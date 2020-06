Setä Arkadia: Keskustalla on edessä johtajan vaihto – sisäpiiristä tihkuu jo tietoja epäpyhästä liitosta taustalla

Setä Arkadia alias Timo Haapala arvioi varmassa juhannusennusteessaan, että hallitus kaatuu syksyllä tai sitten ei. Kepun johto vaihtuu kuitenkin. Puheenjohtajaksi nousee Annika Saarikko, jonka taustalla työtä tekee ex-puheenjohtaja Juha Sipilä, eduskunnassa kuiskitaan.

Setä Arkadia on pruukannut juhannuksen aikaan tehdä ennustuksen tulevaan. Tutkimusmenetelmät ovat lammen pintaan tuijottelu, ohrapellossa kieriskely ja saunavastan analysointi – eli kaikki politiikan tutkimuksen tieteellisesti pätevimmät nykyiset metodit.

Taustaksi todettakoon, että Setä A. ei ole meinannut juhannukseenkaan mennessä toipua pyörityksestä, johon talonpoikaispuolue keskusta ajautui pari viikkoa sitten. Konsulttikohuun kaatuneesta Katri Kulmunista ei ottanut selvää, mihin päin hän milloinkin oli pörräämässä. Meininki toi mieleen itsesitojan villin pyörimisen elopelloilla. No – elonkorjuun jälkeen, kun perunat on seipäillä, Kulmuni korvataan Annika Saarikolla. Vajaan vuoden kesti Kulmunin kausi.

Ja tähän välikysymys! Miten tässä maassa osattiin aikaisemmin tehdä politiikkaa ilman konsulentteja? Jopa ilman Tekirin Harri Saukkomaata? Ja mitä tekee hallituksen armeijakunnan kokoinen avustaja- ja valtiosihteeri­joukko? Täyttelee konsulenttihakemuksia? Häh?

Mutta kun Matti Vanhanen tuli puikkoihin ”maanvaiva” Kulmunin (ilmaisu Sanna Marinin, sd) tilalle valtio­varainministeriksi, on aika tarkistella ennustetta hallituspohjan väistämättömästä perikadosta ensi syksynä.

Vanhasen myötä touhuun tuli jotakin tolkkua. Hän pystyy lisäksi uskomattomiin poliittisiin selityksiin, joista toipuminen saattaa viedä ammattilaiseltakin vuorokauden pari. Esimerkiksi vasemmistoliitto voi saada sellaisen tarjouksen kasvojensa säilyttämiseksi, että sopeutus- ja työllisyys­ratkaisut alkavat kelvata. Nyt kepu jo mainostaa pitkin kyliä, ettei virkamiesarvio 7 miljardin sopeutuksista astu voimaan välittömästi 2021. Vanhanen sanoo tukevansa myös pääministeriä. Konsensusta luodaan.

Kaiken lisäksi kepun pää-äänenkannattaja Suomenmaa julisti viikko sitten, että Vanhanen oli kepun vastaus hamletmaiseen hallituskysymykseen: ollako vai eikö olla hallituksessa? Nyt ollaan.

Setä A. on kuitenkin sen verran pitkään politiikkaa seurannut, että jos kepun kannatus alkaa vajota alle kymmenen prosentin, keskustelu alkaa taatusti uudestaan. Joka tapauksessa Vanhasella ohitetaan kuilu, joka syntyy, kun Annika Saarikko ottaa valtiovarainministerin paikan ensi helmikuussa, jolloin Vanhanen palaa eduskunnan puhemieheksi.

Voi se niin mennä – voi se mennä toisinkin. Ennustaminen on vaikeaa, varsinkin tulevaisuuden, tiivisti jo Ahti Karjalainen.

Mutta yksi kutakuinkin pomminvarma – ja eiväthän pommitkaan aina varmoja ole, suutareita tulee – asia on se, että kepun puheenjohtaja vaihtuu syyskuussa.

– Saarikon valinnan varmistaa liberaalien ja lestadiolaisten epäpyhä liitto, joka on pitänyt puolueessa valtaa jo pitkään. Oulun puoluekokoukseen heitä tulee runsaasti, joten eiköhän valinta ole selvä, keskustan sisäpiirivaikuttaja arvioi IS:lle ja lisäsi, ettei vanhoilla keskustalaisilla ole enää sijaa puolueessa.

Eduskunnassa kuiskitaan, että yhtenä pääjehuna Saarikon pj-vankkureita vetää kulisseissa juuri entinen puheenjohtaja, ex-pääministeri Juha Sipilä (kesk). Sipilä on yrittänyt tehdä pesäeroa koko poliittisen uran ajan Pohjois-Pohjanmaan lestadiolaispiireihin, mutta se ole onnistunut. Ei kai ole ollut syytä onnistuakaan, sillä Sipilällä on tiiviit kontaktit muihin Pohjanmaan lestadiolaisyrittäjiin.

Huvittavaa on ollut seurata myös Sipilän toistuvaa uhriutumista ja kusitolppa­puheita. Nyt hän on toimittamassa Saarikkoa kusitolpan paikalle, ja seuraa itse ureatilannetta vierestä.

PS 1. Kepun kentällä on siis ihmetelty, miksi kepu on hallituksessa vasemmiston tukipylväänä. Saarikon valinnan myötä termi saa täysin uuden merkityksen, sillä hän on naimisissa entisen demaripolitrukin Erkki Papusen kanssa. Mutta jos Saarikko päättyy valtiovarain­ministeriksi, ongelmia voi tulla, sillä Papunen on valtiovarain­ministeriön virkamies.