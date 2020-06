Perussuomalaiset naisjohtajat lataavat suorat sanat kohupamfletista: ”Täydellinen moka”

Jukka Hankamäen kohukirja Totuus kiihottaa saa täystyrmäyksen perussuomalaisten kahden piirin naispuheenjohtajilta.

Perussuomalaisia lähellä olevan ajatuspajan Suomen Perustan julkaisema kohukirja Totuus kiihottaa harmittaa puoleen naisjohtajia.

Filosofi Jukka Hankamäen kirjoittamassa teoksessa muun muassa esitetään väitteitä yhteiskunnassa vallitsevasta naisten tyranniasta ja todetaan, että alaikäisten houkutteleminen seksuaalisiin tekoihin johtuu naisten ”seksipihtauksesta”.

Jukka Hankamäen kirjoittama Totuus kiihottaa -kirja on saanut kovan vastaanoton myös perussuomalaisten sisällä.

– Kirjan julkaiseminen oli täydellinen moka eikä tehnyt hyvää puolueelle. Kohu harmittaa... Otamme virheestä opiksi ja teemme kaikkemme, ettei tuollainen toistu, perussuomalaisten Varsinais-Suomen piirin puheenjohtaja Silvia Koski sanoi Ilta-Sanomille puoluevaltuuston kokouksen yhteydessä Helsingissä lauantaina.

Tapaus harmittaa Koskea erityisesti siksi, että hänen mukaansa Suomen Perusta on yleensä tuottanut hyviä tutkimusteoksia. Hän toivoi, ettei tapaus johda ajatuspajan saamien valtionapujen takaisinperintään, millä saattaisi olla kohtalokkaita seurauksia sen toiminnalle.

– Arvostan Suomen Perustan tutkimuksia. Se on tehnyt monia tärkeitä ja perusteellisia faktoihin ja tilastoihin perustuvia tutkimuksia ja julkaisuja. Sen pitää jatkossakin keskittyä omaan linjaansa ja jättää tämän tason julkaisut pois muiden foorumien julkaistavaksi, Koski sanoi.

Perussuomalaisten puheenjohtaja Jussi Halla-aho avasi puolueen puoluevaltuuston kokouksen poliittisella tilannekatsauksella.

Koski sanoi, että perussuomalaisten puheenjohtajan Jussi Halla-ahon puoluevaltuustossa pitämä puhe riittää selitykseksi ja tilanteen rauhoittamiseksi. Halla-aho myönsi virheen tehdyksi mutta painotti kuitenkin, ettei puolue ollut mukana tai osallisena teoksen julkaisussa.

– Teos ei edusta puolueen linjaa. Itse naisena voin sanoa, että naisen asemaa arvostetaan puolueessa valtavasti. Kun itse tietää, miten asiat todella ovat, niin tapaus ei harmita niin paljon, Koski lisäsi.

Koski mainitsi, että kohulla ei ole ollut isoa vaikutusta ainakaan hänen edustamassaan Varsinais-Suomen piirissä.

Perussuomalaisten Varsinais-Suomen piirin puheenjohtaja Silvia Koski ymmärtää, että julkaisu on voinut aiheuttaa joissakin ihmisissä huolta.

– Naisia on ilmoittautunut loppuviikostakin kuntavaaliehdokkaiksi. Aika monet ovat pystyneet näkemään, että noin on kyllä sanottu mutta että se ei edusta puolueen linjaa. Ymmärrän kyllä, että voi olla niitäkin, joissa julkaisu on herättänyt huolta.

Satakunnan piirin puheenjohtaja Tiina Klemelä-Ruohomäki sanoo Hankamäen teoksen olleen ”suuri pettymys”.

– Sain keskiviikkona viestin ystävältä, että oletko jo nähnyt... Pettymys oli todella suuri, Klemelä-Ruohomäki kuvasi.

Perussuomalaisten Satakunnan piirin puheenjohtaja Tiina Klemelä-Ruohomäki oli pettynyt Hankamäen teokseen.

– Todella kurjaa, kun tällaisia kohuja tulee. Se sataa puolueen laariin, vaikka kyseessä on yhden henkilön mielipide.

Halla-ahon selitys riitti myös Klemelä-Ruohomäelle.

– Olen henkilökohtaisesti tyytyväinen Jussin antamaan lausuntoon. Kaikki mokaavat joskus, mutta tämä ei edusta perussuomalaisten ajatuksia.