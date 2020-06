Ano Turtiaisen terveiset Jussi Halla-aholle: ”Ei minulla ole mitään ongelmia käyttäytyä hyvin”

Perussuomalaisten eduskuntaryhmästä erotettu Ano Turtiainen ei ole jutellut puheenjohtaja Jussi Halla-ahon kanssa kertaakaan erottamisensa jälkeen.

Perussuomalaisten puoluevaltuuston kokoontuessa lauantaina Helsinkiin kansanedustaja Ano Turtiaisen erottaminen puolueen eduskuntaryhmästä nousi jälleen esiin.

Turtiainen erotettiin perussuomalaisten eduskuntaryhmästä 4. kesäkuuta loppuvuodeksi sen jälkeen, kun hän oli twiitissään tehnyt pilkkaa poliisin käsiin kuolleesta tummaihoisesta George Floydista.

Perussuomalaisten puheenjohtaja Jussi Halla-aho toisti, että Turtiaisella on mahdollisuus pyrkiä takaisin eduskuntaryhmään, jos hän on pysyvästi korjannut erottamiseen johtanutta käytöstään.

– Meidän toiveemme on, että hän korjaa ongelmalliseksi koettua käyttäytymistään, ja jos hän näin tekee, niin silloin ne erottamisperusteet eivät enää ole voimassa ja hän voi palata ryhmään, Halla-aho sanoi tiedotustilaisuudessaan.

Ilta-Sanomien tavoittama Turtiainen sanoi myöhemmin iltapäivällä, ettei hän ole puhunut Halla-ahon kanssa kertaakaan sitten erottamisensa.

– Emme ole puhuneet. Ainoastaan morjestimme eduskunnassa, kun näimme toisemme. Muiden ryhmäläisten kanssa olen kyllä puhunut, Turtiainen sanoi IS:lle puhelimitse.

Ano Turtiaisen mukaan kohutwiitin lisäksi on muitakin asioita, jotka ovat hiertäneet hänen ja puoluejohdon välejä.

– Ei minulla ole koskaan ollut mitään ongelmia käyttäytyä hyvin, Turtiainen lähetti terveisensä Halla-aholle.

Turtiainen painotti, että esiin noussut twiitti on varastanut kaiken huomion mutta taustalla on muutakin, joka on hiertänyt Turtiaisen ja puoluejohdon välejä.

– En halua niitä julkisuudessa ruotia, mutta toivottavasti pystymme käymään hyviä keskusteluja suoraselkäisesti muistakin asioista, Turtiainen sanoi.

Turtiainen pysyy siinä kannassa, että perussuomalaisten eduskuntaryhmän täytyy pyytää hänet takaisin ryhmän jäseneksi.

– Ei se ole minun käsissäni. Ryhmä on minut erottanut, ja ryhmä myös päättää, otetaanko minut takaisin. Nyt minulle on heitetty pallo, että minun pitäisi anoa pääsyä takaisin, Turtiainen lataa.

– Tässä on vielä niin paljon aikaa, ennen kuin se aika tulee täyteen – puoli vuotta. Pystyn tekemään eduskuntatyötä tälläkin hetkellä ihan hyvin.

Ano Turtiainen tekee eduskuntatyötä tällä hetkellä omana yhden hengen eduskuntaryhmänään.

Halla-aho on vihjannut, että Turtiainen voidaan erottaa koko puolueen jäsenyydestä. Turtiainen ei sitä pelkää.

– On täysin luonnollista, mitä Halla-aho sanoi, että jos en palaa perussuomalaisten eduskuntaryhmään, syntyy peruste erottaa minut puolueesta. Onhan se päivän selvää, ettei minulla siinä tapauksessa ole mahdollisuutta jatkaa puolueen riveissä.

Entinen raskaan sarjan voimanostaja Turtiainen omistaa myös kuntosalivälineitä ja voimanostovarusteita ja -asusteita valmistavan yrityksen. Kohun seurauksena jo ainakin USA:n ja Kanadan voimanostoliitot ovat ilmoittaneet, että heidän järjestämissään kisoissa ei enää käytetä Turtiaisen Metal-tuotemerkin varusteita.

Turtiainen kääntää kuvion omaksi edukseen.

– Mehän olemme sponsorisopimuksen mukaan maksaneet heille, että olemme päässeet näkyville heidän kisoihinsa, joten meillä on nyt kortit. Jos sponsorisopimuksen mukana tulisi kauppaa riittävän paljon, se voisi haitata, mutta nyt tämä on meidän etumme.

– Olemme käyneet korona-aikana kovaa keskustelua siitä, että kansainvälisten sponsorien pitää maksaa täyttä hintaa, vaikka kisoja ei ole missään. Tämän perusteella meillä on mahdollisuus päästä neljän vuoden sopimuksesta eroon, Turtiainen sanoi.