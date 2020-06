Valmiuslain pykälille ei enää kesäkuun jälkeen todennäköisesti tarvetta – hallitus päättää asiasta ensi viikolla

Hallituksen tavoitteena on tehdä muutoksia normaalilainsäädäntöön, jotta jatkossa ja mahdollisen toisen korona-aallon iskiessä poikkeustilaa ei tarvitsisi julistaa.

Hallitus kokoontui tänään keskustelemaan muutoksista poikkeustilaan. Neuvotteluihin saapunut pääministeri Sanna Marin (sd) totesi Säätytalolla, että valmiuslaista luopumista tarkastellaan kesäkuun aikana. Marinin mukaan tavoite on, että poikkeusoloista luovutaan heti, kun välttämättömyyden edellytykset eivät täyty.

Päätöksiä valmiuslakiin liittyen tehdään ensi maanantaina 15. kesäkuuta.

– Tänään käymme neuvotteluissa läpi mahdollisuuksia, mitä normaalilakien nimissä voisimme tehdä uuden aallon iskiessä. Käymme läpi sitä, millaisia kehittämistarpeita on lainsäädännössä, jotta emme joutuisi enää ottamaan tällaisia poikkeuksellisia valtuuksia käyttöön, pääministeri totesi.

Oikeusministeri Anna-Maja Henriksson totesi Ilta-Sanomien erikoishaastattelussa maanantaina, että hallituksen on keskusteltava valmiuslain viimeisistäkin pykälistä luopumisesta mahdollisimman pian, mielellään jo tällä viikolla.

Valtioneuvoston tämän päivän neuvotteluista koostamassa tiedotteessa todetaan, että tällä hetkellä näyttää siltä, että ”tautitilanne ja erityisesti sosiaali- ja terveydenhuollon riittävyys ja tehohoidon kapasiteetti eivät enää 30.6. jälkeen välttämättä tarvitse tuekseen valmiuslain toimivaltuuksilla tehtyjä toimia”. Näin ollen kesäkuun jälkeen rajoituksista voitaisiin ehkä luopua.

Oikeusministeri Anna-Maja Henriksson kertoi jo maanantaina IS:n haastattelussa, että hallitus valmistelee valmiuslaista luopumista.

Tämänpäiväisten neuvotteluiden tarkoituksena oli tarkastella, mitä muutoksia normaaleihin lakeihin tarvitaan, jotta poikkeustilaa ei tarvitsisi julistaa uudelleen, jos toinen korona-aalto iskee syksyllä. Tavoitteena on sisällyttää joitain valmiuslakiin kuuluvia toimivaltuuksia normaaliaikojen lainsäädäntöön, jolloin vastaavassa kriisitilanteessa valmiuslakia ei tarvitsisi ottaa käyttöön kaikilta osin.

Tänään eduskunnan käsittelyssä on kaksi lakiesitystä koulutukseen liittyvää lainsäädäntömuutosta. Lisäksi ainakin tartuntatautilakiin aiotaan esittää joitain muutoksia, jotka tulisivat eduskunnan käsittelyyn elokuussa.

Pääministeri Marin sanoi toivovansa, että uutta asetusta rajoitusten jatkamisesta ei tarvitsisi enää antaa.

– Toivomme, että nämä toimet, jotka ollaan tehty, ovat purreet. Pidetään etäisyyksiä, hygieniasäännöt ja sillä tavoin huolehditaan omasta ja kanssaihmisten terveydestä, Marin totesi.

Pääministeri Marin kertoi Säätytalolla, että hallituksen tavoitteena on tuoda paremmat valmiudet normaaliin lainsäädäntöön tartuntatauteihin reagoimiseksi.

Aamulla kokoukseen saapunut oikeusministeri Henriksson toisti Säätytalolla IS:n erikoishaastattelussa linjaamansa asian: toiveena on, että valmiuslain rajoituksista voitaisi päästää eroon mahdollisimman pian.

– Tämänpäiväinen keskustelu on hyvin tarpeellinen. Kuuntelen herkällä korvalla, mitä myös meidän terveydenhuoltoviranomaiset kertovat. Tilastothan näyttävät siltä, että meillä on yhä vähemmän potilaita, Henriksson totesi.

Neuvotteluissa tarkasteltiin tarkemmin myös sekä Suomen että naapurimaiden tautitilannetta. Vaikka Suomessa tilanne on parantunut, on esimerkiksi Ruotsissa ja Venäjällä tautitapauksia on edelleen paljon.

Ulkoministeri Pekka Haavisto (vihr) kertoi tiistaina, että hallitus linjaa matkustusrajoitusten poistosta todennäköisesti torstaina.