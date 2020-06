Näin Jussi Halla-aho kommentoi perussuomalaisten ajatuspajan julkaisemaa kirjaa – ”Ei sellaisia ole järkevä mennä painamaan kirjaan”

Perussuomalaisiin kytkeytyneen ajatuspajan julkaisussa esitetyt ajatukset sokerideittailusta ja raiskauksista eivät edusta puolueen näkemyksiä, Jussi Halla-aho sanoo.

Perussuomalaisten puheenjohtajan Jussi Halla-ahon mukaan puoluetta lähellä olevan ajatuspajan julkaisujen sisällön läpikäymisestä vastaa viime kädessä ajatuspajan toiminnanjohtaja.

Ajatuspaja Suomen Perusta julkaisi maanantaina Jukka Hankamäen kirjan Totuus kiihottaa, jossa muun muassa selitetään grooming-ilmiötä eli lasten houkuttelemista seksiin naisten pihtauspolitiikalla.

Jussi Halla-aho, edustavatko kirjassa esitetyt näkemykset perussuomalaisen puoleen ajatuksia naisista ja seksuaalisesta kanssakäymisestä?

– Perussuomalaisten linjat löytyvät puoleen ohjelmasta ja puolueen kannanotoista. Jukka Hankamäen kirjoittamat näkemykset edustavat Jukka Hankamäen näkemyksiä, Halla-aho sanoo.

Voitteko avata puolueen ja ajatuspajan suhdetta?

– Ajatuspaja on puolueeseen kytkeytynyt mutta itsenäisesti päätöksiä tekevä ajatuspaja, jonka tavoitteet ja periaatteet löytyvät ajatuspajan sivuilta, Halla-aho määrittelee ja siteeraa ajatuspajan verkkosivuilta:

”Suomen Perustan tarkoituksena on suomalaista kansanvaltaista yhteiskuntaa kehittävän yhteiskunnallisen tutkimuksen, keskustelun ja päätöksenteon edistäminen muun muassa julkaisutoiminnalla”.

– Suomen perustahan on julkaissut useita meille tärkeisiin teemoihin liittyviä tutkimuksia ja keskustelukirjoja.

Esiinnyit itse puoluejohtajana julkistustilaisuudessa maanantaina.

– Itse asiassa se oli säännöllisesti järjestettävä työmiehen tuumaustunti. Minä olin siellä pitämässä poliittista tilannekatsausta, kuten teen kaikkien tuumaustuntien aluksi täysin riippumatta siitä, mitä muita teemoja siellä on.

Ajatuspajan hallituksessa istuu puolueen varapuheenjohtajaa, europarlamentaarikkoa ja puoluelehden päätoimittajaa. Kirjan esipuheessa kiitettiin puoluesihteeri Simo Grönroosia työn arvioinnista viimeistelyvaiheessa. Jollei julkaisu millään tavoin heijastele puolueen linjaa, mitä se sitten heijastelee?

– Tietenkin oletuksena on, että teos on ajatuksellisesti lähellä perussuomalaisia. Sain käymästäni keskustelusta sen käsityksen, että Grönroos on lukenut alkuosan kirjasta mutta ei näitä julkisuudessa liikkuneita siteerauksia. Tässähän on kyseessä yli 400 sivua pitkä opus ja varmaankin henkilö, joka viime kädessä on ollut Suomen Perustan osalta vastuussa sisällön läpikäymisestä, on toiminnanjohtaja.

– Totta kai Suomen Perusta -säätiön hallituksella on mahdollisuus käydä läpi kaikki tekstit, joita Suomen Perusta julkaisee, mutta ymmärtääkseni julkaisupäätös on tehty siellä mutta kirjan sisältöä ei ole käyty mitenkään yksityiskohtaisesti läpi.

Tiedotteessa toteatte, että ”ensisilmäyksellä herää ajatus, että julkaisuprosessin harkintakyky ja laadunvalvonta ovat pettäneet”. Missä kohtaa se on pettänyt ja kenen olisi pitänyt ymmärtää, että tämä ei ole ok?

– Tätähän me tässä nyt juuri selvittelemme. Minä olen väärä ihminen vastaamaan, koska en osallistu millään tavalla Suomen Perusta -säätiön julkaisutoimintaan tai näihin prosesseihin.

Olisiko Suomen Perustan hallituksen pitänyt seurata tarkemmin julkaisutoimintaa?

– Varmaan olisi. Mutta en usko, että julkaistavia materiaalia, esimerkiksi maahanmuuton kustannuksiin liittyviä tutkimuksia, olisi käyty rivi riviltä läpi hallituksessa tähänkään asti. Tietenkin siellä vallitsee jonkinlainen luottamus siihen, että se mitä kirjoittaja tuottaa on sellaista, mikä vaikkakaan ei edusta puolueen linjaa, on sopusoinnussa puolueen linjan kanssa.

– Ja että viime kädessä Suomen Perustan prosessista konkreettisesti vastaavat tahot varmistavat, että näin on. Mutta en usko, että aiempienkaan julkaisujen yhteydessä hallitus olisi lähilukuna käynyt läpi näitä käsikirjoituksia.

Aikooko puolue itse seurata jatkossa tarkemmin ajatuspajan julkaisutoimintaa?

– Kyllähän tämä nyt tietysti jonkinlainen kolaus on tämän nyt käytetyn prosessin luotettavuudelle. Varmaan on sanomattakin kaikille selvää, että täytyy olla tarkempi, kun kyse ei ole puolueen oman henkilökunnan tuottamasta sisällöstä, kuten monien aiempien julkaisujen yhteydessä on ollut. Täytyy varmistaa se, että muodollinen vastuu toteutuu myös käytännössä.

Mitä se tarkoittaa?

– Sitä, että puolueeseen kiinnittyneet henkilöt ja Suomen Perustan henkilöstö käy tarkemmin ja laajemmassa kokoonpanossa läpi mahdolliset ongelmakohdat, joita käsikirjoituksessa on.

Halutaanko siis varmistaa, että ajatuspajan julkaisut paremmin noudattelisivat perussuomalaisten kantoja?

– Kai se on itsestään selvää, koska nyt olemme nähneet mitä tapahtui, kun eivät noudattaneet.

Nyt kun olet itse nähnyt joitakin katkelmia julkaisusta, mitä ajattelet niistä?

– En tosiaan ole tämän päivän aikana ehtinyt lukea Hankamäen kirjaa. Olen tutustunut niihin siltä osin, kun kyse on ollut niistä aiheista, joita käsiteltiin myös tuumaustunnilla ja nimenomaan median toimintaan liittyviä kriittisiä huomioita. En ole näihin nyt julkisuudessa käsiteltyihin pätkiin tutustunut, mutta kyllähän ne nyt ilmaisultaan ovat tietysti sellaisia, että ei sellaisia ole järkevä mennä painamaan kirjaan. Ihan riippumatta siitä mitä Hankamäki on niillä tarkoittanut.

Onko kyse siis ilmaisusta vai itse asiasisällöstä?

– Kuten sanottua, en ole lukenut näitä kohtia enkä tiedä missä asiayhteydessä ja minkälaisin tarkoitusperin nämä hyvin raflaavat katkelmat on kirjoitettu.

Kirjassa sanotaan muun muassa, että ”Sugar daddy-, sokerideittailu- ja grooming-ilmiöiden yleistyminen johtuu suureksi osaksi naisten omasta pihtauspolitiikasta.” Edustaako tämä myös perussuomalaisten ajattelua tai omaa ajatteluasi?

– Ei.

Tässä myös kyseenalaistetaan se, voiko avioliitossa tapahtua raiskaus ja pidetään virheenä sen kriminalisointia. Edustaako se puolueen ajattelua?

– Ei.

Kirjassa lukee myös näin: ”Raiskauksista vaahtoaminen on tekopyhää ja moralistista, sillä väkisinmakauksen käsitteen rakenteesta johtuen koko ilmiö on mahdollinen vain kieltäymyksen ja seksuaalisuuden pois pidättämisen kautta. Kukaan ei ole kuitenkaan pystynyt perustelemaan, miksi seksin kieltäminen olisi moraalisesti oikeutetumpaa kuin seksin tavoittelu.” Jos tulkitsen oikein, että julkaisu pyrkii oikeuttamaan seksuaalista väkivaltaa, edustaako se puolueen näkemyksiä?

– Mikään, mikä oikeuttaa seksuaalista tai mitään ruumiillista väkivaltaa, ei ole sopusoinnussa puolueen linjan kanssa.