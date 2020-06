George Floydin perheen asianajaja otti kantaa Turtiaisen twiittiin: ”Tulee saattaa vastuuseen eduskunnassa”

Poliisin käsissä kuolleen George Floydin perhe on tietoinen kansanedustaja Ano Turtiaisen loukkaavasta viestistä.

Poliisin käsissä Minneapolisissa kuolleen George Floydin perheen asianajaja on ottanut kantaa kansanedustaja Ano Turtiaisen (ps) pilkkaan.

Turtiainen julkaisi viime viikon keskiviikkona Twitterissä loukkaavan kuvan Floydista. Turtiaisen viestissä maassa makaavan Floydin kasvot oli väritetty pinkillä värillä. Kuvan otsikkona oli Pink Floyd.

Turtiainen kirjoitti viestissään: ”Oletteko huomanneet, mitä lähempänä hyvinvoinnin alueilla ollaan ’tasa-arvoa’, sitä enemmän siellä on rähinöitä.”

Ilta-Sanomat kysyi Floydin perheen asianajajalta Benjamin Crumpilta kantaa Turtiaisen viestiin. Crump vastasi maanantaina. Vastauksen mukaan Floydin perhe on tietoinen Ano Turtiaisen julkaisemasta kuvasta ja tekstistä, jotka ”julmasti pilkkasivat George Floydin kuolemaa”. Uutinen Turtiaisen viestistä on levinnyt maailmalla ja esimerkiksi Kanadan voimanostoliitto on ilmoittanut, että liiton järjestämissä kisoissa ja tapahtumissa ei enää käytetä Turtiaisen Metal-tuotemerkin varusteita. Aiemmin myös amerikkalainen voimailualan yritys Elitefts ilmoitti lopettavansa yhteistyön Turtiaisen omistaman yrityksen kanssa.

– Jokaisen kansakunnan täytyy asettaa johtajansa vastuuseen rasistisesta käytöksestä. Hänen viestinsä tarkoituksena on vähätellä George Floydin elämää ja taistelua afroamerikkalaisten päivittäin kohtaamaa poliisiväkivaltaa vastaan, Crump lausuu.

– Viesti glorifioi poliisin harjoittamaa väkivaltaa ja rikollista käytöstä. Näyttää siltä, että tämä ei ole ensimmäinen kerta, kun kansanedustaja Turtiainen on julkaissut sosiaalisessa mediassa rasistisia viestejä. Uskomme, että Turtiaisen kollegojen parlamentissa tulee saattaa hänet vastuuseen.

Asianajaja Ben Crump (oik) teki kunniaa George Floydin muistotilaisuudessa Floydin veljen Philonise Floydin (kesk) rinnalla.

Floyd kuoli maanantaina 25. toukokuuta sen jälkeen, kun poliisi piti pidätyksen yhteydessä polvea hänen niskansa päällä lähes yhdeksän minuutin ajan. Tapauksesta kuvattu video levisi nopeasti ympäri Yhdysvaltojen ja käynnisti edelleen jatkuvat mielenosoitukset rasismia ja poliisiväkivaltaa vastaan.

Kaikki pidätystilanteessa mukana olleet neljä poliisia on pidätetty ja asetettu syytteeseen henkirikoksesta.

Useita rikosilmoituksia

Turtiainen poisti viestinsä nopeasti. Hänen mukaansa sen kuvavalinta oli huono.

Perussuomalaiset erotti Turtiaisen eduskuntaryhmästään. Ryhmän puheenjohtajan Ville Tavion mukaan syynä olivat toistuvat sopimattomat somekommentit. Tavion mukaan Turtiaisen twiitti oli vainajaa loukkaava ja myös rasistinen.

Turtiainen ilmoitti, ettei aio hakea uudelleen jäsenyyttä ryhmään. Hän sanoi aikovansa perustaa oman eduskuntaryhmän.

Valtakunnansyyttäjä Raija Toiviaisen mukaan Turtiaisen twiitistä on tehty useita rikosilmoituksia.

Kunnianloukkauksesta voidaan tuomita, jos esittää kuolleesta henkilöstä valheellisen tiedon tai vihjauksen siten, että teko on omiaan aiheuttamaan kärsimystä vainajan läheiselle.

Kunnianloukkaus on asianomistajarikos, joten yleensä sen tutkiminen edellyttäisi läheisen rangaistusvaatimusta. Tähän on kuitenkin poikkeus.

– Valtakunnansyyttäjä voi määrätä syytteen nostamisesta, jos erittäin tärkeä yleinen etu sitä vaatii ja jos rikos on tapahtunut joukkotiedotusvälinettä käyttäen, Toiviainen kertoi.

George Floydin perheen asianajaja ei maininnut mitään perheen mahdollisista rangaistusvaatimuksista. Asianajajan vastauksesta ei käy suoraan myöskään ilmi, onko perhe tietoinen siitä, että Turtiainen on erotettu eduskuntaryhmästään.