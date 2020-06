Hallitus uudella ministerillä koolle – joko poikkeusoloista luovutaan?

Hallitus aloittaa neuvottelut siitä, miten epidemian edellyttämiä toimia voidaan toteuttaa normaaliolojen lakipykälillä.

Oikeusministeri Anna-Maja Henriksson (rkp) katsoi IS:n erikoishaastattelussa viikonloppuna, että hallituksen on keskusteltava mielellään jo tällä viikolla valmiuslain viimeisistäkin pykälistä luopumisesta.

– Itse olen viestittänyt hallituksessa ja kaikki sitä mieltä siellä ovatkin, että niin pian kuin mahdollista näistä pykälistä on päästävä eroon. Emme kuitenkaan vielä ole saaneet terveydenhuoltoviranomaisilta viestiä, että he olisivat sanoneet, ettei niitä enää tarvita. Itse näen, että se aika on lähipäivinä, Henriksson sanoi.

Hallitus kokoontuu tänään Säätytalolle presidentti Sauli Niinistön nimitettyä Matti Vanhasen (kesk) ensin valtiovarainministeriksi.

Kun hallitus avasi Suomea kesän alussa, se luopui jo osasta valmiuslainpykälistä. Esimerkiksi koulut avattiin tartuntatautilain pykälien avulla. Valmiuslain perusteella on voimassa enää sosiaali- ja terveydenhuoltoon liittyvät asetukset. Niiden kohtalosta päävastuu on sosiaali- ja terveysministeriöllä ja ministeri Krista Kiurulla (sd).

Suomessa oli sunnuntaina sairaalassa 40 koronapotilasta ja tehohoidossa 6. Määrät ovat pudonneet päivittäin ja valmiuslakiin turvautumiselle on vaikea enää nähdä välttämätöntä tarvetta. Koronaviruksen itämisaika on kuitenkin kaksikin viikkoa, joten juhannukseen mennessä Suomessa pitäisi olla selkeämpi kuva siitä, miten rajoitusten purku on vaikuttanut tautimääriin.

– Koko ajan olen yrittänyt pitää yllä sen, että valmiuslakia ei saa käyttää enemmän kuin on välttämätöntä. Hieman tässä pitää vielä malttaa, että emme joudu ojasta allikkoon, mutta kesäkuun aikana hallituksen on päätettävä tästä, Hernriksson sanoi IS:lle.

Hallituksen tavoite on, että jatkossa koronan kanssa pärjättäisiin ilman valmiuslakia. Esimerkiksi koulujen mahdollista tarvetta siirtyä uudelleen etäopetukseen helpotetaan tekemällä määräaikainen muutos perusopetuslakiin.

– Hallituksen tavoite on se, että tekisimme nyt normaalilakeihin sellaisia mahdollisia muutoksia, että valmiuslakia ei tarvittaisi.

Juuri tästä Säätytalolla tänään neuvotellaan muiden muassa.