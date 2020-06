Anu Vehviläinen valittiin tiistaina eduskunnan puhemieheksi.

Eduskunnan ja valtioneuvoston välisessä yhteistyössä on paljon parannettavaa, eduskunnan vastavalittu puhemies Anu Vehviläinen sanoo.

– Ne ovat aivan keskeiset instituutiot presidentin lisäksi suomalaisen päätöksenteon kannalta. Pidän tärkeänä, että pystymme tässä kohtaa menemään eteenpäin, Vehviläinen sanoi.

Ministeriöissä ei aina tunneta eduskunnan toimintaa, eikä eduskunnassa ministeriöiden, Vehviläinen sanoi kahdeksan vuoden ministerikokemuksella. Eduskuntaan hänet valittiin ensimmäisen kerran vuonna 1995.

Vehviläisen mukaan ongelmat liittyvät tiedonkulkuun. Kuinka sitä sitten käytännössä voidaan parantaa?

– On varmaan hyvä, että käydään hallituksen ja myös eduskunnan johdon kanssa avoin keskustelu siitä, mitä tämä voisi olla. Toivon myös, että voin pääministeri Marinin kanssa tästä keskustella.

Vehviläinen valittiin tänään eduskunnan puhemieheksi 167 äänellä. Vehviläisen mukaan laaja kannatus yli hallitus-oppositio-rajojen antaa hyvän lähdön puhemiehen tehtävään.

– Niin kuin ymmärrätte, viime päivien tapahtumat ovat olleet sangen nopeita käänteissään. Itsekin olen vähän yllättynyt ja jännittynyt, että näin olen tiistaina iltapäivällä mediaa tapaamassa, Vehviläinen tunnusti tiedotusvälineille eduskunnan Valtiosalissa.

Vehviläinen valittiin tehtävään Matti Vanhasen siirryttyä valtiovarainministeriksi.

Vehviläinen sanoi haluavansa olla puhemiehenä tasapuolinen ja oikeudenmukainen kaikille kansanedustajille. Ulospäin hän haluaa olla humaani yhteiskunnallisen keskustelun herättäjä ja tiedotusvälineitä kohtaan avoin.

Aiheeksi, josta toivoisi laajempaa kansalaiskeskustelua, hän nimesi demokratian edistämisen 2020-luvulla.

– Vaikka eduskunta on edustuksellisen demokratian ydin ja tyyssija, en vierasta myöskään demokratian muita muotoja. Minusta on aivan oikein, että Suomessa on otettu käyttöön kansalaisaloitteet.

Vehviläisen mukaan kansalaisaloitteet edustavat ruohonjuuritason vaikuttamista ja tarjoavat vaihtoehtoja niille, joita puoluepolitiikka ei kiinnosta.

– Suhtaudun erittäin suurella lämmöllä demokratian muihinkin muotoihin kuin pelkkään edustuksellisuuteen.

Puhemies Vehviläinen kertoi kysyttäessä myös, ettei pidä nimikettä puhemies ongelmallisena.

Julkisuudessa on käyty keskustelua mies-loppuisista ammattinimikkeistä luopumisesta ja myös ”puhemiehen” muuttamisesta ”puheenjohtajaksi”.

– Yleisesti ottaen sanon niin, että olen vanhan koulukunnan kasvatti. Ja puhemies-nimike löytyy perustuslaista.

Juttua täydennetty klo 17.54.