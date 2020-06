Halla-aho ei halua pyytää kirjakohua anteeksi

Perussuomalaisten puheenjohtaja Jussi Halla-aho sanoi, että puolue on valmis hallitusvastuuseen ja että kansanedustaja Ano Turtiaisen erottamista puolueesta ei pidä hätiköidä.

Perussuomalaisten puheenjohtaja Jussi Halla-aho ei ole valmis viralliseen anteeksipyyntöön puoluetta lähellä olevan ajatuspajan Suomen Perustan kohuteoksesta.

Perussuomalaisilla on puolueorganisaation paikallistasoilla sekä myös kansanedustajina että äänestäjinä paljon naisia, joita Jukka Hankamäen kirjoittama teos Totuus kiihottaa on loukannut syvästi.

Halla-aho myönsi, että kaikille tulee välillä virheitä ja että laadunvalvonta ennen teoksen julkaisua on pettänyt, mutta suoranaiseen tai viralliseen anteeksipyyntöön hän ei ollut suoralta kädeltä valmis.

Halla-aholta kysyttiin tiedotustilaisuudessa, mitä puolue voi tehdä muuta kuin myöntää, että moka sattui ja että olisiko anteeksipyynnön paikka omille äänestäjille.

– Tässä on varmaan se, kenen pitää se anteeksipyyntö esittää. Toki voin sen viran puolesta puolueen puheenjohtajana esittää, mutta toisaalta tämä on sitten periaatteellinen kysymys enemmän, että puolueen johto ei ole osallistunut tähän prosessiin eikä ole ollut tietoinen siitä, Halla-aho sanoi.

– Olemme totta kai hyvin pahoillamme siitä, että tällaisia tapahtuu. Ihan perusfilosofiani elämässä on se, että ihminen pyytää anteeksi omia tekojaan. Meille tärkeintä on varmistaa, että tällaisia vahinkoja ei tapahdu toistamiseen.

Halla-aho myös sanoi, että perussuomalaiset ovat huolellisesti jäljittäneet tapahtumaketjua, miksi tapahtui niin kuin tapahtui.

– Jotta ymmärtäisimme itsekin, mitä siinä on tapahtunut ja missä kohdassa laadunvarmistus ja julkaisijan vastuu eivät ole toteutuneet sillä tavalla kuin sen olisi pitänyt toteutua. Yksi esillä ollut heikkous on tässäkin se, että me olemme yksinkertaisesti aika pienellä miehityksellä toimiva organisaatio, sekä puoluetoimisto että varsinkin Suomen Perusta. Monesti nämä kömmähdykset johtuvat ihan yksinkertaisesti siitä, että meillä ei ole kovin suurta joukkuetta tehdä näitä asioita, Halla-aho sanoi.

Perussuomalaisten Satakunnan ja Varsinais-Suomen piirien puheenjohtajat Tiina Klemelä-Ruohomäki (vas.) ja Silvia Koski pitivät kohukirjan julkaisua isona pettymyksenä ja täydellisenä mokana.

Halla-aho otti kantaa myös perussuomalaisten mahdolliseen hallitusvastuuseen.

– Perussuomalaisia kiinnostaa kaikissa tilanteissa hallitusvastuu, ja olemme kaikissa tilanteissa valmiita lähtemään hallitukseen.

– Tässä kohdassa täytyy aina korostaa, että perussuomalaisille hallitukseen meneminen ei ole itseisarvo. Me olemme valmiit lähtemään sellaiseen hallitukseen, jossa me voimme edistää meille äärimmäisen tärkeitä tapahtumia.

Toinen perussuomalaisia keikuttanut tapaus parin viime viikon aikana on ollut kansanedustaja Ano Turtiaisen epäasiallinen ja pilkkaava twiitti poliisin käsiin kuolleesta George Floydista.

Twiitti oli viimeinen pisara sille, että Turtiainen erotettiin perussuomalaisten eduskuntaryhmästä. Valtakunnansyyttäjä Raija Toiviainen kertoi perjantaina Demokraatille määränneensä Turtiaisen twiitistä esitutkinnan.

Kansanedustaja Ano Turtiainen on erotettu perussuomalaisten eduskuntaryhmästä toistaiseksi.

Halla-aho väläytti perjantaina Ylelle sitäkin mahdollisuutta, että Turtiainen saatetaan erottaa koko puolueen jäsenyydestä.

– Pohdimme asiaa perjantaina puoluehallituksen kokouksessa. Puolueen säännöt eivät sano mitään yksiselitteistä siitä, mitä tapahtuu, jos edustaja erotetaan eduskuntaryhmästä. Kunnallistasolla tilanne on selvä: jos ei kuulu perussuomalaisten valtuustoryhmään, niin se on peruste erottaa puolueesta, mutta sääntöjen kirjoittaja unohti eduskuntaryhmän. Tähän ei ole selviä sääntöjä, joten meidän täytyy lähteä tarkastelemaan tätä asiaa ikään kuin maalaisjärjen kannalta, Halla-aho sanoi.

Halla-aho toisti, että Turtiaisella on mahdollisuus pyrkiä takaisin eduskuntaryhmään, jos hän on pysyvästi korjannut erottamiseen johtanutta käytöstään.

– Ei ole nyt oikein viisasta hätiköidä puoluejäsenyyden suhteen, ennen kuin meillä on selvä näkemys siitä, millaiset ovat edustaja Turtiaisen omat aikomukset tulevaisuudesta. Meidän toiveemme on, että hän korjaa ongelmalliseksi koettua käyttäytymistään, ja jos hän näin tekee, niin silloin ne erottamisperusteet eivät enää ole voimassa ja hän voi palata ryhmään.

– Minun mielestäni hän on jo julkisuudessa todennut täysin selvästi, että twiitti oli hölmö.

Halla-aho korosti, että Turtiaisen osalta kyse ei ollut yksittäisestä twiitistä vaan pitkään jatkuneista epäasiallisuuksista, joihin oli yritetty puuttua aikaisemminkin.

– Olemme yrittäneet ohjeistaa, että tämä ei ole viisas tapa toimia. Haluamme häneltä rehellisen vastauksen, ei perussuomalaiseen eduskuntaryhmään ole kenenkään pakko pyrkiä. Meidän toiveenamme on tietysti se, että ongelma poistuu, ja uskoisin, että se on jokaisen ihmisen toive, että tällainen käyttäytyminen korjaantuisi.