IS-haastattelu: Tragedioista selvinnyt eduskunnan uusi puhemies Anu Vehviläinen lähettää koronakurimuksen vuoksi vaikeuksiin joutuneille suomalaisille väkevän viestin. Apua pitää uskaltaa pyytää. Niin hän teki itsekin.

Eduskunnan uusi puhemies Anu Vehviläinen (kesk) kannustaa koronan vuoksi vaikeaa tilanteisiin joutuneita suomalaisia hakemaan aikaisessa vaiheessa apua. Vehviläinen on itse selvinnyt kahdesta suuresta tragediasta. Hänen isänsä teki itsemurhan tyttären ollessa 11-vuotias ja marraskuussa 2011 hänen poliisimiehensä Timo teki itsemurhan kesken poliisilaitoksen pikkujoulujen. Vehviläisen poika Tatu oli tuolloin myös 11-vuotias. Vehviläisellä onkin vahva viesti niille suomalaiselle, joiden elämää koronakurimus on synkistänyt kovakouraisesti.

– Pitää uskaltaa pyytää apua. Olen tehnyt niin itsekin niin, Vehviläinen sanoo.

Hän on kertonut avoimesti hakeneensa apua miehensä kuoleman jälkeen terapiasta. Vehviläisen mukaan suomalaisia vaivaa häveliäs sinnittelykulttuuri.

– Kynnys on korkea. Ajatellaan, että kyllä minä sisulla tämänkin asian tästä hoidan. Vaikka jo viikkoja olen yöt valvonut, niin tästä selviän. Kun ihminen menee tiettyyn pisteeseen, hän ei enää itse edes pysty arvioimaan, miten hän selviää.

Suomessa ei toistaiseksi ole nähty 90-luvun kaltaista konkurssiaaltoa, jossa moni yrittäjä riisti henkensä. Se ei silti tarkoita, etteikö korona ole tuonut mittavaa pahoinvointia.

– Koronan varjot ovat pitkät. Vaikka tämä menisi niin onnellisesti, että koronan toista aaltoa, ei tulisi, on moni tullut lomautetuksi, jäänyt työttömäksi tai joutunut lopettamaan yritystoiminnan. Jos olet menettänyt työn tai yritys ei enää kanna asiakkaiden kadottua, se ei voi olla meillä enää häpeä. Jokaisella ihmisellä on aito ihmisarvo ja oikeus jatkaa elämää tässä yhteiskunnassa.

Helsingissä avioerot ovat nousseet 30 prosenttia. Vehviläinen on etätöiden kannattaja, mutta ne ovat myös synnyttäneet perheissä kriisejä. Koulujen etäopetus koetteli monia vaikeassa tilanteessa olleita nuoria. Vehviläinen kannustaa hakemaan matalalla kynnyksellä apua muualtakin kuin vastaanotoilta. Hän nostaa esiin kriisiavun etäpalveluja, lasten ja nuorten puhelin- ja nettipalveluita. Niistä apua saa nopeastikin.

Tällainen Vehviläinen on ajatellut puhemiehenä olla. Omin sanoin humaani yhteiskunnallisen keskustelun herättelijä.

– Koskaan aiemmin meillä ei ole ollut talous ja terveys niin sidoksissa toisiinsa kuin nyt koronakeväänä. Puhemiehen asia on osallistua arvokeskusteluun siitä, millainen on meille kaikille hyvä Suomi.

Vehviläisellä on koronaan liittyen viesti tuleviin keskusteluihin.

– Meidän ei enää koskaan pidä suhtautua epidemioihin vähättelevästi. Ei koskaan. Emme ole niin tehneet tähän astikaan, mutta tulimme tietyllä tavalla myös yllätetyksi. Se vyöryi vasta Etelä-Euroopasta meidän syliimme, kun näimme kuvia miten stadioneita laitettiin ruumishuoneiksi.

Anu ei ole päässyt helpolla. Ei oikeastaan missään. Ja siksi hän on Anu.

Perhevapaalla oleva tiede- ja kulttuuriministeri Annika Saarikko (kesk) tiivisti näin monien Vehviläisen tuntevien ajatukset, kun tämä valittiin tiistaina valtakunnan hierarkian toiseksi korkeimmalle paikalle eduskunnan viidenneksi naispuoliseksi puhemieheksi.

Tällä kertaa kohtalo puuttui Vehviläisen elämään tarjoamalla uuden ja iloisella tavalla yllättävän käänteen. Vehviläinen myöntää näin isossa käänteessä pohtivansa elämänsä polkua kyseiseen pisteeseen. Nouseeko niissä pohdinnoissa esiin myös se, mitä edesmennyt aviomies Timo tästä ajattelisi?

Vehviläisen pulppuava puhe vaimenee hetkeksi.

– Hän antaisi varmasti täyden tuen. Samalla tavalla kuin armeijassa oleva poikani Tatu.

Kun keskustan ympärillä kuhisi ja alkoi näyttää siltä, että Vehviläisestä tulee eduskunnan puhemies valtiovarainministeriksi siirtyneen Matti Vanhasen (kesk) paikalle, hän laittoi metsäkeikalla olleelle Tatulle varoitusviestiä armeijaan.

– Niinisalosta tuli Tatulta vain viestiä, että se tehtävähän sinulle hyvin sopii. Hän on hyvin pragmaattinen, Vehviläinen naurahtaa lämpimästi.

Vehviläinen sanoo, ettei hän oikeastaan koskaan erityisesti ole haaveillut juuri puhemiehen tehtävästä. Hän varoo muutenkin suunnittelemista turhan pitkälle. Elämä on opettanut siihen. Vehviläinen aloitti kansanedustajana 1995, mutta putosi eduskunnasta 2003 vaaleissa. Paluun hän teki 2007.

– Vaikka olen pitkään ollut politiikassa, eniten olen aina tavoitellut sitä, että saan kansanedustajan valtakirjan uusittua. Varmasti erityisesti siksi, että olen kerran myös pudonnut eduskunnasta. Olen ymmärtänyt, että siihen pitää tehdä kovasti työtä. Se on tuonut nöyryyttä, että asioita ei hirveästi kannata suunnitella liian pitkälle.

Pilkuntarkassa ministeriuran tai muun suunnittelussa on se vaara, että voi käydä huonosti.

– Ymmärrän kunnianhimoisuuden ja määrätietoisuuden, mutta jos politiikassa tekee hirvittävän laskelmoivasti asioita ja ajattelee vain sitä, miten minä pääsisin eteenpäin, pettymykset voivat olla todella suuria. Minusta on hyvä ajatella asioita vähän rennosti. Jos asioita tapahtuu, niin sitten niitä tapahtuu.

Vehviläinen istuu eduskunnassa puhemiehen arvokkuutta henkivässä huoneessa. Tuoreesta valinnasta kielivät värikkäät kukkakimput siellä täällä maljakoissaan. Vehviläinen on vauhdikkaista tapahtumista yhä vähän hämillään. Hän sai puhemiehen vaalissa tehtävään eduskunnan etätöistä huolimatta varsin laajan kannatuksen yli oppositiorajan: 167 ääntä. Erityisesti siksi Vehviläinen käy työhönsä ilo ja kiitos rinnassa.

– Suhtaudun tehtävään vakavuudella. Saamani tuki velvoittaa minua olemaan kaikkien kansanedustajien puhemies, jonka tietenkin muutkin puhemiehet omalta osaltaan ymmärtävät. Asioissa auttaa aina myös, että on motivoitunut ja innostunut. Saa tehtävässä ilokin näkyä.

Kun keskusta viime keväänä Vehviläisen sanoin ”yllätyksellisesti” lähti Antti Rinteen (sd) hallituksen toiseksi suurimmaksi puolueeksi, Vehviläinen tuki julkisesti Vanhasta puhemieheksi ”ehdottomasti parhaana vaihtoehtona”.

– Niin ajattelin nytkin, mutta näin ne tilanteet sitten pyörähtivät. En voi sanoa, että olisin ajatellut, että voi kun joskus olisin puhemies. Nyt olen hirveän otettu saamastani luottamuksesta.

Keskustan riveistä on kerrottu IS:lle, että puolue olisi tuoreissa valinnoissaan liikkeellä pidemmällä tähtäimellä. Puhemies valitaan aina valtiopäivien avajaisissa, mutta Vehviläisen olisi kaavailtu istuvan pallilla kauden loppuun. Samoin myös Vanhasta olisi aseteltu valtionvarainministeriksi pidemmällä tähtäimellä.

– Kun minut on juuri nimitetty, en tässä kohtaa ajattele sitä, kuinka paljon minulla on tehtävässä aikaa. Puhemiehistö valitaan jokaisten valtiopäivien alussa. Kaikkihan riippuu aina kaikesta, Vehviläinen kuittaa.

Uusi puhemies on perin juurin aamuihmisiä, mutta nyt hänen on yritettävä kääntää sisäistä kelloaan eduskunnan usein pitkälle iltaan venyviin aikatauluihin sopivaksi. On opeteltava nukkumaan aamuisin pidempään. Yöistuntoja eduskunnassa on enää harvoin toisin kuin Vehviläisen aloittaessa kansanedustajana.

– Eduskuntatyö on minusta nykyisin aika hyvin rytmitetty.

Puhemiehenä päivän politiikan tekeminen jää syrjään. Kuinka vaikeaa se tulee olemaan?

– Sanon pilke silmäkulmassa, että nähtäväksi jää, mutta enköhän siihen kykene, Vehviläinen nauraa heleästi.

Kuluneet vuodet politiikassa ovat muovanneet Vehviläistä enemmän ryhmäpelaajaksi. Nuorempana hän myöntää suhtautuneensa asioihin minä-keskeisemmin. Vehviläinen on ollut kolmessa hallituksessa ministerinä yhteensä kahdeksan vuotta: liikenneministerinä ja viimeksi kunta- ja uudistusministerinä. Ministeriydet ovat olleet hienoja kokemuksia, mutta kuluttavia.

– Jos joku sanoo, että ei ministerikauden jälkeen yhtään väsytä, niin en ihan heti sitä usko.

Vehviläinen sanoo huomanneensa hallituksen ministereissä hienoista väsymystä koronakevään edetessä. Hän tuntee myötätuntoa ja toivottaa voimia.

Riitta Uosukainen (kok), Anneli Jäätteenmäki (kesk), Maria Lohela (ps), Paula Risikko (kok). Suomen valtiohierarkian toiseksi korkeimmassa tehtävässä on ollut vain neljä naista ennen Vehviläistä.

Heistä Uosukainen nykyoloihin verrattuna varsin pitkään: kaksi vaalikautta. Uosukainen valittiin tehtävään samana vuonna kuin Vehviläinen eduskuntaan.

Vehviläisen mukaan pitkässä linjassa hyvin miehinen politiikka on mennyt parissakymmenessä vuodessa paljon eteenpäin. Tehtävässä voi olla mies tai nainen.

– Sekin on mahdollista, että koko puhemiehistö on ollut naisia. Riitan aikana siellä oli (vuonna 1996) hänen lisäkseen Sirkka-Liisa Anttila ja Kerttu Törnqvist. Nyt sitten niin ei ollut. Pidän aina hyvänä, että on sekä miehiä että naisia. Tietysti ajattelen, että toivottavasti minua ei ole valittu vain naisena, vaan oman kokemukseni vuoksi.

Suomalaisessa politiikassa on eletty varsin turbulentteja vuosia. Tällä hallituskaudella sekä pääministeri Rinteen että valtionvarainministeri Katri Kulmuni (kesk) eroihin liittyi moraalisia kysymyksiä.

Erot ovat olleet omiaan rapauttamaan jo muutenkin toreissaan olevaa kansalaisten luottamusta politiikkaan ja poliitikkoihin. Vehviläinen sanoo suoraan, että uskon palauttaminen on edustajista itsestään kiinni.

– On meidän oma tehtävämme edistää hyvää keskustelukulttuuria ja laajan luottamuksen palauttamisessa vastuu toiminnastamme on meillä jokaisella itsellämme.

Vehviläinen muistuttaa myös armollisuudesta. Jokaisen uralta löytyy asioita ja käytöstä, joista ei ole täysin ylpeä.

– Elämään ylipäätään kuuluu, että kaikki ponnistukset eivät satu lankulle. Silloin jokaisen meistä pitäisi osata arvioida omaa toimintaansa ja olla armollinen myös toisia kohtaan. Ihmisen ei pidä menettää ihmisarvoaan, vaikka olisi kohussa mukana.

Vehviläinen kuvaa maailman muutosta sanomalle, että ennen elettiin kuin hidastetussa filmissä. Nyt sosiaalisen median myötä kaikki tapahtuu ja etenee järkyttävän nopeasti. Kun Vehviläinen aloitti kansanedustajan, oli iso asia, että koko eduskuntaryhmä teki yhteisen kirjallisen kannanoton tiettyyn asiaan.

– Nyt se kanta tulee siinä, kun Twitteriin päräytät pari lausetta ihan pääministeriä myöten. Ajattelen, että läpinäkyvyys ja avoimuus ovat todella tärkeitä ja meiltä vaaditaan sitä. Se on oikein, mutta hektisyyden vuoksi välillä tulee myös huteja ja vikalaukauksia.

Vehviläinen toimi ennen puhemiehen tehtävää eduskunnan sosiaali- ja terveysvaliokunnan puheenjohtajana. Hän on nostanut koko koronakriisin ajan esiin yli 70-vuotiaiden jaksamista koronarajoitusten keskellä. Hän perää hallituksen tiedepaneelin löydösten pohjalta keskustelua siitä, ketkä kriisissä erityisesti tarvitsisivat apua.

– Puhemiehen tehtävä on pitää esillä esimerkiksi kysymyksiä, kenestä meidän päättäjinä pitäisi nyt olla huolissaan.

Yli 70-vuotiaille annettua suositusta karanteenin omaisista oloista on höllennetty, kun tautitilanne on Suomessa lieventynyt. Vehviläisen kotiseudulla Pohjois-Karjalassa tartuntoja ei ole reiluun kuukauteen yhtäkään.

– Nyt kesällä on helposti arkijärkeä käyttäen järjestettävissä, että lapsenlapset voivat tavata mummeja ja ukkejaan. Tautiriski siinä, jos ilomantsilainen mummi tapaa ilomantsilaisia lapsenlapsiaan on minimaalinen. Hyvä, että käsienpesu otettiin tosissaan. Ei meillä tullut influenssa-aaltokaan, kun pidimme niin hyvin hygieniasta kiinni.

Vehviläinen painottaa tapaamista jokaisen omaa harkintaa ja vastuuta. Samalla hän alleviivaa, että tilanne ei vielä ole ohi.

Korona on syönyt Sanna Marinin (sd) hallituksen aikaa hallitusohjelman muilta lainsäädäntöhankkeilta. Vehviläisen mukaan on täysin hallituksen asia, haluaako se edelleen pyrki tuomaan kaikki hallitusohjelman uudistukset eduskuntaan. Vehviläinen arvioi Marinin olevan hyvin selvillä edessä olevista haasteista.

– Kevät on vienyt hallitukselta todella paljon energiaa. Arvioni omalla ministerikokemuksellani on, että kaikkea ei ehditä viedä eteenpäin. Sellaista keskusteluahan on jo käyty, että asiaa katsotaan budjettiriihen tienoilla. Asia on tietenkin täysin hallituksen käsissä.

Hallituksen perjantaina sote-uudistukselle esittelemät askelmerkit jäivät Kulmunin ministerieron jälkeisen kuohunnan jalkoihin. Sotesta tuli viime hallituskaudella ikiliikkuja, joka seilasi kovassa aikataulupaineessa ministeriöiden ja eduskunnan valiokuntien väliä. Lopulta pääministeri Juha Sipilä (kesk) nosti kädet pystyyn: maakunta- ja sote-uudistusta ei saataisi eduskunnasta ulos. Marinin hallituksen tavoitteena on saada soten lakiesitykset eduskuntaan ennen joulutaukoa.

Monissa sote-liemissä keitetty Vehiläinen on luottavainen, että tällä kertaa sote syntyy.

– Se on nyt hallitumpi ja kapeampi kokonaisuus, joten myös käsittely on sitä. Siinä on paljon samoja elementtejä kuin viime kaudella eduskunnassa kaatuneessa esityksessä, joten kaikki perustuslakivaliokuntaan menevät asiat eivät enää ole uusia. Uskallan olla toiveikas.

Viime hallituskaudella sotesta tuli sosiaali- ja terveysvaliokunnassa opposition ruman viivytyspelin kohde. Puhemies Paula Risikko joutui selvittelemään sen myrkyllistä ilmapiiriä.

– Luotan siihen, että kun seitsemäs tai kahdeksas hallitus tätä tekee, niin se halutaan talosta viimein ulos, Vehviläinen kuittaa epäilyt pelin äitymisestä taas rumaksi.

Vehviläinen sanoi puhemieheksi valintansa jälkeen, että hän haluaa parantaa eduskunnan ja valtioneuvoston välistä ymmärrystä. Sote-uudistus kosketti viime hallituskaudella kahdeksaa ministeriötä, eikä niissä kaikissa aina välttämättä mennä samaan suuntaan vaan ollaan omissa siiloissa.

– Arvioni on, että tässä vuorovaikutuksessa meillä on entisestään parannettavaa.

Perustuslakivaliokunta on tällä hallituskaudella muistuttanut, että hallituksen työssä on näkynyt kiire, eikä kaikkia asioita ole otettu huomioon. Vehviläinen johti viime tiistaihin asti sosiaali- ja terveysvaliokuntaa, joka sekin on esittänyt vastaavia huomioita omissa mietinnöissään. Koronan vuoksi asioita ei ole pystytty valmistelemaan normaaleiden lausuntokierrosten aikapuulla.

– Sanon tästä keväästä kuitenkin, että pitää olla armollinen hallitukselle. Jos katsotaan, miten olemme tämän koronakriisin aikana pärjänneet, niin hyvin olemme pärjänneet täällä eduskunnassakin.

Vehviläinen pitää todennäköisenä, että eduskunta pääsee aloittamaan kesätaukonsa normaalisti heinäkuun alussa. Poikkeuksellisena kesänä puhemiehen oma loma kuluu normaaliin tapaan mökillä Höytiäisen rannalla Kontiolahdella. Sinne seuraksi tulee Tatu.

Kun Vehviläinen nousi 2007 takaisin eduskuntaan, jäi Tatu Joensuuhun käymään koulua ja mummi huolehti hänestä. Syksyllä äiti ja poika asuvat viikotkin pitkästä aikaa samassa kaupungissa. Tatu aloitta Helsingin yliopistossa taloustieteen opinnot ja on jo löytänyt opiskelija-asunnon.

– Se on ensi syksyä ajatellen ihana asia. Minun läheisin ja rakkain ihmiseni on kanssani samassa kaupungissa.

Vehviläinen valmistautuu lähtemään eduskunnan istuntoon johtamaan puhetta. Puhemiehen paikalla istuminen on tuntunut jännittävältä: sieltä eduskunnan näkee aivan uudelta katsantokannalta.