopinut koulutusten ajankohtia. En ole nähnyt Tekirin laskuja tai niiden erittelyjä enkä ole niitä ministeriössä käsitellyt tai hyväksynyt. Kokonaiskustannus on tullut tietooni vasta viime viikolla. En ole edellyttänyt, että Tekir toteuttaisi koulutuksen, Kulmuni sanoi selvityksessään TEM:lle.

Selvityksestä käy useassa kohdassa ilmi, että erityisavustaja Kari Jääskeläinen junaili eri vaiheissa Kulmunin esiintymisvalmennusta Tekirin kanssa. Selvityksessä ei ole yhtään dokumenttia, että Jääskeläinen olisi elokuun alun jälkeen ollut enää missään yhteydessä ministeriön virkamiehiin ministerin esiintymislaskuista tai lisäkoulutuksista.

Ministeriössä on oletettu, että Jääskeläisellä on ministerin mandaatti. Kun Tekirin laskut ovat ministeriöön tulleet, ministeriö on ne maksanut.

– Vähäisen hankinnan raja on ylittynyt elinkeinoministerin esikunnan (ministeri tai Jääskeläinen?) itsenäisesti tekemistä lisätilauksista johtuen. Henkilöstö- ja hallintoyksikölle ei tullut lisätilauksista tietoa tai vahvistuspyyntöä. Elinkeinoministerin esikunta on sopinut toimittajan suuntaan viestintäpalvelun käytännön toteuttamisesta, ajankohdista ja käytöstä. Jälkimmäisen laskun yhteydessä kokonaissumma 20 000 euroa meni yli, mutta silloin palvelu oli jo tilattu ja toimitettu ja ministeriö maksuvelvollinen, joten lasku tuli tarkastuksen jälkeen hyväksyä maksuun, virkamiehet toteavat selvityksessä.

– Hallinnolla on vahva luottamus siihen, että ministeri esikuntineen osaa arvioida itse hankitun palvelun käyttöä. Samoin luotettiin siihen, että ministerin esikunta virkavastuisena tilaajana pysyy lisätilausten osalta yhdessä sovitussa raamissa, virkamiehet myös toteavat.

Työ- ja elinkeinoministeriön selvitys sekä Kulmunin, Jääskeläisen, Tekirin ja virkamiesten vastaukset löytyvät kokonaisuudessaan täältä.