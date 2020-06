Perustuslakivaliokunta: Valtioneuvoston pyyntö vaieta EU:n jättielvytyksen selvityksestä ongelmallinen – suora lähetys käynnissä

Valiokunnan mukaan Valtioneuvoston vaiteliaisuuspyyntö on laajuudeltaan ja kestoltaan perustuslain kannalta ongelmallinen.

Perustuslakivaliokunnan mukaan EU:n elpymissuunnitelma ei välttämättä ole kaikilta osin EU:n oikeuden mukainen.

Suora lähetys suuren valiokunnan puheenjohtajan Satu Hassin (vihr) tiedotustilaisuudesta on katsottavissa jutun alussa olevalta videolta. Eduskunnan suuri valiokunta käsitteli kello 13.30 alkaneessa kokouksessaan eduskunnan kantaa EU:n elpymissuunnitelmaa koskeviin neuvotteluihin.

Kaikkiaan komission ehdotukset edustavat valiokunnan mielestä laadullisesti ja rahoituksen määrän osalta uudenlaista elementtiä unionin toiminnassa.

– Valtioneuvoston on syytä varmistua, että sääntelylle on asianmukainen oikeusperusta EU-oikeudessa, lausunnossa kirjoitetaan.

Valiokunta kiinnitti huomiota myös siihen, että Suomen vastuuta ja sen toteutumisen riskiä on mahdoton arvioida, koska se pitkän kestoajanvuoksi koostuu useista tulevaisuuteen sijoittuvista epävarmoista tapahtumista. Suomen valtion vastuun yläraja tulee sen mukaan määritellä tarkasti.

– Suomen vastuut eivät saa kasvaa ainakaan tavalla, joka voisi vaarantaa budjettisuvereniteetin tai valtion perustuslaillisten velvoitteiden toteutuminen.

Valiokunta on valtioneuvoston kanssa samaa mieltä siitä, että elpymisvälineeseen tulee tehdä keskeisiä muutoksia. Valtioneuvoston ei tule sitoutua edistämään tai hyväksymään unionin nyt ehdotettua lainanottoa ja jäsenvaltion siihen kytkeytyvää vastuuta avustusmuotoisista tukivälineistä.

Perustuslakivaliokunnan mukaan myös Valtioneuvoston viime viikon torstaina 4. kesäkuuta antamaan E-kirjelmään sisältyi sisällöllisesti ja ajallisesti laaja vaiteliaisuuspyyntö, joka on erityisesti asian merkitys huomioiden laajuudeltaan ja kestoltaan perustuslain kannalta ongelmallinen.

Valtioneuvosto vaati viime viikolla eduskunnalta vaiteliaisuutta koskien laatimaansa komission ehdottamaa 750 miljardin euron hätärahoitusta koskevaa selvitystä. Se perustelee asiaa tiedotteessaan sillä, että elpymissuunnitelmasta annettu E-kirje sisältää myös Suomen tarkempia neuvottelukantoja, jotka halutaan turvata.

Vaiteliaisuuspyyntö kohdistuu eduskunnalle lähetettyyn asiakirja-aineistoon kokonaisuudessaan.

Perustuslakivaliokunnan tuoreen lausunnon mukaan vaiteliaisuuspyynnössä on kuitenkin yksilöitävä, mitkä asiakirjan sisältämät tiedot edellyttävät vaiteliaisuuden noudattamista ja rajattava vaiteliaisuuspyyntö koskemaan ainoastaan näitä tietoja.

Perustuslakivaliokunnan mukaan nyt käsillä olevassa asiassa ei voida perustaa valtioneuvoston pyynnön mukaista laajaa, erittelemätöntä ja pitkäkestoista vaiteliaisuutta.

Perustuslakivaliokunta kiinnittää valtioneuvoston vakavaa huomiota asiaan.

Vaiteliaisuuspyynnön keston osalta valtioneuvoston kanslia katsoo, että peruste vaiteliaisuuden ylläpitämiselle on olemassa siihen saakka, kunnes rahoituskehysneuvottelut neuvostossa on saatettu päätökseen.

Suuri valiokunta on perustuslakivaliokunnalle antamassaan lausunnossaan eduskunnan perustuslaissa turvatun tiedonsaantioikeuden toteutumisesta kiinnittänyt huomiota siihen, että on ollut tilanteita, joissa riittävästi täsmentämätön vaiteliaisuuspyyntö ja -määräys on tarpeettomasti vaikeuttanut julkista keskustelua tärkeästä asiasta.

Perustuslakivaliokunta päätyi jo viime viikolla antamassaan pöytäkirjalinjauksessa kritisoimaan valtioneuvoston poikkeuksellista päätöstä salata EU-komission hätärahoitusta koskeva selvitys.

Valiokunnan varapuheenjohtaja Antti Häkkäsen (kok) mukaan tilanne oli viime perjantaina sietämätön, sillä selvitystä ei saatu edes asiantuntijoiden käyttöön.

– Tämä 750 miljardin elvytysrahasto on jättimäinen asia. Se muuttaa koko EU:n luonteen toisenlaiseksi ja tuo Suomelle merkittäviä uusia vastuita. Kyse on viime kädessä siitä, mitä tapahtuu unionin yhdelle ydinpilarille, jäsenvaltioiden vastuulle omasta talouspolitiikastaan. Nyt yhteiskunnallinen keskustelu vaimenee, jos asiakirjoja salataan liikaa, Häkkänen ihmetteli.

– Se herättää jo epäilyksiä näin suuressa asiassa.