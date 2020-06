– Siitä on annettu Suomesta varsin tyhjentävä vastaus.

Venäjän valtiollinen tutkintakomitea on väittänyt Suomen syyllistyneen kansanmurhaan Itä-Karjalan miehityksen aikana jatkosodassa 1941–44.

Venäjän valtiollinen uutistoimisto Ria Novosti on taas väittänyt, että suomalaiset pudottivat jatkosodan aikana lentokoneista lasten leluja, jotka oli täytetty räjähteillä.

IS kertoi viime viikolla Kremlin-mielisillä propagandasivuilla leviävästä väitteestä, jonka mukaan Suomen Hornetit simuloivat vastikään iskua Venäjän sotilaskohteisiin itärajan tuntumassa.

IS kysyi tasavallan presidentiltä Sauli Niinistöltä, aikooko hän ottaa Venäjän presidentti Vladimir Putinin kanssa esille Venäjällä eri tasoilla levitetyt syytökset, joita suomalaistutkijat ovat pitäneet täysin epäuskottavina.

– Ensimmäinen kommenttini on tällainen hierarkkinen siinä mielessä, että on parempi vastata siltä tasolta, mistä huudetaan. Jos mennään esimerkiksi Itä-Karjalan tapahtumiin, moitteisiin ja syytteisiin, joita Venäjällä on suomalaisia kohtaan esitetty, niin siitä on annettu Suomesta varsin tyhjentävä vastaus. Se vastaus on se, että meillä oli sodan jälkeen valvontakomissio, jolle tuli kanteluja Itä-Karjalan hallinnosta ja valvontakomissiolla, jota neuvostoliittolainen Ždanov johti, oli kyllä suunnattomat valtuudet selvittää ihan kaikki mahdollinen.

– Ilmeisesti joitakin syytteitä siltä alueelta nostettiinkin, mutta kyllä tämä tilanne on selvitetty perusteitaan myöten. Mitä tulee merkillisiin Hornet-väitteisiin, en oikein päässyt jyvälle, miltä tasolta niitä on esitetty, Niinistö vastasi.

Niinistö otti esiin Venäjän duumassa käsitteillä olevan lakialoitteen, jonka tarkoituksena on kumota tuomio, joka Neuvostoliitossa annettiin 1989 Molotov–Ribbentrop-sopimukselle. Suomi joutui 23. elokuuta 1939 solmitussa sopimuksessa Baltian maiden tavoin Neuvostoliiton etupiiriin.

– Joskus 90-luvulla, vielä 2000-luvunkin alkupuolella venäläiset totesivat, että tuo sopimus oli tietyllä tavalla laiton ja tuomitsivat sen. Nyt on tarkoitus tuomita se tuomitseminen, Niinistö hämmästeli.

Niinistö kertoi seuraavansa, miten asian käsittely etenee duumassa.

Niinistö mainitsi odottavansa myös, minkälaisia kannanottoja Putin esittää voitonpäivänä, jota Venäjällä vietetään kesäkuun lopussa.