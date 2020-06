Kokoomuksen Heinonen vaatii ravintolarajoitusten purkamista: ”Hallitus ylläpitää tällaisia rajoituksia käytännössä kuin varmuuden vuoksi”

Rajoitukset "haittaavat taloutta ja aiheuttavat konkursseja".

Kokoomuksen kansanedustaja Timo Heinonen vaatii lounasravintoloiden noutopöytien sallimista kesäkuun puolivälistä eteenpäin. Heinosen mielestä muutkin ravintola- ja kahvila-alan rajoitukset tulisi samalla poistaa, ainakin niissä osissa maata, joissa koronavirusta ei käytännössä enää ole.

Heinonen katsoo, että viimeinenkin perustelu näille rajoituksille poistuu, kun matkailu Viroon maanantaina avautuu. Viron ravintola-alalla on vetovoimatekijänä myös Suomea matalammat verot, Heinonen huomautti.

Ravintola- ja kahvila-alan rajoittaminen pahimmillaan aina lokakuulle asti loukkaa Heinosen mielestä elinkeinonvapautta ja omaisuuden suojaa.

– On kestämätön tilanne, että Sanna Marinin (sd) hallitus ylläpitää tällaisia rajoituksia käytännössä kuin varmuuden vuoksi. Tällaiset rajoitukset eivät voi olla perustuslainkaan kannalta hyväksyttäviä, kun koronatartuntatilanne on tällainen kuin se nyt on.

Buffet-ruokapöytien kielto tuntuu Heinosen mielestä täysin käsittämättömältä, kun ruokakauppojen salaatti- ja sushibuffetit ovat sallittuja.

– Tällainen kyseenalainen toimi haittaa merkittävästi maamme taloustilannetta ja lisää lomautuksia ja pahimmillaan myös konkursseja ja työttömyyttä, Heinonen moitti.