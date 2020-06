Husu Hussein julkaisi perussuomalaisia pilkkaavan twiitin – perussuomalaiset syyttävät häntä homojen pilkkaamisesta

Sebastian Tynkkynen pitää mauttomana peräsuoli-viittausta.

Helsinkiläisen demarivaltuutettu ”Husu” Husseinin twiitti on saanut perussuomalaiset raivoihinsa.

Hussein ottaa Twitterissä kantaa perussuomalaisten suhtautumisesta ulkomaalaisiin.

– Ymmärsinkö oikein? Eli persumiehet saavat ottaa ulkomaalaisen puolison mutta suomalaiset naiset, jotka ottavat ulkomaalaisia miehiä puolisokseen ovat ”mamupatjoja”? Onko tässä ajattelussa mitään logiikkaa?

Hussein on julkaissut kuvasarjan, jossa on ulkomaalaisten kanssa seurustelevia perussuomalaisia miespoliitikkoja. Europarlamentaarikko Teuvo Hakkaraisella (ps) on hondurasilainen puoliso. Kansanedustaja Sebastian Tynkkysen (ps) miesystävä on Mosambikista.

Kansanedustaja Sebastian Tynkkynen kysyy, onko Husseinin esiintyminen demarien arvojen mukaista.

Tynkkynen tuo twiitissään esille, miten Hussein on muunnellut perussuomalaisten logoa.

– SDP:n valtuutettu Husu Hussein levittää kuvaa, jossa minun ja poikaystäväni kuvan päälle on PS-logo muutettu muotoon "Peräsuoli". Vaikka homosuhteet noteerataan pakonomaisesti anaalijuttujen ja ivan kautta, niin meidänlaisten rakkaus on yhtä arvokasta.

Tynkkynen muistuttaa, että perussuomalaisissa arvojen vastaisista pilkkakuvista tulee seurauksia, kansanedustajia on jopa erotettu eduskuntaryhmästä.

Kansanedustaja Sanna Antikaisen (ps) mielestä Husseinin viesti edustaa klassista kiusaamista.

– Samalla Husu maalittaa kolme naista ja yhden miehen, jotka eivät liity puolisoidensa politiikkaan mitenkään. Nyt saa nähdä, mitä demarit tekevät asialle. Eihän tällaista voi hyväksyä enää hiljaa, että kiusaamisen lisäksi maalitetaan puolisotkin.

Kansanedustaja Mari Rantanen (ps) haluaa Husun twiitin menetän demarien valtuustoryhmän puheenjohtajan tietoon.

– Toivoisin että näin homofobisia töräyksiä ei demareista päästeltäisi.

Abdirahim ”Husu” Hussein on Sdp:n ensimmäisen kauden kaupunginvaltuutettu Helsingistä. Hän on työskennellyt mm. radiotoimittajana ja taksinkuljettajana. Viime syksynä hän aiheutti kohun kertomalla sosiaalisessa mediassa taksiasiakkaan rasistisesta käytöksestä. Taksiyhtiön selvitysten ja pitkän julkisen keskustelun jälkeen Hussein myönsi valehdelleensa ja halunneensa nostaa esille ulkomaalaisten taksikuskien kohtaaman rasismin.