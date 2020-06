Valinta sai sinetin: Anu Vehviläinen valittiin eduskunnan puhemieheksi

Eduskunta äänesti tiistaina uudesta puhemiehestä.

Kansanedustaja Anu Vehviläinen on nyt valittu eduskunnan uudeksi puhemieheksi.

Eduskunta äänesti puhemiehestä tiistaina iltapäivällä. Vehviläinen valittiin tehtävään äänin 167 äänellä.

Lisäksi kolme edustajaa sai yhden äänen. Tyhjää äänesti kaksi edustajaa.

Äänestys suoritettiin suljetulla lippuäänestyksellä. Edustajat antoivat siis äänensä viemällä yksi kerrallaan paperilappusen uuraan.

Opetusministeri, vasemmistoliiton puheenjohtaja Li Andersson kävi pudottamassa äänensä uurnaan.

Koronavirusepidemian vuoksi edustajat eivät olleet kaikki samaan aikaan istuntosalissa, vaan osa odotti ulkopuolella vuoroaan.

Avustajiksi ääntenlaskuun valittiin neljä kansanedustajaa: Kristiina Salonen (Sdp), Ville Tavio (ps), Sari Sarkomaa (kok) ja Antti Kurvinen (kesk). Äänet laskettiin käsin ministeriaition reunalla kaikkien näkyvillä.

Puhemiehen paikka aukesi maanantaina, kun keskusta valitsi edellisen puhemiehen Matti Vanhasen valtiovarainministeriksi. Ministerin paikka taas aukesi perjantaina Katri Kulmunin ilmoittaessa erostaan.

Kiitospuheessaan Vehviläinen totesi astuvansa puhemiehen tehtävään erityisenä ajankohtana.

– Toivon, että osaamme täällä tehdä oikeita päätöksiä erityisesti heidän hyväkseen, jotka koronakriisistä kärsivät, Vehviläinen sanoi.

Hän totesi koronakriisin haastaneen myös eduskunnan toimintatavat.

– Koronaepidemia on nostanut esille demokratian huoltovarmuuden. Eduskunnan on aina oltava toimintakykyinen. Tämän kevään oppi on, että meidän on syytä jatkaa toimintatapojemme uudistamista siten, että olemme kaikissa oloissa toimiva ja päätöksentekokykyinen talo.

Vehviläinen muistutti edustajia myös käytöstavoista.

– Kiihkeissäkin väittelyissä on tärkeää kunnioittaa myös vastustajia ja antaa heidän näkemyksilleen tilaa. Jokaisella edustajalla itsellään on vastuu siitä, että salissa keskustelukulttuuri on tasokasta ja arvokasta.

Puheensa jälkeen Vehviläinen istui alas ja alkoi johtaa puhetta täysistunnossa. Keskustelussa oli valtioneuvoston selonteko julkisen talouden suunnitelmasta vuosille 2021–2024.

Juttuun täydennetty tietoja Vehviläisen kiitospuheesta kello 14.58.