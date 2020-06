Pääministeri Sanna Marinin mukaan koronakriisin aikana hallituksella ei ole varoja toteuttaa pienimpien eläkkeiden korotusta satasella. IS ei ole tavoittanut vappusatasen isää, Antti Rinnettä kommentoimaan asiaa.

Pääministeri Marin hautasi Sdp:n vaalilupauksen sunnuntaina, puheenjohtaja Rinne ei ole kommentoinut vielä sanallakaan.

– Lupaan 100 euroa nettona kuukaudessa – useamman vuoden ohjelmalla toteuttaen – lisää alle 1 400 euron eläkkeisiin, puheenjohtaja Antti Rinteen (sd) vappupuheen lupaus kuului Heinolassa 2018.

Jos Rinne, Sdp ja demarien äänestäjät ovat jaksaneet uskoa niin sanottuun vappusataseen, sen yli vedettiin ruksit sunnuntaina.

– Hallitusohjelmassa on kirjoitettu, että vahvistuvassa suhdannetilanteessa tähän kokonaisuuteen olisi mahdollista palata. On vaikea nähdä, että tämänkaltaisiin määrärahoihin olisi tällä hallituskaudella enää mahdollista mennä, pääministeri ja Sdp:n varapuheenjohtaja Sanna Marin totesi sunnuntaina pääministerin haastattelutunnilla Ylellä.

Pääministeri Sanna Marin romutti sunnuntaina Sdp:n suurimman vaalitavoitteen, kun Marin pääministerin haastattelutunnilla kertoi, että hallitusohjelman eläkekorotukset jäävät toteuttamatta.

IS yritti saada ex-pääministeri, varapuhemies ja puheenjohtaja Rinteen kommentit vappusatasen kohtaloon. Rinteen erityisavustaja kertoi, että Rinne on tavoitettavissa tiistaina, kun eduskunnassa on taas istuntopäivä.

Sata euroa lisää kaikkiin alle 1 400 euron eläkkeisiin oli ehkä se vaalitäky, jonka avulla Sdp onnistui kevään 2019 eduskuntavaaleissa niukasti kipuamaan oppositiosta suurimmaksi puolueeksi ja pääministeripuolueeksi.

Vappusatanen oli puheenjohtaja Rinteen lempilapsi, jonka Sdp sai ujutetuksi myös hallitusohjelmaan. Hallitusohjelman mukaan pienimpiä eläkkeitä piti korottaa vuosittain – jos varaa on – koko hallituskauden ajan neljä kertaa, mutta vappusatasesta hallitus ehti Sdp:n johdolla ehti korottaa vain ensimmäisen osan.

Oppositiopuolueet ovat melko vähällä riekkumisella tervehtineet vappusatasen hautajaisia.

Koska Rinnettä ei saanut kiinni, Sdp:n puoluesihteeri Antton Rönnholm (sd) on vastausvuorossa seuraavana.

– Hallitusohjelmassa linjattiin, että pienimpiä eläkkeitä korotetaan 183 miljoonaa euroa. Takuueläkettä korotettiin tämän vuoden alusta 50 eurolla ja täyden kansaneläkkeen määrää 34 euroa kuukaudessa. Tässä 600 000 pienintä eläkettä saavan tulot ovat parantuneet, Rönnholm kommentoi.

– Rinne sanoi silloin, että pitää parantaa satasella, miten suhdanteet sallivat, ja indeksit tulevat takaisin. Ne tulivat takaisin. Emme ole tämän ympäriltä kokoustaneet. Varmaan puhumme, kun puoluehallitus on kasassa. Tulevat neuvottelut hallituksessa näyttävät, mihin kaikkeen rahaa on, Rönnholm jatkoi.

Sdp nousi suurimmaksi puolueeksi aika paljon eläkelupauksen johdosta. Onko Sdp pettänyt äänestäjät?

– Se, mitä hallitusohjelmassa on sanottu, sitä on lähdetty toteuttamaan. Rinteen puheessa ja meidän vaaliohjelmassa on ollut, että tämä toteutuu pitemmällä aikavälillä, ja ainahan näihin liittyy näitä epävarmuuksia. Hallituksen neuvotteluissa nähdään, mitä tässä voidaan vielä tehdä. Olemme erilaisessa suhdannetilanteessa missä toivoimme olevamme, Rönnholm sanoi.

Ymmärrättekö, jos poliittiset kilpailijat Sdp:n vappusataselle ilkkuvat ja kyselevät vaalilupauksen perään?

– Poliittiset kilpailijat voivat puhua mistä haluavat. Ja voivat kysyä itseltään, että olisivatko he ennen vaaleja olleet valmiita sitoutumaan näiden pienimpien eläkkeiden tason parantamiseen. Ja olisivatko saaneet sen aikaan sillä tavalla kuin tässä hallituksessa on tehty?

– Ilkkuminen kannattaa varmaan aloittaa siinä vaiheessa, kun on tehnyt jotain näiden ihmisten hyväksi. Minusta on hyvä, että politiikassa asetetaan tavoitteita, pyritään niihin, neuvotellaan, ja katsotaan mihin asti päästään. Odotetaan, miten meille käy. Hyvällä tiellä ollaan, oikeaan suuntaan on menty, Rönnholm vastasi.

Sdp:n puoluesihteeri Antton Rönnholmin mukaan politiikassa pitää olla tavoitteita, aina niihin ei päästä, mutta yrittänyttä ei laiteta.

Hallitusohjelmassa hallitus sopi siis pienimpien eläkkeiden korottamisesta tälle vuodelle 183 miljoonalla eurolla, ja eläkkeiden korotuksesta oli määrä neuvotella samaan tapaan joka vuosi hallituskauden ajan.

Vappusatanen on jäänyt huomattavan paljon vajaaksi.

Eläkkeiden nosto koski vain takuueläkettä ja kansaneläkettä, joista takuueläke nousi 50 euroa ja kansaneläke noin 34 euroa kuukaudessa.

Tänä vuonna takuueläke on 834,52 euroa, täysimääräinen kansaneläke on yksinasuville 662,86 euroa, avio- ja avoliitossa kansaneläke on enimmillään 591,79 euroa kuukaudessa.

Pääministeri Rinteen johdolla tehdyt eläkekorotukset koskivat vuodenvaihteessa noin 600 000 eläkeläistä.

IS selvitti keväällä, että vappusatasesta puolet, 50 euroa, sai vähän yli 70 000 eläkeläistä. Noin neljännesmiljoonan eläkeläisen eläke nousi 26–30 euroa kuukaudessa, ja korkeintaan vappuvitosen sai noin 11 500 eläkeläistä.

Hallitus on siis nostanut vain Kelan maksamia eläkkeitä, ei työeläkkeitä.

Iso osa alle 1 400 euron eläkettä saavista ei ole nähnyt eläkkeessään kuin tavalliset indeksikorotukset.

Viime vuonna puolet eläkeläisistä sai eläkettä alle 1 500 euroa kuukaudessa, ja eläkeläisiä on kaikkiaan 1,6 miljoonaa.

Hallitusohjelmassa on myös kirjaus siitä, että kolmikantaisissa neuvotteluissa yritetään etsiä keinoja alle 1 400 euron työeläkkeiden nostamiseen.

Neuvotteluja ei ole käytännössä edes käyty.

Pääministeri Rinne sai aikaan kohun viime marraskuussa eduskunnassa, kun hän kyselytunnilla esitti pienten työeläkkeiden korottamista 200-300 miljoonalla eurolla työeläkerahastojen varoista.

Työmarkkinajärjestöt tyrmäsivät Rinteen esityksen kaikilla rintamilla.