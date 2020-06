Niinistö aikoo viettää mökillään perheensä kanssa ”puoliperinteisen” juhannuksen.

Tasavallan presidentti Sauli Niinistö kertoi Politiikan toimittajat ry:n etätapaamisessa käyttävänsä kauppareissuilla jatkossakin maskia, vaikka Suomi siirtyi tiistaina normaalioloihin.

– Ainakin minä aion vielä kauppareissuilla pääsääntöisesti käyttää hengityssuojainta, ja sanomani ylipäätään on se, että ei tässä tarvitse tuntea olevansa kahlittu, mutta kannattaa koko ajan muistaa, että varovaisuus on valttia, Niinistö totesi.

Hallitus ei ole antanut suositusta maskien käyttämisestä yleisillä paikoilla. Niinistö sanoi, että maskin käyttö on asia, ”jossa jokainen voi antaa itselleen suosituksen tai jättää antamattakin”.

– En minä hae mitään esimerkkiä muille, mutta olen pääsääntöisesti kaupoissa nimenomaan käyttänyt maskia.

Niinistö kertoi viettävänsä perheensä kanssa mökillä ”puoliperinteisen” juhannuksen.

– Puoliperinteinen sen vuoksi, että isoa joukkoa ei kokoonnu.

Niinistö katsoo, että vaikka poikkeusolot päättyvät, Suomessa eletään edelleen poikkeuksellisissa oloissa.

– Tuo (poikkeusolojen päättyminen) ei suinkaan ollut summerinsoitto, että nyt palataan totaalisesti normaaliin, vaan edelleen tietty varovaisuus on paikallaan. Tänään on ollut uutisia, että Uudessa-Seelannissa ja Kiinassa on havaittu... ei nyt merkittäviä tartuntamääriä mutta kuitenkin, tauon jälkeen se on pienenpuoleinen hälytysmerkki.

Niinistö arvioi, että pienenpuoleiset eurooppalaiset maat, Suomi mukaan lukien, ovat selvinneet koronasta hämmästyttävän hyvin ”eräisiin suurempiin Euroopan maihin tai vaikkapa naapurimaihimme verrattuna”.

– Suomi on onneksi siinä paremmassa porukassa, jossa baltit, Slovenia ja neljä Pohjoismaata. Ehkä pienemmissä maissa on ollut helpompi saada varovaisuuden sanoma ja käyttäytyminen läpi, Niinistö pohdiskeli.

Pääministeri Sanna Marinin (sd) mukaan hallituksen aikomuksena on pärjätä normaalilla lainsäädännöllä, jos Suomeen iskee koronan toinen aalto. Niinistö katsoi, että jatkossa tarvittavat valtuudet voisivat löytyä tartuntatautilaista.

– Tietysti se ei tarkoita sitä, että valmiuslaki menettäisi merkityksensä.