Lainsäädäntö ja valtioneuvoston ohjesääntö eivät tunne ministeriryhmää tai viisikkoa, Kulmunilla ei ole mitään asiaa osallistua varsinaiseen päätöksentekoon valtioneuvostossa.

Puheenjohtaja Katri Kulmuni (kesk) hämmästytti maanantaina, kun hän kertoi jatkavansa hallituksen johtoviisikossa ja keskustan ministeriryhmän johdossa.

Kulmuni eroaa valtiovarainministerin paikalta ja hänen tilalleen tiistaina valtiovarainministeriksi nimitetään puhemies, ex-pääministeri Matti Vanhanen (kesk).

Kulmunilla ei ole tiistaiaamun jälkeen mitään asiaa hallituksen viralliseen päätöksentekoon valtioneuvoston yleisistunnoissa, ministerivaliokunnissa tai ministerityöryhmissä, ei edes hallituksen tiedotustilaisuuksiin esiintyjänä.

Puheenjohtaja Katri Kulmunin ilmoitus jatkaa keskustan ministeriryhmän johdossa hämmästytti asiantuntijoita. Kulmuni jättää valtiovarainministerin pestinsä tiistaina Matti Vanhaselle.

Poliittisesti Kulmunin valinta näyttää omituiselta ja käytännössä hankalalta. Kulmuni ei ole hallituksen jäsen, mutta hän johtaisi keskustan ministeriryhmää – ja koska Kulmuni ei ole ministeri, hän ei voi olla vastuussa toimistaan eduskunnalle.

Keskustassa Kulmunin päätös jatkaa ministeriryhmän vetäjänä on toistaiseksi sivuutettu radiohiljaisuudella.

Puheenjohtaja Kulmuni voi osallistua kyllä puolueensa edustajana vaikka budjettiriiheen, hallituksen iltakouluun ja muihin hallituksen neuvotteluihin. Ministeriryhmistä tai hallituksen johtoryhmästä ei sanota mitään perustuslaissa, eikä valtioneuvoston ohjesäännössä.

Oikeusoppineet pitävät Kulmunin jatkoa ministeriryhmän johtajana omituisena.

Emeritusprofessori Teuvo Pohjolaisen mielestä Kulmunin ratkaisu on erikoinen.

– On aika erikoista, jos hallituksesta eronnut puheenjohtaja jatkaa ministeriryhmän johdossa. Sen ymmärrän, että puolueen puheenjohtaja neuvottelee ministeriryhmän kanssa, ja ohjailee taustalta ministereitään tärkeissä poliittisissa kysymyksissä, kuten puheenjohtaja Antti Rinne (sd) valtiovarainministerin kansliapäällikön nimityksessä. Ei sitä voi ministeriryhmän virallisena puheenjohtajana olla, Pohjolainen sanoi.

Ministeriryhmän vetäjät ovat tavanneet istua hallituksessa, liki poikkeuksetta puoluejohtaja on ollut oman ministeriryhmänsä johtaja. Lähihistoriasta on pari poikkeusta, jolloin puoluetta ja ministeriryhmää on johtanut eri henkilö.

Sdp:ssä puheenjohtaja Paavo Lipponen (sd) ei osallistunut millään lailla Vanhasen ykköshallitukseen, ja ministeriryhmää veti tuolloin valtiovarainministeri Antti Kalliomäki (sd). Tuoreempi tapaus on päähallituspuolueen istuva puheenjohtaja Antti Rinne (sd), joka joulukuussa jätti viisikon ja hallituksen, kun pääministeri vaihtui Rinteestä Sanna Mariniin (sd).

Onko viisikko muuta kuin epävirallinen neuvotteluelin?

– Ei mitään muuta. Viisikko on hallituspuolueiden puheenjohtajien kokous. Jos Kulmuni jatkaa keskustan puheenjohtajana, hän voi olla mukana viisikossa, mutta se ei ole virallinen hallituksen toimielin, Pohjolainen vastasi.

Mitä Kulmuni sitten sanoi tiedotustilaisuudessa?

– Tarkoitus on, että ministeriryhmän johdossa jatkaa puoluejohtaja, ja mitä sitten tulee talouteen, siellä on valtiovarainministeri, ja puoluejohtaja neuvottelee muista kysymyksistä ja monista yksityiskohdista, mitä puolueiden välillä täytyy säätää, Kulmuni kertoi.

– Kyllä viisikon matkassa esiintyvät valtioneuvoston jäsenet, milloin ne liittyvät ministerin tehtäviin. Viisikkohan on puoluejohtajien koostama viiden hengen porukka. Jokainen ministeri vastaa omalta osaltaan hallinnonalaltaan. Ministeriryhmät ovat puolueiden itsensä koostamia, joten puoluejohtaja on totta kai läsnä siinä työssä, Kulmuni lausui.

Valtiovarainministeriksi siirtyvä Matti Vanhanen auttoi tiedotustilaisuudessa Kulmunia.

Vanhanen sanoi, että keskustan pitää päättää kuka sen ministereistä nousee pääministerin sijaiseksi, ja että hallituksen tiedotustilaisuuksissa keskustan ministereistä esiintyy se, kenen vastuualueelle aihe lähimmäksi osuu.

Vanhanen ei aio ryhtyä keskustan ministeriryhmän vetäjäksi, eikä pääministerin sijaiseksi.

Kulmuni ei voi tulla esiintymään hallituksen tiedotustilaisuuksiin?

– Ei tietenkään, kun hän ei ole valtioneuvoston jäsen. Viisikossa voi esiintyä, kun viisikko puolueiden kantoja julkistaa, julkisoikeuden emeritusprofessori Pohjolainen totesi.

Jos ja kun tulee hallituksen koronainfo, ja paikalla on edustus jokaisesta puolueesta. Esiintyykö siellä puheenjohtaja Kulmuni?

– Minusta on aika vaikea kuvitella, että on valtioneuvoston info ja asia mikä tahansa, että siinä olisi esiintymässä joku valtioneuvoston ulkopuolinen henkilö.

Ministerit ovat vastuussa eduskunnalle. Viisikko ei voi päätöksiä virallisesti tehdä. Kenelle keskustan ministeriryhmän vetäjä Kulmuni on vastuussa, kun hän ei ole ministeri?

– Kulmuni on vastuussa vain omalle puolueelleen, jos hän viisikossa esiintyy.

Eduskunnalle hän ei voi olla vastuussa?

– Ei. Ministerivastuu ei tietenkään ulotu häneen (kansanedustajaan). Nyt viisikko vähän muuttuu. Se on enemmän puolueiden äänitorvi. Se kertoo, mitä kunkin puolueen johto ajattelee kussakin asiassa, Pohjolainen sanoi.

IS pyysi hallituksen toimien laillisuusvalvojalta, oikeuskansleri Tuomas Pöystiltä kantaa Kulmunin ratkaisun lainmukaisuuteen. Pöysti viestitti, että hän ”ei tässä vaiheessa halua kommentoida julkisuudessa kysymystä, joka joiltain osin voi tulla laillisuusvalvonnassa esille”.