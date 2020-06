Setä Arkadia: Persujen kohuhahmot eivät Timo Soinille kelvanneet – Halla-aholle kelpasivat

Perussuomalaisten ympärille kohun nostaneet Ano Turtiainen ja Jukka Hankamäki ovat Jussi Halla-aholle samanlainen riippa kuin Halla-aho oli Timo Soinille, summailee Setä Arkadia alias Timo Haapala. Soinille kyseiset sankarpojat eivät kelvanneet: Turtiainen ei päässyt ehdokkaaksi, Hankamäki ei koko puolueeseen.

Setä Arkadia on seurannut lievästi huvittuneena, miten perussuomalaisten Jussi Halla-aho on ajautunut sankareittensa kanssa samaan liemeen kuin edeltäjänsä Timo Soini erään Jussi Halla-ahon kanssa.

Halla-aho on kiemurrellut kuin mato koukussa puolueen Suuren Tutkijan ja Filosofin Jukka Hankamäen naisvihaisen kohukirjan Totuus kiihottaa kommentoinnissaan. Halla-aho oli persujen ajatushautomon (ajatushautaamo?) Suomen Perustan järjestämässä kirjainfossa vielä polleana, mutta yrittää nyt puolivillaisesti sanoutua kirjan törkeyksistä itseään irti. Herra Hankamäen mukaan persujohto seisoi kirjan takana vielä ennen kohua (IS 11.6.).

Kaiken lisäksi Halla-aho joukkoineen on saanut aikaan tämänkin ilmiön Suomen politiikkaan: Vaikka eduskunnassa on 123 edustajan porvarienemmistö, suuri osa kansasta luulee, ettei siellä ole muita kuin vihreitä ja vasemmistoliittolaisia ja jokunen demari – eli vasemmistoenemmistö. Kyse on siitä, ettei kukaan porvaripuolella uskalla ajatellakaan yhteistyötä persuporukan kanssa. Vaikka Ano Turtiainen sai potkut ryhmästä ja kohta puolueesta, jonossa on liuta uusia anoturtiaisia omalaatuisine temppuineen.

Jussi Halla-aho puhui viime maanantaina perussuomalaisten järjestämässä tilaisuudessa, jossa julkistettiin myös naisia solvaava kohuteos. Perussuomalaisen ajatuspajan tuottama, Jukka Hankamäen kirjoittama kirja vedettiin kohun myötä pois markkinoilta.

Mainittakoon, että Timo Soinin aikana Ano Turtiainen ei kelvannut edes puolueen ehdokkaaksi eikä Hankamäki edes jäseneksi. Halla-aholle molemmat kävivät heti.

Kaikille persujen äärilaitojen edustajille on toki silkastaan iloinen asia, jos että nimi mainitaan, oli se hyvässä tai huonossa yhteydessä.

Hallituksen kansliapäällikköfarssi etenee mistä Setä Arkadiakin lausuu ilonsa. Demarit saivat TEM:n kansliapäälliköksi oman uskollisen poikansa Raimo Luoman (sd), Antti Rinteen (sd) kaksinkertaisen valtiosihteerin.

Farssien farssissa eli valtiovarainministerin kansliapäällikköratkaisussa ei ole sen sijaan päästy puusta pitkälle, joten nykyinen kansliapäällikkö Martti Hetemäki aloittaa kesäkuun lopussa jo kolmannen jatkokautensa, joka kestää näillä näkymin syyskuun loppuun. Mutta minkä vuoden?

Hetemäki on käytännöllisesti katsoen Suomen ainoa poliittinen vanki, jota hallitus ei päästä vapauteen ja työelämäprofessoriksi haistelemaan kaipaamiansa raikkaita tuulia.

Valtioneuvoston linnan vankina olevalle Hetemäelle löytyy historiallisia kansainvälisiä esikuvia. Esimerkiksi Monte Criston kreivi, jonka tarinan Alexandre Dumas kertoo. Siinä päähenkilö Edmond Dantès joutuu väärän todistuksen perusteella Ifin vankilaan Marseillen edustalle, josta hän pääsee pakenemaan kuin ihmeen kaupalla. Myös Towerin linnassa Lontoossa ehti virua monia syyttömiä.

Suomessa kuvaavin esimerkki Hetemäen kohtalosta löytyy Tuntemattomasta Sotilaasta, kun sotamies Honkajoki kysyy korpraali Määtältä, onko tämä kuullut eräästä onnettomasta vartiomiehestä:

– Vaan ainahan niistä. Toissapäivänä kuuluu Miljoonalla muuan saaneen piiskan kranaatin päähänsä.

– Kieltämättä onneton tapaus. Mutta minä tarkoitin Suomen Yleisradion vartiomiestä. Eikö korpraali ole kuullut hänen valitustaan. Minulle tulee aina sanomattoman paha olo, kun kuulen hänen vaikealla äänellä valittavan: Mä vartiossa seison näin yössä yksinäin. Minä en käsitä, miten on luvallista pitää yhtä miestä jatkuvasti vartiossa. Vaihtoa ei kuulu. Todella järkyttävä tapaus.

Nyt seurataan, pitääkö valtiovarainministeri Matti Vanhanen kiinni kepun ehdokkaasta alivaltiosihteeri Päivi Nergistä vielä syksyllä, vaan hyväksyykö hän kompromissina paikalle kokoomustaustaisen Leena Mörttisen valtiovarainministeriön rahoitusmarkkinaosastolta. Demareillakin on niin huono ehdokaskaarti, että jopa porvari-Mörttinen on alkanut kuulostaa hyvältä.

Ps 1.Ruotsalaiset ottivat kunnolla nokkiinsa Suomen koronarajoituksista, kun ylvästä kuningaskuntaa pidetään pannassa. Suuttumus saattaa olla jopa niin syvä, että swedut kieltäytyvät myymästä Suomelle Gripen-hävittäjiään.