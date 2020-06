”Ei tällaisen takia hallituksesta lähdetä” – Kulmunin ero ei saanut puoluetta sekaisin, vakuuttavat keskustalaiset

Keskustalaiset sanovat, että yksi ministerivaihdos ei ole syy lähteä oppositioon.

Puheenjohtaja, valtiovarainministeri Katri Kulmunin (kesk) ministeriero ei keskustalaisten mukaan ole saanut puoluetta sekaisin.

Viikonloppuna nousi keskustelu siitä, että keskusta kävelisi Kulmunin eron jälkeen pois hallituksesta ja hallituksen taival päättyisi.

– Perjantainen ero valtiovarainministerin paikalta oli Kulmunin oma ratkaisu. Ei tällaisen takia hallituksesta lähdetä. Kyse ei ole poliittisesta kysymyksestä, ja ne ovat asia erikseen, yksi keskustalainen summasi viikonloppuna syntyneen keskustelun.

– Uudet eduskuntavaalit, se se vasta katastrofi olisi. Hallituksessa on nyt istuttu vuosi. Jos joku puolue hallituksesta lähtee, sen aika poliittisesti on paljon myöhemmin, toinen keskustalainen säesti.

Puheenjohtaja Katri Kulmuni kertoi perjantaina eroavansa valtiovarainministerin paikalta. Keskusta valitsee maanantaina uuden ministerin Kulmunin tilalle. Kulmuni on kertonut haluavansa jatkaa puoluejohtajana syykuun puoluekokouksen jälkeenkin.

Myös paikkansa jättänyt Kulmuni on samaa mieltä.

– Maa tarvitsee uuden valtiovarainministerin, koska koronakevään myötä on aivan selvää, että mitään hallituskriisiä tämä maa ei tarvitse, Kulmuni sanoi Ylen tv-uutisissa.

Hallituspuolueilla on eduskunnassa 117 kansanedustajaa ja keskustan 31 kansanedustajan lähtö oppositioon kaataisi pääministeri Sanna Marinin (sd) hallituksen.

Keskustan kannatus viime torstaina julkaistussa Ylen kannatuskyselyssä oli vain 10,7 prosenttia.

Tiistaina paljastui se, että Kulmuni – erityisavustajansa Kari Jääskeläisen junailemana – oli maksattanut yli 50 000 euron esiintymiskoulutuksensa ensin työ- ja elinkeinoministeriöllä ja sen jälkeen valtiovarainministeriöllä. Kulmuni oli saanut preppausapua verovaroista muun muassa puheenjohtajakampanjansa esiintymiseen ja joulukuun hallituskriisin aikana, kun keskusta Kulmunin johdolla menetti luottamuksensa pääministeri Antti Rinteeseen (sd).

Kulmuni kertoi perjantaina eroavansa valtiovarainministerin paikalta. Uusi valtiovarainministeri piti valita alun perin sunnuntaina, mutta syytä ilmoittamatta keskusta siirsi valinnan maanantaiaamuun.

Keskustalaiset eivät siis tunnista puheita siitä, että puolue olisi Kulmunin ministerieron yhteydessä miettimässä hallituksen hajottamista.

Keskustalaiset myös hämmästelevät puheita siitä, että puolueessa olisi kilpailevia klikkejä.

Keskustan kansanedustaja toisensa jälkeen kertoo, että eduskuntaryhmä on yhtenäinen ja seisoo hallitusohjelman takana. Keskustan kansanedustajilta ei ole soraääniä kuulunut hallituspaikasta tai edes hallitusohjelmasta. Eduskuntaryhmässä isot asiat eivät ole riidelleet, eikä kuppikuntia ole päässyt syntymään.

– Tällä kaudella en ole klikkejä huomannut. Hallitusohjelma on kompromissi, ryhmässä äänensävyt tulevat esille, minne suuntaan päätöksiä pitäisi viedä. Railakkaasti välillä keskustellaan, kentän viesti tulee perille. Keskusta on kansanliike, ja meillä on erilaiset ajatusmallit, miten ja mitä asioita pitäisi hoitaa, kolmas keskustalainen kertoi.

– Eduskuntaryhmä on ollut yhtenäinen. Kentältä tulee lähinnä viestiä, että pitäkää koko Suomen puolta, ja oman vaalipiirin tärkeistä asioista. Asioista eniten kysytään heikoimmassa asemassa olevista ihmisistä ja ikäihmisistä, neljäs keskustalainen totesi.

Keskustan puoluekenttä ei ole lainkaan yhtä seesteisessä tilassa kuin kansanedustajat eduskuntaryhmässä.

Kansanedustajat vakuuttelevat, että kentällä ei mitään suurta klikkiä ole hallituksessa istumista vastaan.

Keskustan puoluevaltuusto ja kansanedustajat hyväksyivät hallitusohjelman vuosi sitten yksimielisesti puolueen osallistumisen vihertävään punamultahallitukseen.

Rökäletappio huhtikuun 2019 vaaleissa. Kesäkuun alkupuolella keskusta löysi itsensä hallituksesta, ja puoluehallituksen ja kansanedustajien yhteiskokous hyväksyi hallitukseen menon yksimielisesti. Osa puolueväestä on koko ajan ollut hallitukseen menoa ja hallituksessa oloa vastaan.

Hallituksessa ja Helsingin hallintokortteleissa asiat ovat ehkä sujuneet, mutta keskustan kenttä on sekaisin.

Keskustan kannatus on ollut kanveesissa vuoden päivät, eikä suuntaa ylöspäin ole näkynyt. Kannatusalho aiheuttaa tuskaa, ja keskustan paikka purkaa paineita on puoluekokous syyskuun alkupuolella Oulussa.

Syyskesälle poliittista painetta kasautuu keskustalle yllin kyllin. Syksyllä voi jo olla hallituskriisin paikka. Koronakriisin takia hallitus on ottanut tänä vuonna velkaa jo lähes 19 miljardia euroa, keskusta on luvannut pitää huolta valtiontaloudesta, hallitusohjelmalta putosi pohja pois, ja hallitus on jättänyt kaikki talouden sopeutuspäätökset syksyn budjettiriiheen.

Maanantaina valittavan keskustan uuden valtiovarainministerin pitäisi kyetä vakuuttamaan keskustan kenttäväki siitä, että demarivetoisessa hallituksessa vasemmistoliiton ja vihreiden kanssa näkyy myös keskustalainen talouspolitiikka.

– Pelkällä velkavetoisella kasvulla Suomi ei tule selviämään tästä uudesta tilanteesta, mikä koronasta on seurannut. Täytyy olla näkymä sille, kuinka tuo velkaantuminen saadaan taittumaan, Kulmuni paalutti uuden rahaministerin roolia Ylellä.

Syyskuussa keskusta valitsee uuden puheenjohtajan, jonka ehdottomasti tärkein tehtävä on saada puolue kuntoon.

Puheenjohtajakisaan on vielä kolme kuukautta, halukkailta odotellaan ilmoittautumisia muutaman viikon kuluttua.

Toistaiseksi halukkuudestaan keskustan puheenjohtajaksi on kertonut vain Kulmuni.