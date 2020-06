Keskustalla ei ollut muuta järkevää vaihtoehtoa puolueen ykkösministeriksi kuin kokenut ex-pääministeri, kirjoittaa politiikan toimittaja Mika Lehto.

Kuka muu muka?

Olisiko keskustalla ollut yhtään muuta mitat täyttävää ihmistä tähän hetkeen valtiovarainministeriksi kuin puhemies, ex-pääministeri Matti Vanhanen?

Ikävä sanoa, että ei.

Samaa sanoi valtiovarainministerin tehtävät jättävä puheenjohtaja Katri Kulmuni. Maassa on poikkeustila, tärkeintä on vakaus ja valtiovarainministeriksi löytyi henkilö, joka pystyy luotsaamaan Suomen ulos koronakriisistä.

Suomen Pankin pääjohtajalla Olli Rehnillä olisi kymmenen vuoden komissaarikokemuksella ja muutaman vuoden ministerikokemuksellaan ollut natsoja ja näyttöjä vaativaan tehtävään. Suomen Pankin pääjohtajalla on oma, ehkä vieläkin merkittävämpi työ hoidettavanaan Euroopan keskuspankin EKP:n johtoryhmän jäsenenä.

Valtiovarainministeriksi olisi voinut totta kai valita kenet tahansa, ja hommat olisivat hoituneet, mutta Vanhanen tuo uskottavuutta ja luotettavuutta paitsi valtiovarainministeriöön, myös keskustan kenttäväelle.

Vanhanen oli seitsemän vuotta pääministerinä (2003-2010), hän on kovissa liemissä keitetty ja marinoitu poliitikko.

Vanhanen ei ministeriksi varmasti enää halunnut, mutta niin sanotusti isänmaan kutsu oli mafiaelokuvista tuttu ja eteen tuotu tarjous, josta ei voi kieltäytyä.

Eikä tässä asetelmassa ole Vanhaselle ja keskustalle mitään uutta. Vähän samaan tapaan Vanhanen ryhtyi ja suostui pääministeriksi 2003, ei keskustalla ollut silloinkaan oikein muuta sopivaa ihmistä tarjolla.

Matti Vanhanen omaa Katri Kulmunin mukaan erinomaisen kyvyn viedä asioita nopeasti läpi eduskunnassa.

Vanhanen oli pääministerinä pragmaattinen, ei hänen toimistaan eri puolueissa pääministerinä järin kitisty ja pahaa sanaa sanottu, jos ei myöskään ylistetty.

Puolueen johtamisesta ja unohtamisesta kyllä puolueväki nurisi, ja yksityiselämän käänteistä riitti kansalle puhuttavaa, mutta Vanhanen hoiti niin sanotusti isänmaan asiat, vaikka tilanne usein kaatui pääministerin päälle, omalla harmaalla ja raivoasiallisella tyylillään.

Valtio on ottanut tänä vuonna velkaa liki 19 miljardia euroa, budjetti on tehty 57 miljardin euron menoille, hallitusohjelman taloudelta putosi pohja pois, EU on kasaamassa 750 miljardin euron elvytysrahastoa ja syksyllä hallituksen pitäisi budjettiriihessään kyetä tekemään järkeviä ratkaisuja.

Suomen talouden vanhat perusongelmat eivät ole hävinneet minnekään, ja koronapandemia toi sellaiset vaikeuskertoimet, että vuoden 2008 talouskriisi saattaa olla koronakriisiin verrattuna helppo harjoitus.

Miten tehtävään olisi istunut ex-pääministeri Esko Aho, jonka kokemus ministerintehtävistä on viime vuosituhannelta 25 vuotta sitten?

Vaikka jokainen tehtävä on ihmisen kokoinen ja suuri joukko ihmisiä olisi kykeneväinen valtiovarainministerin pestin hoitamaan, tähän hetkeen ummikolle olisi ollut tarjolla liki mahdoton tehtävä.

Kyse on politiikan ja koko Suomen talouden uskottavuudesta, valtiovarainministerin pesti on varmasti vähintään yhtä hankala kuin se oli Ahon hallituksen aikana (1991-1995) Iiro Viinaselle (kok). Silloin Suomen talousromahdus tuli yllätyksenä, ja siitä selvittiin, tänään valittu valtiovarainministeri sen sijaan tietää ennen kokemattomien hankaluuksien olevan edessä.

Miksi keskusta ei nykypolitiikoistaan muita ottanut valtiovarainministeriksi kuin Vanhasen?

Elinkeinoministeri Mika Lintilä pestiä muutaman kuukauden hoiti, ja ilmeisen hyvin. Lintilän paluu valtiovarainministeriksi olisi tarkoittanut sitä, että Lintilästä olisi pitänyt tehdä keskustan puheenjohtaja syyskuun puoluekokouksessa Oulussa. Sen verran kiistelty hahmo Lintilä keskustassa on, että häntä aika harva näkee puolueen puheenjohtajana.

Mika Lintilä jatkaa hallituksen elinkeinoministerinä.

Muilla keskustan kansanedustajilla ei Esko Kivirantaa lukuun ottamatta ole vankkaa ja laajaa arvostusta talousasioiden osaajana, EU-osaajistakaan ei ole keskustassa tunkua.

Keskusta valitsi itselleen kahden rattaiden taktiikan, kun se nosti Vanhasen valtiovarainministeriksi.

Vanhanen itse sanoi ottaneensa projektin itselleen. Vanhanen ei puoluejohtajaksi pyri, Vanhanen ei suostu pääministerin sijaiseksi, eikä hallituksen johtoviisikon jäseneksi.

Keskusta valitsee syyskuussa Oulun puoluekokouksessa uuden puheenjohtajan. Kulmuni on kertonut jatkohaluistaan, mutta Vanhasen suostuminen valtiovarainministeriksi käynnistää vähitellen myös keskustan puheenjohtajapelin.

Viime syyskuussa Kulmunille puheenjohtajakisan hävinnyt puolustusministeri Antti Kaikkonen on jo kieltäytynyt keskustan puheenjohtajan tehtävistä tulevan perheenlisäyksensä vuoksi.

Vanhasen suostuminen valtiovarainministeriksi varmasti helpottaa äitiyslomalta kesällä palaavan kulttuuriministeri Annika Saarikon pohdintoja puoluejohtajakisaan osallistumisesta.