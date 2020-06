Uusi puhemies Anu Vehviläinen ei kaipaa uusia keinoja huutelevien edustajien ruodussa pitämiseen: Anteeksipyytämistä ei tarvitse kirjoittaa pykälikköön

IS-erikoishaastattelu: Puhemies Anu Vehviläinen ei halua Matti Vanhasen tapaan puhua keppi-porkkana-menetelmästä edustajien kasvaneen mölyämisen suitsimisessa.

Eduskunnan uusi puhemies Anu Vehviläinen toivoo, että eduskunnassa voidaan palata jo syysistuntokaudella normaaliin päiväjärjestykseen. Kansanedustajat ovat käyneet kärsimättömäksi koronan vuoksi käytössä oleviin poikkeaviin järjestelyihin.

Oppositiopuolueista etenkin kokoomus oli keskiviikon lisätalousarviokeskustelussa tuskastunut siihen, ettei sitä käyty debatti-keskusteluna, jolloin ministereitä on mahdollisuus grillata tehdyistä ratkaisuista suorempaa.

– Tästä käytiin keskustelua ja se on minusta ihan luonnollista. Huomaan, että edustajissa on paineita siihen, että saataisiin saliin enemmän debatteja ja kaikki tulemaan saliin vapaasti kuten haluavat, Vehviläinen sanoo.

Eduskuntasalissa on korona-aikana ollut kerralla läsnä turvavälien vuoksi noin neljäsosa edustajista. Myös se vie ytyä pois salikeskusteluista. Vehviläinen muistuttaa, että rajoitukset on tehty terveydellisistä syistä. Niillä eduskunnassa mennään ainakin kevätistuntokauden loppuun asti.

– Kunnioita korona-ajalle tehtyjä rajoituksia, vaikka ymmärrän halukkuutta päästä nopeammin normaaliin debattikeskusteluun. Se on aina mielenkiintoisempaa. Toivon hartaasti, että syksyllä pystymme palaamaan normaaliin.

Eduskunnan puhemies Anu Vehviläinen ryhtyi tiistaina puhemiehen vaaliin jälkeen tositoimiin ja johti ensimmäisenä päivänään eduskunnan lähetekeskustelua hallituksen neljännestä lisätalousarviosta.

Eduskunnan puhemiehen tehtävänä on taata edustajille salissa puheoikeus. Salista on tullut viime aikoina hollitupa, jossa arvokas käytös ja toisten oikeus puheeseen on ajoittain unohtunut. Vehviläinen painottaa edustajien kansalta saaman valtakirjan vahvuutta, eikä näe tarpeita olemassa olevien paimennuskeinojen uudistamiseen.

– Korostan jokaisen edustajan omaa vastuuta. Jokainen on edustaja on kuitenkin ihminen ja virheitä tapahtuu. Samalla tähän kuuluu se, että osaa fiksulla tavalla pahoitella ja pyytää anteeksi. Ei sitä tarvitse kirjoittaa pykälikköön.

Vehviläisen edeltäjä Matti Vanhanen käytti keppi-porkkana-menetelmää. Hän saattoi jakaa mölyämisen uhriksi joutuneelle edustajalle tuplamäärän puheaikaa. Vehviläisen suuhun ei istu sanat keppi-porkkana-menetelmä.

– Toivon, että puhemiehenä voin käydä edustajien kanssa kahdenkeskisiä keskusteluja. Kaiken ei aina tarvitse lähteä siitä, että ollaan julkisesti moittimassa.

Eduskunnan kirjoittamattomiin sääntöihin kuuluu, ettei eduskuntasalissa toista syytetä valehtelusta. Nyt tätäkin on tapahtunut. Vehviläisen mukaan onneksi harvoin.

– Jos sellaisesta saa sitten huomautusta, niin ihminen yleensä kyllä on halutessaan oppivainen.