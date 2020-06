Vanhat kollegat kertovat: Tällaista on työskennellä Matti Vanhasen kanssa

Ahkera ja tarkka puurtaja. Asiallinen tilannekomiikan taitaja. Luottaa alaisiinsa. Ainakin näillä sanoilla Vanhasen kanssa työskennelleet kuvaavat kollegaansa.

– Hallitusneuvottelut olivat loppusuoralla. Ohjelmasta laadittiin viimeisiä versioita. Papereita oli pinoiksi asti. Yksi mies istui Smolnan vintillä. Nosti tutulla tyylillään silmälasit otsalle, otti kynän vasempaan käteen ja luki tekstejä rivi riviltä. Korjasi ajatusvirheitä ja kirjoitusvirheitä, teki teräviä huomioita, kirjoitti keskustan kansanedustaja Annika Saarikko muistellen vuoden 2015 hallitusneuvotteluita Facebook-tililleen maanantaina.

Keskusta oli juuri ilmoittanut esittävänsä eduskunnan puhemiestä Matti Vanhasta uudeksi valtiovarainministeriksi pestistä eronneen Katri Kulmunin tilalle.

Vanhanen valittiin tehtävään tiistaina. Jo ennen valintaa sosiaalisessa mediassa alkoi pienimuotoinen Matti-hype, kun Vanhasen kanssa työskennelleet alkoivat jakaa somessa muistojaan pääministeristä. Vanhasta muisteltiin paitsi hyvällä, myös monissa kohuissa ryvettyneenä.

Vanhanen on ennen nykyistä pestiään toiminut puolustusministerinä vuonna 2003 Anneli Jäätteenmäen lyhytikäiseksi jääneessä hallituksessa. Jäätteenmäen eron jälkeen Vanhanen nousi pääministeriksi seuraavaksi kahdeksi kaudeksi.

Ensimmäisessä hallituksessa vuosina 2003–2007 hallituskumppaneina olivat Sdp ja Rkp, toisessa hallituksessa 2007–2010 kokoomus, Rkp ja vihreät.

Esimerkiksi Vanhasen kakkoshallituksen ulkoministerinä toiminut Alexander Stubb (kok) intoutui Twitterissä kehumaan Vanhasen otteita pääministerinä.

– Tuki hallituksen kaikkia ministereitä. Reilu. Onnea ja jaksamista tehtävään. Molempia tarvitaan, Stubb kirjoitti.

Tuoreemman esimerkin Vanhasen toiminnasta jakoi Twitterissä tiede- ja kulttuuriministeri Hanna Kososen (kesk) erityisavustaja Eeva Kärkkäinen. Kärkkäinen kirjoitti twiitissään, miten Vanhanen oli apuna hallitusneuvotteluissa myös viime vuonna.

– Vanhanen oli sparraamassa neuvotteluita. Hän luki hallitusohjelmaa läpi ja teki kommentteja. Jos jollakin oli mitä tahansa kysyttävää, hän vastasi.

Ilta-Sanomat selvitti muiden Vanhasen kanssa yhteistyötä tehneiden näkemyksiä Vanhasen kanssa työskentelemisestä.

Heinäluoma: Vanhasella vakauttava vaikutus

Varsinaista kritiikkiä ei tuoreelle valtiovarainministerille satele, edes muista puolueista. Vanhasen ykköshallituksen valtiovarainministerinä toiminut Eero Heinäluoma kuvailee Vanhasta hyväksi yhteistyökumppaniksi ja neuvottelijaksi.

Heinäluoma toimi valtiovarainministerinä ollessaan samalla myös puolueensa puheenjohtajana, joten yhteistyö Vanhasen kanssa oli erityisen tiivistä. Miehet ovat tunteneet toisensa jo paljon ennen yhteistä hallitustaivalta, aina 1970-luvulta asti.

Valtiovarainministeri Eero Heinäluoma (vas.) ja pääministeri Vanhanen tekivät tiivistä yhteistyötä hallituksessa. Heinäluoman mukaan pääministerin ja valtiovarainministerin suhde on aina erityinen.

Heinäluoma on nykyään Sdp:n europarlamentaarikko. Hän arvioi, että Vanhasen valinta voi vakauttaa tuulista hallitustyötä. Hän tietää Vanhasen tuntevan keskustan kentän ja tavoitteet hyvin, minkä hän uskoo kasvattavan keskustalaisten luottamusta hallitukseen.

Keskusta on Sanna Marinin (sd) hallituskauden aikana kipuillut useiden asiakysymysten kanssa. Vastakkainasetteluja on syntynyt etenkin keskustan ja vihreiden välille. Kulisseissa on myös huhuttu, että pääministerin ja Kulmunin välit eivät olisi parhaimmasta päästä. Puolueen puheenjohtajan Katri Kulmunin dramaattinen ero valtiovarainministerin paikalta kiihdytti hetkeksi huhuja keskustan tyytymättömyydestä hallitustoimintaan.

Heinäluoma uskoo, että Vanhanen tulee hyvin toimeen pääministeri Marinin kanssa, sillä vanhalla pääministerillä on aikaisempaa kokemusta valtiovarainministerin ja pääministerin välille muodostuvasta erityisestä suhteesta.

Ratkaisu löytyi kahvikupista

Konflikteilta ja erimielisyyksiltä ei kuitenkaan vältytty myöskään Vanhasen ensimmäisen hallituksen työssä. Heinäluoma muistaa, että Vanhanen hoiti mielipidekiistat ”siten, kuin ne pitäisikin hoitaa”.

– Hallitusyhteistyössä kaikki tuovat sen oman ajatuksensa ja sitten tehdään kompromisseja, joihin hän on kykenevä. Hän on avoin ja rakentava suhtautumisessaan, mikä on aina hallituksessa tärkeä asia.

Haastavissa tilanteissa kaivataan usein kyvykästä neuvottelijaa. Heinäluoma kertoo, että Vanhasella on poliittista ja psykologista silmää, mitä tarvittiin esimerkiksi silloin, kun kiista maaseuturahojen lisäyksistä oli jäytänyt hallituspuolueiden välejä jo pidemmän aikaa.

Keskusta halusi lisätä maaseutujen rahoitusta kompensaationa Euroopan unionin ratkaisusta maaseudun tukiohjelmiin. Heinäluoman mukaan kyse oli noin 100 miljoonasta eurosta. Asiaan ei oltu saatu muodostettua yhteistä kantaa hallituksessa.

Eero Heinäluoma valittiin europarlamenttiin kevään 2019 vaaleissa.

Pääministeri, valtiovarainministeri sekä Rkp:n puheenjohtaja ja loppukauden ympäristöministeri Stefan Wallin tapasivat usein pääministerin virkahuoneessa valtioneuvoston linnassa. Heinäluoma muistaa toivoneensa tapaamisiin tarjolle edes kahvia, mitä ei kuitenkaan Vanhasen mukaan voitu järjestää. Perustelu oli, että tila on Museoviraston, eikä tarjoilut siksi ole sallittuja.

Kerran Vanhanen kutsui valtiovarainministeri Heinäluoman ja silloisen maa- ja metsätalousministeri Juha Korkeaojan (kesk) huoneeseensa keskustelemaan kiistellyistä maaseuturahoista.

– Tulin pääministerin huoneeseen ja silmäni rävähtivät auki. Siellä odotti siis hienot kahvi- ja teepannut ja valtaisat voileivät. Sen jälkeen ymmärsin, että tämä taitaa olla aika tärkeä asia Vanhaselle, että saadaan sovittua.

– Juotiin kahvit ja syötiin leivät ja ratkaistiin asia, Heinäluoma muistelee nauraen.

Europarlamentaarikko muistuttaa, että Vanhasen asiallisuus ja ystävällinen lähestymistapa voivat luoda hänestä kiltin kuvan, mikä voi joissain tapauksissa johtaa myös harhaan.

– Hän vie määrätietoisesti kyllä keskustan asiaa myös eteenpäin ja sehän on ihan sallittua, Heinäluoma sanoo.

Järjestelmällisempi kuin Jäätteenmäki, vähemmän jämerä kuin Lipponen

Ratkaisuhakuisesta johtotavasta Vanhasta muistelee myös kansanedustaja ja silloinen oikeusministeri Johannes Koskinen (sd). Hän muistaa yhteistyön sujuneen mutkitta.

– Voisi sanoa, että Vanhasen toimintatavat olivat ennalta-arvattavammat ja järjestelmällisemmät, etenkin Jäätteenmäkeen verrattuna.

– Jos (Paavo) Lipposeen (sd) vertaa, ei hän ole yhtä jämerä johtotavassaan. Ratkaisunhakuisuudessaan kuitenkin samantyyppinen, Koskinen sanoo.

Paula Risikko ja Matti Vanhanen olivat tiiviissä yhteistyössä koko hallituskauden. Kuvassa he pitävät yhteistä tiedotustilaisuutta Kauhajoen kouluampumisen jälkeen vuonna 2008.

Vanhasen toisen hallituksen peruspalveluministeri Paula Risikko (kok) toteaa suoraan, että Vanhanen nousee hänen viiden hallituksen kokemustensa perusteella yhdeksi parhaimmista pääministereistä.

– Emme olleet hänelle kokoomuksen ministereitä, vaan hänen hallituksensa ministereitä. Ei ikinä tarvinnut ajatella, että hän olisi jossakin julkisessa tilaisuudessa vetänyt meiltä mattoa alta tai kohdellut epäoikeudenmukaisesti.

Paula Risikko arvostaa Vanhasta etenkin siksi, että hän kohteli kaikkia hallituksen ministereitä oikeudenmukaisesti.

Risikon mukaan Vanhanen ymmärsi yhteistyön merkityksen. Jos konfliktitilanteita syntyi, pääministeri laittoi kiistapukarit neuvottelemaan asiasta ensin keskenään ennen kuin puuttui itse asiaan tai vei asian käsiteltäväksi puoluejohtajien kesken.

Silloinen peruspalveluministeri muistelee, että Vanhanen ei koskaan tyrmännyt ideoita suoralta kädeltä, vaan jäi pohtimaan asioita. Hän otti aina vakavasti ministerien esittämät asiat. Jotain huumoriakin pääministeristä kyllä irtosi, vaikka Risikon mukaan hallituksen käsittelemät asiat olivat kaudella usein sieltä vakavammasta päästä.

Timo Laaninen (vas.) kirjoitti pitkään tuntemastaan Matti Vanhasesta vaalikirjan Se on ihan Matti vuoden 2006 presidentinvaalien alla.

Vanhanen ei kerro pitkiä kaskuja

Yhteensä kymmenen vuotta lähes päivittäin Vanhasen kanssa yhteyksissä ollut entinen puoluesihteeri ja Vanhasen erityisavustajanakin työskennellyt Timo Laaninen vakuuttaa, että kyllä Vanhasesta humoristisempikin puoli löytyy.

– Julkisuudessa voi saada vähän tosikon vaikutelman, mutta kyllä siellä on semmoista huumoria taustalla, joka työyhteisössäkin tulee monissa tilanteissa esille. Ei ole pitkien kaskujen kertoja, vaan tekee napakoita huomioita asioista, ihmisistä ja tilanteista.

Laaninen kertoo tutustuneensa Vanhaseen jo keskustanuorissa. Hän toimi Vanhasen erityisavustajana tämän ensimmäisen hallituskauden ajan. Vuonna 2005 ilmestyi Laanisen kirjoittama teos Se on ihan Matti, joka pohjusti Vanhasen presidentinvaalikampanjaa. Nykyään Laaninen on Malmin seurakunnan pappi, eikä puolueen päivittäisessä toiminnassa enää mukana.

Laaninen vaihtoi politiikasta pappeuteen. Hän toimii nykyään Malmin seurakunnan projektipappina.

Hän kuvailee Vanhasta tunnolliseksi, luotettavaksi ja pitkäpinnaiseksi. Hän uskoo, että kun Vanhanen tiedotustilaisuudessa sanoi ottaneensa paikan vastaan vastuuntunnosta, hän myös tarkoitti sitä.

– Kukapa muuten lähtisi tasavallan kakkospaikalta. Paikalta, jossa voi hyvin vapaasti määritellä oman ajankäyttönsä ja kiinnostuksen kohteensa. Hänellä varmaan oli hyvin selkeä idea siitä, miten hän siinä tehtävässä olisi halunnut toimia. Siitä sitten vaihtaa sellaiseen tehtävään, jossa on päivittäinen seuranta ja paine ja kovat kalenterit päällä.

– Kyllä jonkinlaista kiinnostustakin tehtävää kohden on täytynyt toki olla. Ei häntä siihen pakottaakaan ole voitu.

Laaninen kertoo itse arvelleensa Kulmunin erosta lähtien, että valinta kohdistuisi Vanhaseen.

Liisa Hyssälä (vas.) toimi ministerinä Vanhasen molemmissa hallituksissa. Hän kiittelee Vanhasta siitä, että hän oli aina perehtynyt asiaan.

”Siinä hän nyt on, sinut elämän ja tehtävän kanssa”

Vanhasen molemmissa hallituksissa istunut Liisa Hyssälä (kesk) muistaa, että silloisen pääministerin kyvyt paljastuivat hänelle budjettiriihessä. Vanhanen oli hallinnut useamman ministeriön ja alan pykälät ja luvut moitteettomasti.

Hyssälä kantoi ensimmäisessä hallituksessa peruspalveluministerin salkkua ja toisessa hän toimi sosiaali- ja terveysministerinä.

Hän arvelee, että valtiovarainministerin analyyttinen, ”tutkijamainen” ote, olisi peräisin Vanhasen tutkijana työskennelleeltä isältä. Vanhasen isä Tatu Vanhanen oli politiikan tutkija ja dosentti.

Liisa Hyssälä työskenteli eduskuntauransa jälkeen Kelan pääjohtajana ja on nyt Sitran neuvonantajana. Kuva vuodelta 2018.

Asiapuolen lisäksi Vanhanen hallitsee Hyssälän mukaan myös julkisuudessa esiintymisen ja tulee muiden kanssa hyvin toimeen.

– Paineensietokyky oli kovaa luokkaa. Oli paljon erilaisia tapahtumia, mitkä liittyivät erilaisiin julkisuudessa olleisiin asioihin. Onhan politiikka kova laji. Kun sanotaan, että pitää olla niin kova nahka, että nahka jää pystyyn, vaikka ihminen sisältä on hävinnyt, niin Vanhasen kohdalla näin voi sanoa. Kovaa oli se pyöritys. Ei siinä helpolla ole päässyt.

Vanhasen hallituskausille sattui paitsi maailmanlaajuinen finanssikriisi, sikainfluenssa ja kouluammuskelut, myös keskustalle ja henkilökohtaisesti pääministerillekin kiusallisia kohuja mm. hänen yksityiselämästään.

Nämä mielessään Hyssälä kertoo liikuttuneensa uuden valtiovarainministerin tiedotustilaisuutta seuratessaan.

– Miten tyyni, vakaa rauhallinen ja kypsä ihminen siinä oli koko Suomen edessä. Suorastaan liikutuin, kun ajattelin historiaa ja taustaa. Siinä hän nyt on, sinut elämän ja tehtävän kanssa, yhteiskunnan kanssa.