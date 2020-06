Katri Kulmuni tekemästään kovasta ratkaisustaan ja siitä onko se kaduttanut: ”Minulle valta ei ole tärkeää”

Kulmuni väisti kysymyksen siitä, onko hän pettynyt koulutuksia junailleeseen erityisavustajaansa.

Keskustan puheenjohtaja Katri Kulmuni (kesk) sai palata uudesta valtiovarainministeristä järjestetyssä tiedostustilaisuudessa kohueroonsa ja sen jälkimaininkeihin. Kulmuni puhkui julkisesti intoa ryhtyä ministerintehtävien jäätyä puhaltamaan tuulta keskustan pahasti lerpattaviin purjeisiin.

Kulmunin eroratkaisua on kiitelty selkärankaiseksi ja ainoaksi oikeaksi syntyneessä kohussa. Hänen erikoisavustajansa Kari Jääskeläisen keskeinen rooli sotkun syntymisessä on kuitenkin herättänyt kysymyksiä siitä, tekikö Kulmuni hätäisen eropäätöksen. Näin Kulmuni vastasi tiedostustilaisuuden jälkeen kysymykseen, onko ratkaisu kaduttanut häntä missään vaiheessa:

– Minulle valta ei ole tärkeää. Minulle Suomi ja keskusta ovat tärkeitä. Olen itseasiassa hyvin innostunut uudesta tilanteesta, mikä yllättäen on avautunut. Nyt minulla on hienosti aikaa tehdä työtä tämän kansanliikkeen eteen, joka työtä ja tulevaisuutta tarvitsee.

Kulmunin ministerieron myötä myös kaikki hänen erityisavustajansa ovat nyt vailla vakanssia. Tämä koskee myös Kulmunin esiintymisvalmennuksia junaillutta Jääskeläistä. Kulmuni ei suoraan halunnut ottaa kantaa siihen, onko hän pettynyt tämän toimintaan asiassa.

– Näissä tehtävissä on turha syyttää ketään tai mennä kenenkään selän taakse. Ministeri ja johtaja kantaa aina kokonaisvastuuta ja sitä minä olen omalta osaltani kantanut.

Kulmuni perusteli Matti Vanhasen valintaa valtiovarainministeriksi sanomalla, että tämä on yksi Suomen pitkäaikaisimmista pääministereistä ja tuntee hallitus- sekä eduskuntatyön läpikotaisin.

– Hän on nähnyt finanssikriisin. Nyt elämme hieman erilaista koronakriisiä. Tuskin kukaan oletti perjantaina tapahtuvan sitä, mitä tapahtui ja tuskin hän oletti maanantaina tapahtuvan kuten tapahtui. Elämä on välillä yllätyksellistä. Yhteisten asioiden hoitamisessa ei koskaan voi tietää, millaiseen vastuuseen joutuu.

Matti Vanhanen olisi mielellään jatkanut eduskunnan puhemiehenä, mutta eilen illalla Kulmunin soitettua hän oli valmis kantamaan valtiovarainministerin raskaan vastuun, vaikka ei henkilökohtaisesti ollut mielinyt politiikkaan palattuaan hallitukseen.

Katri Kulmuni lähti hotelli Presidentistä pyörällä.

Kulmuni sanoi tiedotustilaisuudessa, että puolueen puheenjohtaja jatkaisi keskustan ministeriryhmän johdossa. Tämä herätti heti tuoreeltaan ihmetystä, koska Kulmuni ei ole ministeri, eikä toimi ministerivastuulla. Kun viisikko esiintyy, Kulmunin mukaan sen matkassa esiintyy jatkossa valtioneuvoston jäsen, jos ne liittyvät ministeritehtäviin. IS:n tietojen mukaan Kulmunin ajatus ministeriryhmän johdossa olosta herätti keskustan ministereissäkin ihmetystä.

– Viisikkohan on puoluejohtajien koostama viiden hengen porukka. Jokainen ministeri vastaan omasta hallinnonalastaan. Ministeriryhmäthän ovat puolueiden itsensä koostamia. Puoluejohtaja on tietenkin aina läsnä siinä työssä, Kulmuni yritti selventää.

Entä jos hallituksen viisikon neuvotteluissa tehdään päätöksiä esimerkiksi hallitusohjelman muutoksista, kuka keskustaa siellä siis edustaa?

– Mitä tulee talouteen siellä on paikalla valtiovarainministeri, mitä tulee tiedepolitiikkaan siellä on tieteistä vastaava ministeri. Mutta on aivan selvää, kun käydään isoja neuvotteluja niin siellä on eduskuntaryhmillä ja puolueiden puheenjohtajilla aika merkittävä sana sanottavana, joten tämä on aina yhteistyötä.

Toistaiseksi auki on myös se, kuka on keskustasta ottaa varapääministerin roolin. Vanhanen ei sitä halunnut.

Kulmunilta kysyttiin myös, kuinka toimivana hän pitää mallia, jossa puolueen puheenjohtaja ei ole hallituksessa. Kulmuni on ehdolla jatkokaudella. Jos hänet valittaisiin puheenjohtajaksi uudelleen nyt, syntyvä tilanne jatkuisi mahdollisesti pidempään.

– Minun tehtäväni on johtaa keskustaa. Totta kai perjantaina tekemäni päätökset ovat sen kaltaisia, että jos pitää periaatteita tärkeinä, niiden puolesta täytyy myös toimia. Ajattelen, että tässä tilanteessa johdan keskustaa ja kenttäväki päättä syyskuun jälkeen, mitä tapahtuu.

Kulmuni korosti tiedostustilaisuudessa valtiovarainministeristä kertoessaan, että Suomen ollessa poikkeusoloissa keskellä kriisiä kaikkien tärkeintä on maan vakaus.

– Se, että hallitus pystyy luotsaamaan Suomea ulos tästä kriisistä.

Tiedotustilaisuus nähtävissä alla olevalta videolta.