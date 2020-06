Oppositio retuutti rajusti hallituksen 5,5 miljardin lisätalousarviota – Heinonen: ”Tätä menoa te romahdutatte koko maamme”

Kokoomuksen kansanedustajan Timo Heinosen mukaan tuntuu siltä, että hallitus on käyttänyt koronakriisiä omien poliittisten tavoitteiden ja vaalilupausten lunasteluun.

Oppositiopuolueet eivät jättäneet hallitusta rauhaan, kun eduskunnan lähetekeskustelussa oli vuoden neljäs lisätalousarvio.

Ennätyksellisen suurella, yhteensä 5,5 miljardin euron suuruisella lisätalousarviolla tuetaan talouden avaamista ja elpymistä. Hallitus tavoittelee elvytyskokonaisuudella muun muassa kysynnän lisäämistä, Suomen pidemmän aikavälin kasvunäkymien parantamista ja ilmastonmuutoksen torjuntaa.

Kokoomuksen ryhmäpuheenvuoron pitänyt kansanedustaja Timo Heinonen (kok) kuvaili lisätalousarviota historiallisen suureksi. Hänen mukaansa esitystä lukiessa olo on jopa samanlainen kuin olisin käynyt luottokortilla ostoksilla.

– Suomi-äidin luottokorttia käytettiin hallituksen sisäisissä neuvotteluissa surutta. Jokaisen piti saada miljardi sinne ja toinen tänne muuten korttitalonne olisi romahtanut. Tätä menoa, te arvoisa hallitus, romahdutatte koko maamme, Heinonen sivalsi hallitusta.

Kansanedustaja Timo Heinonen (kok).

Hänen mukaansa edes hallituspuolue keskusta ei onnistunut pitämään vasemmistopuolueita aisoissa, ja syytti hallitusta korona-kriisin käyttämisestä häikäilemättömästi omien poliittisten tavoitteiden ja jopa vaalilupausten lunastukseen.

– Olisitte arvoisa keskusta ottaneet luottokortin ajoissa pois vasemmiston käsistä.

Heinonen peräänkuulutti sen tärkeyttä, että hallitus päättäisi myös työllisyystoimista. Hallitus on kertonut nostavansa työllisyystavoitettaan aiemmasta 60 000 päätösperustaisesta uudesta työpaikasta. Asiasta on määrä päättää budjettiriihessä.

– Ongelma on vain se, että Kulmuni totesi näin jo viime kesänä, sitten elokuussa, sitten talvella ja nyt keväällä. Jälleen kerran hallitus ilmoitti päättävänsä näistä myöhemmin, Heinonen sanoi.

– Toivon, että te arvoisa uusi valtiovarainministeri Matti Vanhanen ryhdytte olemaan valtiovarainministeri ja pitämään huolta veronmaksajien rahoista.

Kansanedustaja Lulu Ranne (ps) kuvaili koronan aiheuttamaa maailmantalouden täyspysähdystä ”ensimmäisen mällin ketjukolariksi”, joka jatkuu vielä pitkään shokin edetessä arvoketjuissa taaksepäin.

– Romujen määrää tai laskun loppusummaa ei tiedä vielä kukaan.

– Autamme nyt vasta ensimmäisiä uhreja, mutta takaa on tulossa vauhdilla uusia yrityksiä. Rytinä jatkuu loppuvuoden ja vielä ensi tilikaudella, vaikka toista tartunta-aaltoa ei tulisikaan ja kortit vinkuisivat terasseilla ja kaupoissa, Ranne sanoi perussuomalaisten ryhmäpuheenvuorolla.

Kansanedustaja Lulu Ranne (ps).

Puolueen mielestä hallituksen lisätalousarvio koostuu kolmesta korista: talouden elvytyksestä, sosiaalipolitiikasta ja ideologiasta.

– Sosiaalipolitiikka tukee kulutusta, mutta on myös ideologiaa. Pysyvien menojen lisääminen ei olekaan elvytystä, vaan julkisen talouden paisuttamista ja kestävyysvajeen ja tulevan sopeutustarpeen pahentamista.

Puhdasta ideologiaa edustavat Ranteen mukaan myös satojen miljoonien satsaukset ilmastotoimiin.

– Tämä ei ole järkevää, sillä yritykset kyllä tuottavat ne ratkaisut, joihin markkinoilla on vetoa ja varaa.

Ranne kuvaili hallituksen ottavan velkaa kaksin käsin.

– Lisätalousarvio on roiskittu todella suurilla pensseleillä. Jokaisella hallituspuolueella on ollut oma suti. Vuosi sitten esitelty hallitusohjelma ylisuurine tulevaisuusinvestointeineen ja ilmastojohtajuuksineen on päätetty tuplata. Tupla tai kuitti! Ei tämmöistä tilaisuutta enää tule.

– Nyt tai ei koskaan, velkaa kaksin käsin. Kutsutaan kaikkea, mitä keksimme ja kehtaamme budjettiin laittaa, elvytykseksi, investoinniksi tai tulevaisuudeksi.